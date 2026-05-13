京都・亀岡のまくら工場で、自分だけの枕を作る体験サービスを開始

丸和株式会社京都・亀岡のまくら工場で、自分だけの枕を作る「まくら作り体験」

丸和株式会社（所在地：京都府亀岡市、代表取締役：波多野健太）は、京都府亀岡市の自社工場にて、来場者が素材を選び、高さを調整しながら自分だけのまくらを作る「まくら作り体験」を開始しました。

本体験は、まくらを中心とした寝具製品の製造を行う工場で、実際に中材を選び、職人のサポートを受けながら自分だけのまくらを作る体験サービスです。完成したまくらは当日持ち帰ることができ、京都観光や日帰りのお出かけの思い出としてだけでなく、毎日の眠りに使える実用的な体験として楽しめます。

「見る」だけでなく「使える」京都の思い出に

京都観光では、寺社仏閣や食事、買い物などさまざまな楽しみ方があります。一方で、旅の思い出として持ち帰ったものが、日常の中で長く使えるものであれば、旅の楽しさは帰宅後も続きます。

「まくら作り体験」では、自分で選び、自分で詰め、自分に合う高さに調整したまくらを作ることができます。眠るたびに京都を思い出せる、実用的なものづくり体験を目指しています。

体験内容

複数の中材から好みの素材を選び、自分だけのまくらを作ります。

来場者は、複数の中材から好みの素材を選び、実際にまくらの中に詰めていきます。その後、寝心地を確認しながら高さを調整し、自分に合ったまくらに仕上げます。

体験は手ぶらで参加可能。完成したまくらはその日に持ち帰ることができます。また、旅行中で荷物を増やしたくない方には、全国発送にも対応しています。

料金・所要時間

完成したまくらは当日持ち帰り可能。旅行中の方は全国発送にも対応しています。

レギュラーサイズ：5,500円（税込）

ラージサイズ：6,800円（税込）

所要時間：約30分

参加方法：完全予約制

場所：京都府亀岡市

こんな方におすすめ

・京都旅行で少し変わった体験を探している方

・日帰りで楽しめるものづくり体験を探している方

・カップル、夫婦、親子で一緒に楽しめる体験を探している方

・実用的なお土産やプレゼントを探している方

・自分に合うまくらを作ってみたい方

丸和株式会社について

丸和株式会社は、京都府亀岡市に拠点を置く寝具メーカーです。まくらを中心とした寝具製品の製造を行い、素材選定・縫製・加工の技術を活かして、快適な眠りを支えるものづくりに取り組んでいます。

自社工場の技術をより身近に体験していただく取り組みとして、「まくら作り体験」を展開し、京都・亀岡から新しいものづくり体験を発信しています。

予約・詳細

まくら作り体験の詳細・予約はこちら

https://maruwa-makuraworkshop.com/(https://maruwa-makuraworkshop.com/)

【会社概要】

会社名：丸和株式会社

所在地：京都府亀岡市篠町篠新畑田45-5

代表者：波多野健太

事業内容：寝具製品の製造・販売、まくら作り体験の運営

公式サイト：https://maru-wa.jp/(https://maru-wa.jp/)

電話番号：0771-22-7121