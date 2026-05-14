TikTokとFIFA、FIFAワールドカップ2026(TM)におけるクリエイター特派員を発表

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とFIFAは本日、FIFAワールドカップ2026(TM)のクリエイター特派員を発表しました。世界を代表する30組のTikTokクリエイターが、クリエイター主導かつファンファーストの視点で大会の模様をTikTok上で発信するプログラムで、日本からはTakuya ️REGATEドリブル塾（@regate_takuya(https://www.tiktok.com/@regate_takuya)）が選出されました。本プログラムはTikTokとFIFAの優先プラットフォーム契約に基づくもので、月間10億人以上のグローバルユーザーが楽しむTikTokコミュニティを通じて、視聴者層の拡大、試合のライブ配信の発見促進、そしてFIFAメディアパートナーへの新たな機会創出を図りながら、ファンが大会のストーリーにより深く触れ、世界中のサッカーファンとつながる機会を提供します。

4大陸、11カ国、22都市から選出されたクリエイターは、あらゆる地域のサッカーファンを代表し、それぞれの言語やフォーマットを通じて、競技を彩る多様な声と視点で大会の魅力を世界中に届けます。

TikTok Global Head of Sport, Rollo Goldstaub コメント

「サッカーのカルチャーは、TikTokの新世代のクリエイターによって形成されています。彼らはスポーツへの純粋な情熱を持ち、競技への愛を中心に熱狂的なコミュニティを築いてきた真のファンです。FIFAワールドカップ2026(TM)は、サッカーにおける最大の舞台です。本プログラムを通じて、長年リーグ・選手・チームを見続けてきた新世代のクリエイターたちが、世界最大の大会のストーリーを伝える一員となれることを嬉しく思います。」

クリエイター特派員の活動内容

カナダ、メキシコ、アメリカの開催都市に滞在するクリエイター特派員は、フィールドの外から見るFIFAワールドカップ2026(TM)の姿を視聴者に届けます。チームバスの到着、試合当日の現場、トレーニングセッション、記者会見、ウォームアップなど、競技をリアルに感じられる舞台裏の瞬間を発信します。

クリエイターのコンテンツは、TikTok GamePlan(https://newsroom.tiktok.com/tiktok-gameplan-harness-the-power-of-tiktoks-sports-community?lang=en)（※）を活用したFIFAワールドカップ2026(TM)専用ハブ、またはTikTokでの「FIFA World Cup」検索からご覧いただけます。大会に関連するコンテンツ、クリエイター、放送局のハイライトをまとめた特設ページで、ファンが大会をより深く楽しめる場を提供します。

（※）TikTok GamePlanとは：スポーツチーム・リーグ・放送局向けの総合機能です。コンテンツの発見促進、エンゲージメントの深化、ビジネス成果の実現を支援することを目的としています。具体的にはスポーツ専用のハブ機能、ライブ配信連携、広告ソリューションなどが含まれます。

FIFAワールドカップ2026(TM)におけるクリエイター特派員について

今回のプロジェクトに選出された30組のクリエイター特派員は、サッカーへの深い情熱とコミュニティとの強いつながり、そして競技に対する独自の視点が評価されました。大会を通じてリアルタイム発信を行い、試合当日の熱気、ファンカルチャー、FIFAワールドカップ2026(TM)の印象的な瞬間をTikTokで発信します。日本からは、沖縄を拠点に活躍するクリエイターのTakuya ️REGATEドリブル塾（@regate_takuya(https://www.tiktok.com/@regate_takuya)）が選出されました。

Takuya ️REGATEドリブル塾（@regate_takuya(https://www.tiktok.com/@regate_takuya)）を含む、全30組のクリエイター特派員は以下です。

