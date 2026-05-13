TVアニメ「29歳独身中堅冒険者の日常」のトレーディング ちびキャラ 缶バッジ、F3号キャンバスボードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「29歳独身中堅冒険者の日常」の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「29歳独身中堅冒険者の日常」の商品の受注を4月30日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2065?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびキャラ 缶バッジ

シノノメ・ハジメ、リルイ、ヴェロニカ・バリ、アニャンゴ、コッコ、ドラゴンのちびキャライラストをメインにデザインし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼F3号キャンバスボード

※画像は「キービジュアル第1弾 F3号キャンバスボード」を使用しております。

キービジュアル、リルイのイラストをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全4種（キービジュアル第1弾、キービジュアル第2弾、リルイ 海の日イラスト、リルイ 正月イラスト）

サイズ：F3号（27.3×22cm）

素材 ：木材、化繊

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「シノノメ・ハジメ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

シノノメ・ハジメ、リルイ、ヴェロニカ・バリ、アニャンゴのイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（シノノメ・ハジメ、リルイver.A、リルイver. B、リルイver. C、ヴェロニカ・バリ、アニャンゴ）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼A3マットポスター

※画像は「シノノメ・ハジメ A3マットポスター」を使用しております。

シノノメ・ハジメ、リルイ、ヴェロニカ・バリ、アニャンゴのイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全6種（シノノメ・ハジメ、リルイver.A、リルイver. B、リルイver. C、ヴェロニカ・バリ、アニャンゴ）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2065?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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