いよいよ開催まで残り約3週間！FUJI & SUN 最終ラインナップ (After Hours) に スーパー登山部、TOP DOCAの出演が決定し、フェスへの期待も最高潮に！

株式会社WOWOW

富士山の麓の大自然の中、ジャンルレスな音楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツをコアな音楽ファンからファミリーまで幅広く楽しめる「NEC presents FUJI & SUN ’26」。いよいよ開催まで約3週間と迫った今、2日通し券をお持ちの方だけが楽しめるスペシャルな時間帯“After Hours”の出演者がついに解禁！富士市で「こだまレコード」を主宰するDJ・TOP DOCAと、登山活動とバンド活動を並行して行う、FUJI & SUNのコンセプトにぴったりなネイチャーポップバンド、スーパー登山部 の出演が決定しました。スーパー登山部のボーカル Hina は、「JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN」にて大橋トリオ出演パートのコーラスにも特別参加。これにて、全24組の豪華アーティストラインナップが出揃い、タイムテーブルを更新しました！

また、オープニングセレモニーには新富士市長・金指 祐樹氏も参加！地元からの力強い応援を受けながら、今年のFUJI & SUNが幕を開けます。富士市ふるさと納税返礼品としての入場券のお取扱いも好評実施中。お申し込みは5月24日(日)までの為、お忘れなく！

夜から朝までをたっぷりと楽しめる、After Hours コンテンツも大充実！

2日通し券をお持ちの方向けの “After Hours” は、音楽以外にも、夜から朝にかけて楽しめるスペシャルなコンテンツをご用意。なかでも、FUJI & SUNオフィシャルビールの醸造秘話が聞けるアウトドアトークセッションでは、フェスのために生まれたクラフトビールに込められた思いを、醸造家と一緒に乾杯しながら味わえます。さらに、“Wonder Culinary”エリアにはミッドナイトにネオスナック「スナックかもしか」がオープン！何が当たるかわからない「酒ガチャ」を刺激的スパイスに、明け方まで続く夜の余韻をたっぷりとお楽しみいただけます。

朝のはじまりには、FUJI & SUN アスレティックトレーナー・田中陽希と挑むガチの早朝10kmトレイルランチャレンジや、手ぬぐい1本でカラダ中を探求する新感覚のテラノ式手ぬぐい体操も実施。しっかり身体を温めたあとは、新宿のイタリアンの名店「オステリア ヴィンチェロ」の齋藤克英シェフによるモーニングリゾット（事前予約制）が味わえるほか、SUNエリアやMOONエリアでは特別なモーニングメニューやコーヒーも楽しめ、1日のスタートを気持ちよく盛り上げます。

こだわり抜いた FUJI & SUN オフィシャルグッズも完成！

FUJI & SUNオフィシャルグッズもいよいよ完成！昨年は即日完売となってしまったオフィシャルTシャツは、今年もJOURNAL STANDARDとのコラボレーションで制作。背面には今年の出演アーティスト名をデザインしています。さらに、てぬぐいCHILLが手がけるオフィシャルてぬぐいは、大阪府柏原市に伝わる本染め “注染” の技法を用い、一枚ずつ職人の手で丁寧に染め上げた特別な仕上がりに。今年のFUJI & SUNを気分からぐっと上げてくれる、とっておきのアイテムたちにもぜひ注目してみてください！

また、アウトドアマーケットエリア「WORLDVIEW SESSION」に、北海道から「SOUTH2 WEST8」、「花、太陽、雨」の出店も決定。新作のTシャツやアウトドアグッズのほか、話題になった TACOMA FUJI RECORDS との人気コラボアイテムなども、特別に入手可能とのことなので、要チェック！富士のまばゆい自然に囲まれて、感性を刺激する音楽と、わくわくを詰め込んだコンテンツの数々をぜひご堪能ください！





【FUJI & SUN × JOURNAL STANDARD】オフィシャルTシャツ





【FUJI & SUN × てぬぐいCHILL】オフィシャルてぬぐい



TACOMA x 花太陽雨 Tee



各種チケット取扱い＜小学生以下入場無料！人気のU18割・U25割も好評販売中！＞

▶︎ローソンチケット https://l-tike.com/fujiandsun26/

▶︎イープラス https://eplus.jp/fjsn26/

▶︎チケットぴあ https://w.pia.jp/t/fjsn26/

▶︎楽天チケット https://r10.to/fjsn

▶︎Zaiko https://wowow.zaiko.io/e/fujiandsun26

静岡県民対象【しずおか県民割】

静岡県内のコンビニエンスストア・ローソンチケットwebにて販売中！

▶ ローチケ（Web）：https://l-tike.com/st1/ktdce8ncptgvsqggyy3a

▶︎ ローソン・ミニストップ：店内のLoppi（Lコード：94001）にて販売

▶︎ ファミリーマート：店内のマルチコピー機にて販売

【富士市ふるさと納税】 5/24 (日) まで、返礼品として入場券を好評取扱中！





















公演概要

■公演名：NEC presents FUJI & SUN ’26

（読み：エヌイーシー プレゼンツ フジアンドサン ニジュウロク）

■公演日時：2026年6月6日（土）・6月7日（日）

■会場：富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎1015）

■出演：6/6 SAT｜くるり/ハンバート ハンバート/田島貴男 (Original Love)/YOUR SONG IS GOOD (CHILL & DUB)/JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN(石若駿×渡辺翔太×マーティ・ホロベック)feat.大橋トリオ & 田島貴男/奇妙礼太郎/柴田聡子(BAND SET)/シャッポ/北村蕗/梅井美咲/HAL & Baku

After Hours｜スーパー登山部/TOP DOCA

6/7 SUN｜never young beach/ハナレグミ/KIRINJI (弾き語り)/cero/藤原さくら/君島大空/寺尾紗穂 /優河/鎮座DOPENESS/CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN/眞名子 新



■主催：FUJI & SUN'26実行委員会

■特別協賛：NEC

■協賛：インターコンチネンタル商事/コアレックス信栄/ジヤトコ/JOURNAL STANDARD/

Jackery/JOYSOUND/Teva/DREAMBEER/プレミアムウォーター/楽天グループ

■特別協力：富士市/富士山こどもの国

■協力：一般社団法人富士山観光交流ビューロー/静岡県タクシー協会 富士・富士宮支部/

人力チャレンジ応援部/フジイベントボランティアネットワーク/富士急静岡バス/富士急シティバス/富士急トラベル/富士市商工会/富士市ホテル旅館業組合/富士市立高等学校/富士商工会議所/富士見高等学校/密林東京/吉原祇園祭/吉原寺音祭/Bird -old pizza house-/Catalyst Entertainment合同会社/EACH STORY/FLARE TENT/FORIE/FRUE/GoodSound P.A.works/JTB/KANOYA PROJECT/KMCgroup/Positive Link Studio/Samaya Design/SHIMAI/Wonder Wanderers

■後援：静岡県/公益社団法人 静岡県観光協会/岳南朝日新聞社/日本富士山協会/富士市ホテル旅館業組合/富士ニュース社/ラジオｆ/J-WAVE/K-MIX



■企画制作：WOWOW/infusiondesign



■Website：https://fjsn.jp(https://fjsn.jp)

■公式Instagram：https://www.instagram.com/fjsnjp(https://www.instagram.com/fjsnjp)

■公式X：https://x.com/fjsnjp(https://x.com/fjsnjp)

■公式TikTok：http://www.tiktok.com/@fjsnjp(http://www.tiktok.com/@fjsnjp)

【FUJI & SUN × JOURNAL STANDARD】オフィシャルTシャツ