※クリエイターはアカウント名のアルファベット順に掲載し、画像は左上から右へリスト掲載順で掲出しています。

- @5.at.the.back(https://www.tiktok.com/@5.at.the.back) （ポーランド）: ストーリーテリングの力でサッカーの名場面の裏に存在する感情と選手の内面を掘り起こすコンテンツクリエイター。試合の名場面を紹介するだけでなく、視聴者が愛する選手とより深くつながれるコンテンツを届ける。- @axel.footy(https://www.tiktok.com/@axel.footy)（アメリカ）: 最新のサッカーニュースや試合への率直な感想をTikTok上で生き生きと発信するコンテンツクリエイター。試合の解説から重要な場面の考察まで、ファンを常に情報と興奮でつなぐことを得意とする。- @bassqlfoot(https://www.tiktok.com/@bassqlfoot)（フランス）: サッカーとスポーツに情熱を注ぐコンテンツクリエイター。鋭い分析と自然なカメラワークで新世代クリエイターとしての地位を確立している。戦術的な専門知識とコミュニティとの強い結びつきを融合させ、熱量と等身大の魅力、ユーモアでサッカーを表現する。- @biigoes(https://www.tiktok.com/@biigoes) （ブラジル）: サッカーとストーリーテリングを愛するスポーツコンテンツクリエイター。スポーツの議論に自信を持って参加し、熱気あふれる環境で存在感を発揮する。- @championsdudigital(https://www.tiktok.com/@championsdudigital) （フランス）: 世界の大きなスポーツイベントを中心に、普段は見られない舞台裏や選手・ファンの感動的な瞬間を伝えるスポーツコンテンツクリエイター。女性スポーツと女子サッカーの認知向上に取り組み、スポーツ・旅・文化を融合させた独自のサッカーにまつわるストーリーを発信する。- @dong.go(https://www.tiktok.com/@dong.go)（韓国）: サッカークリエイター・アマチュア選手・コーチとして活動し、スペインのアマチュアリーグ参入に挑む姿で広く知られる。トライアルの場面からサッカーチュートリアル、エンターテインメントコンテンツまで、夢を追い続ける一人のプレイヤーとしての歩みを発信し、世界中のサッカーを愛するコミュニティにインスピレーションを与えている。- @evdokiapopadinova(https://www.tiktok.com/@evdokiapopadinova)（アメリカ）: ギリシャでプレーする現役のプロサッカー選手でもあるTikTokクリエイター。話題になるサッカーチャレンジやスキル系コンテンツから、プロアスリートとしての舞台裏まで、発信するすべてのコンテンツにエネルギーや創造性、そして飾らない魅力を宿らせる。- @ezzequielok(https://www.tiktok.com/@ezzequielok)（アルゼンチン）: 世界的に著名なサッカー選手をゲストに迎えた、多彩なQ&Aコーナーを制作するアルゼンチン人コンテンツクリエイター。スポーツジャーナリストやクリエイターを問いただす、「サッカーをどれだけ知っていますか？」というコーナーも人気。- @federacchi(https://www.tiktok.com/@federacchi)（アルゼンチン）: サッカーへの情熱と懐かしさへの共感を軸にアイデンティティを築いたクリエイター。サッカーを愛するファンの心に響く、等身大のストーリーを発信する。- @flabandoni(https://www.tiktok.com/@flabandoni)（ブラジル）: スポーツマーケティングを大学院で修士した広告におけるプロフェッショナルでもある、コンテンツクリエイター。サッカーを取り巻く社会・文化的な世界をわかりやすく伝えることに情熱を注いでいる。- @gianna_fs(https://www.tiktok.com/@gianna_fs)（ドイツ）: 思わずボールを手に取って参加したくなるようなコンテンツを展開するサッカークリエイター。スタジアムの舞台裏や最新のサッカーニュース、自身のスキル披露など、視聴者が本当に見たいものへの直感と飾らない個性を融合させたコンテンツを発信。