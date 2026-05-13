【エンファクトリー × UMU】「失敗できる練習の場」はどう作る？新しいOJTのカタチを解説するセミナーを開催

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平）は、株式会社エンファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤 健太）と共同で、「失敗できる練習の場」はどう作る？新しいOJTのカタチとは ～AIロープレによる「即戦力化」と、ベンチャー企業への留学による「圧倒的な当事者意識」の作り方～ と題するオンラインセミナーを、2026年5月26日（火）14:00より開催いたします。

申し込みはこちら :https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/seminar/10530/

◼︎セミナー概要

プレイングマネージャーが多忙化し、手取り足取り教える時間がない現代。「忙しい先輩に何度も質問できない」「失敗して怒られるのが怖い」と新人が萎縮してしまう従来のOJTは、すでに限界を迎えています。学びのステップとして、いきなり実戦（現場）に出すのではなく、まずは何度しても誰にも気兼ねせず納得いくまで試行錯誤できる「バッティングセンター」のような安全な練習の場が必要です。

本セミナーでは、こうした現場の心理的負担を解消し、誰の目も気にせず納得いくまで挑戦できる「安全な練習場」としての「新しいOJTのカタチ」を提案します。その第一歩となるのが、AIを「24時間いつでも気兼ねなく失敗できる練習相手」として位置づけることです。AIとの客観的なフィードバックを繰り返すことで、これまで属人化していた指導の質を一定に保ち、育成スピードを劇的に加速させます。

さらに、AIで基礎を固めた後、その学びを現場で確実に実践できる状態へと定着させるために不可欠なのが「リアルな実践機会」です。本セミナーでは、通常の業務では経験できないポジションやアジャイルな環境を「社外OJT（ベンチャーへの留学）」として用意する仕組みも解説します。AIによる「安全な基礎練習」と、越境学習による「社外でのリアルな実践練習」をどう日常のワークフローに溶け込ませるのか。実際の企業事例を交えながら、次世代の人材育成のヒントをお届けします。

申し込みはこちら :https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/seminar/10530/

◼︎このような方におすすめ- 人事・教育企画の責任者・担当者 : 従来のOJTに限界を感じ、一貫した学習デザインを実装したい方- 現場の営業責任者、プレイングマネージャー : 新人が萎縮せずに何度でも失敗できる環境を作り、育成の質を底上げしたい方- 経営層、事業責任者 : 座学だけでは変わらない社員のマインドセットを変革したい方◼︎開催詳細

日時：2026年5月26日（火）14:00～15:00

場所：オンライン（Zoomウェビナー）

※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。

費用：無料

お申し込み：以下サイトよりお申し込みください。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/seminar/10530/

■登壇者紹介株式会社エンファクトリーライフデザインユニット 副ユニット長島崎 由真 氏

企業の自律型人材育成のための越境型研修サービスの「複業留学」「越境サーキット」「リーダー留学」など、社外への越境を通して、人・組織が変わるきっかけを創出する「場のデザイン」を提案・支援する越境コンサルタントとして活動。また、人事・HR事業者による1500名のコミュニティ「One HR」の共同代表も務める。

ユームテクノロジージャパン株式会社生成AIエバンジェリスト沖本 拓也

新卒以来、10数年間にわたり、一貫して人財育成や組織開発といったHR領域に従事。人事制度の設計、タレントマネジメントシステムの導入支援、エンゲージメントサーベイの導入・運用支援などに携わる。2022年4月にユームテクノロジージャパン株式会社に参画。アカウントエグゼクティブ（新規営業）として、50社以上の企業に対する導入・運用支援に関与。現在は、生成AIの活用支援コンサルティングを行っており、20社を超える企業の生成AI活用コンサルティング・トレーニングに従事。

以上

◼︎UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、セールスイネーブルメントツール「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co

◼︎会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co