楽しく、コミュニティに根差したコンテンツで、少女をはじめすべての人がサッカーに参加し、ともに楽しめるよう後押しする存在。- @gigimichellee(https://www.tiktok.com/@gigimichellee)（アメリカ）: スポーツ、ファッション、カルチャーが交差するインタビュースタイルのコンテンツを制作するクリエイター。スポーツへの見解からトリビアまで、ファンの本音を捉え会話を生み出す。男性中心のスポーツ界で女性として独自の視点をもたらし、オンラインでのスポーツコンテンツのあり方を再定義する。- @hrvizak(https://www.tiktok.com/@hrvizak)（アメリカ）: 国際サッカーの幅広いトピックをTikTokで発信。今後開催される大会の見どころ紹介、最近の試合ハイライト、歴史的な瞬間の考察、ファンインタビューなど、グローバルなサッカーゲームを網羅する。クラブサッカーにシーズンを通じて夢中になるファンが多い中、国際サッカーやワールドカップのような大会の醍醐味を改めて伝えてくれる存在。- @joe.felixx(https://www.tiktok.com/@joe.felixx)（アメリカ）: TikTokでファンが思わず参加したくなるようなコンテンツを制作するスポーツメディアクリエイター。怒涛のクイズでファンを楽しませたり、スポーツが最も盛り上がるタイミングに街頭インタビューを行ったりと、試合の熱気を捉えてコミュニティを築き、視聴者が何度もコンテンツに戻ってくる仕掛けを作り出す。- @josepdt11(https://www.tiktok.com/@josepdt11)（スペイン）: 直接的で個性際立つスタイルを持つジャーナリスト兼コンテンツクリエイター。時事の出来事を鋭い分析と独自の語り口で動きのあるコンテンツに仕立てることが得意。わかりやすさと面白さを両立させ、視聴者との会話を生み出しながら根強いファンを築くことを強みとする。高い信頼性と自然な語り口で、見た人の記憶に残るコンテンツを発信。- @liriansantoss_ (https://www.tiktok.com/@liriansantoss_)（イギリス）: 「ブラジルスタイルの女王」として称えられる英国系ブラジル人のサッカーパーソナリティーであり、クリエイター、そしてTapioca Worldの創設者。サッカーフリースタイルからFIFAワールドカップでのプレゼンターまで幅広く活躍し、スポーツ、ファッション、文化を独自のエネルギーで発信する。喜びにあふれ親しみやすいコンテンツで世界中の視聴者とつながり、サッカーへの愛やブラジル文化、日常の感謝の瞬間を情熱的に届けている。- @matchday.fc(https://www.tiktok.com/@matchday.fc)（アメリカ）: ストーリーテリングや速報、ユニフォーム文化に特化したサッカーメディアブランド「Matchday」の創設者。世界最大のスポーツに根ざしたファン主導のコンテンツを制作する。- @mckallaster(https://www.tiktok.com/@mckallaster)（スコットランド）: 自称「世界で最も公平なコメンテーター」。独特なスコットランドのアクセントと国際サッカーへの情熱的な解説で知られ、FIFAワールドカップ2026(TM)に関する"完全に中立な"見解をTikTokで届ける。- @papapincus(https://www.tiktok.com/@papapincus)（イギリス）: 情熱、ユーモア、鋭い洞察を拡散力の高いコンテンツに融合させる、Papa Pincusとして知られる魅力的なサッカーストーリーテラー。生粋のアーセナルファンであり真のサッカー好きとして、日常のサッカーの瞬間を思わず引き込まれる物語に変え、スポーツファンを広く惹きつける熱量の高いコミュニティを築く。- @rademita(https://www.tiktok.com/@rademita)（アメリカ）: 元カレッジバスケットボール選手でコンテンツクリエイター、人気スポーツポッドキャスト「Courtside Club」のホストでもある。忖度なしの本音トークから実況リアクション動画まで、視聴者をまるでチームメイトのように巻き込み、スポーツの最大イベントを一緒に体感できる場を作り出す。- @refsneedlovetoo(https://www.tiktok.com/@refsneedlovetoo)（アメリカ）: 審判も一人の人間であることを伝え、ファンを悩ませる判定を解説し、競技のルールを広く教育するプラットフォーム「Refs Need Love Too」の創設者兼ホスト。30万人以上のグローバルフォロワーを持ち、スポーツカルチャーにおける選手、ファン、審判の関係を変革してきた、スポーツ文化における重要な発信者。- @regate_takuya(https://www.tiktok.com/@regate_takuya)（日本）: ドリブルに特化した日本のサッカースクール「Regateドリブル塾」の創設者。TikTokやSNS上でドリブルと1on1プレーに焦点を当てた実践的でわかりやすいトレーニング方法やスキルを発信する。サッカーの楽しさや新たな挑戦の喜びを伝えるコンテンツで、国内外のファンから幅広い支持を集める。- @risingfooty_(https://www.tiktok.com/@risingfooty_)（アメリカ）: TikTokでFCバルセロナに関する情報やエンタメコンテンツを制作するクリエイター。本音や速報から試合分析や深掘りディスカッションまで、クラブのあらゆる動向を視聴者に届ける。情報提供にとどまらず、視聴者が何度も見たくなるコンテンツを生み出す。- @rosajcb(https://www.tiktok.com/@rosajcb)（ドイツ）: DACH地域（ドイツ・オーストリア・スイス）のサッカー界を代表する女性コンテンツクリエイターの一人。等身大で共感を呼ぶコンテンツで数十万人の視聴者を盛り上げ、惹きつける。- @samanthajademiller(https://www.tiktok.com/@samanthajademiller)（イギリス）: 舞台裏コンテンツと自身のサッカーとの歩みを融合させたコンテンツをTikTokで発信するサッカーパーソナリティー。ファンと選手の橋渡し役を担い、試合の本質を等身大かつ親しみやすい形で届ける。- @simonescott33(https://www.tiktok.com/@simonescott33)（アメリカ）: スポーツをわかりやすく、楽しく伝えるスポーツリポーター兼コンテンツクリエイター。明確で親しみやすいスタイルでサッカーやバスケットボールなどの複雑なテーマを解説し、視聴者が自信を持って競技に向き合えるよう後押しする。大型イベントの取材から基礎の解説まで、すべてのコンテンツに明快さや個性、洞察力をもって臨む。- @skiper_rmz(https://www.tiktok.com/@skiper_rmz)（メキシコ）: サッカーへの情熱を持つ、数々のタイトルを持つラッパー・即興ラップアーティスト。サッカーの試合分析や動画ブログ、街頭でファンにサッカークイズを出すコンテンツなどを制作し、サッカーからインスピレーションを得た楽曲や即興ラップも発信する。音楽とサッカーを融合させた独自のスタイルで人気を集める。- @sportswithjules(https://www.tiktok.com/@sportswithjules)（アメリカ）: 熱量と鋭い視点でスポーツコンテンツを発信するクリエイター。 あらゆる競技の注目の場面やストーリーを独自の切り口で届け、試合がある日もオフシーズンも、飾らないコンテンツでファンを現場の臨場感へ引き込む。- @thatsportsguy5(https://www.tiktok.com/@thatsportsguy5)（アメリカ）: 一般のファンが普段耳にしないような、熱量あふれるユニークなスポーツインタビューを制作するTikTokクリエイター。元アスリートとして、視聴者を巻き込む方法を常に模索しながらリアルなスポーツコンテンツを発信する。- @vitinho.fw(https://www.tiktok.com/@vitinho.fw)（ブラジル）: サッカーにまつわるストーリーや瞬間を、各国代表チームの話題も交えて発信するコンテンツクリエイター。最新のサッカー情報、自身の意見、スケッチなど多彩なコンテンツで世界中の視聴者の注目を集め、TikTokの各コンテンツを「見る」だけでなく「感じる」ものにする。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。