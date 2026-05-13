「OUR WACOAL」と「beautiful people」が初のコラボレーション！ インナーウェアの構造を“デザインとして可視化”したカップインウェアを発売

株式会社ワコール「OUR WACOAL」［カップインタンクトップ］ 品番：JCX260 カラー：BE

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）のファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」は、有限会社entertainment（本社：東京都港区、代表者：熊切秀典）が展開する「beautiful people（ビューティフルピープル）」と初のコラボレーションを実施。2026年5月29日（金）より全国の一部取扱店舗・ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売します。（※）

「OUR WACOAL」は、服と下着の役割を一枚で叶えるカップインウェアを中心に、自分らしい着こなしのためのアイテムを提案しています。一方の「beautiful people」は、相反する要素を掛け合わせ、固定概念を覆す服づくりを続けているファッションブランドです。新しい価値を提供できるカップインウェアを開発したいという両ブランドの想いが共鳴し、コラボレーションが実現しました。

商品開発では、「beautiful people」のパターンメイキングとデザイン手法を取り入れ、インナーウェアならではの技術や構造をデザインとして可視化。パターンメイクや素材、縫製仕様など、通常は内側に隠れる要素をあえて表出させ、“構造を見せる”デザインへと昇華しました。

この複雑なデザインを、快適に着用できるアイテムとして成立させているのが、ワコールが長年培ってきたインナーウェアの技術です。バスト部分は、「OUR WACOAL」で定評のあるカップをベースに、周囲の構造は今回のデザインに合わせて新たに開発。複数のパーツを組み合わせることで、タンクトップ、フルカップ、3/4カップのカットラインが混在する独創的な構造を実現しました。また、伸縮性にすぐれたパワーメッシュ素材を使用することで、透け感を活かしたスタイリッシュな外観と、ここちよいフィット感を両立しています。

今回発売するアイテムは、「beautiful people」ならではの独創的なデザインと、「OUR WACOAL」のカップの機能性・着用感を掛け合わせ、新しい価値を提案するカップインウェアとして展開します。

（※）「beautiful people」×「OUR WACOAL」商品の取扱店舗一覧(https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20260513.html)

「beautiful people」×「OUR WACOAL」商品サイト(https://store.wacoal.jp/brand/ourwacoal/topics/collaboration2605.html)

【「beautiful people」×「OUR WACOAL」コラボレーションの特長】

●服と下着の役割を一枚で叶えるカップインウェアを提案する「OUR WACOAL」と、固定概念にとらわれない服づくりを行うファッションブランド「beautiful people」が初のコラボレーション。［カップインタンクトップ］と［カップインドレス］を新発売します。

●「beautiful people」独自のパターンメイキングとデザイン手法を取り入れ、通常は内側に隠れる要素をあえて可視化。“下着の構造を見せる”新しいデザインへと昇華しました。

●バスト部分は、「OUR WACOAL」のカップをベースに周囲構造を新開発。複雑なデザインを取り入れながら、快適な着用感と高いファッション性を両立したアイテムに仕上げました。

【商品概要】

［カップインタンクトップ］

品番：JCX264

希望小売価格：17,600円（税込）

サイズ：S・M・L

カラー：BL（ブラック）

BL（ブラック）

［カップインタンクトップ］

品番：JCX260

希望小売価格：19,800円（税込）

サイズ：S・M・L

カラー：BU（ブルー）・BE（ベージュ）

BU（ブルー）BE（ベージュ）

商品特長

「beautiful people」が一から型をデザインした別注デザインに、「OUR WACOAL」のカップをつけたタンクトップ。

カラーによってデザインが異なり、BL（ブラック）はオールブラックで、ウエスト部分にパワーメッシュの透け感を活かした、スタイリッシュな印象。

BU（ブルー）とBE（ベージュ）は、パワーメッシュにチェック柄をプリントしたデザイン。

ファッションアイテムとして1枚で着こなせる可能性を広げたデザインです。

［カップインドレス］

品番：JCX265

希望小売価格：71,500円（税込）

サイズ：S・M

カラー：BL（ブラック）・BU（ブルー）・BE（ベージュ）

BL（ブラック）BU（ブルー）BE（ベージュ）

商品特長

「beautiful people」が一から型をデザインした別注デザインに、「OUR WACOAL」のカップをつけたドレス。

インナーパンツ部分は透けないストレッチ生地を使用し、ウエスト周りはパワーメッシュを2重にすることで、程よい透け感のバランスに整え、1枚で楽しめるデザインです。

【コーディネイトイメージ】

品番：JCX264 カラー：BL品番：JCX260 カラー：BU品番：JCX265 カラー：BL品番：JCX265 カラー：BU

【「beautiful people」について】

文化服装学院アパレル技術科卒業後、コム デ ギャルソンのパタンナーを経験したデザイナーの熊切秀典が、2006年に文化服装学院の同級生と創設したブランド。

2017-18年秋冬シーズンからはパリにコレクション発表の場を移し、2020年にはもっとも権威ある日本のファッションアワード「第38回毎日ファッション大賞」を受賞。作家・村上春樹氏のデビュー作『風の歌を聴け』で引用された作家スコット・フィッツジェラルドの著書『グレート・ギャッツビー』の一文「優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる。」をコンセプトに掲げ、男性と女性、大人と子どもなど相反する要素を掛け合わせ、固定概念や常識に捉われない服づくりを続けている。

高度なパターンテクニックに支えられた斬新なものづくりは世界でも高く評価されており、コレクションの一部はメトロポリタン美術館や京都服飾財団に収蔵されている。

「beautiful people」公式サイト(https://beautiful-people.jp/)

「beautiful people」公式Instagram(https://www.instagram.com/beautifulpeople_officialsite/)

【「OUR WACOAL」について】

服をもっと自由に、自分らしく着こなすことを提案する、ワコールのファッションブランド。服と下着の役割を1枚で叶えてスタイリングの幅を広げるカップインウェアを中心に、スタイリッシュで着ごこちのよいアイテムを展開しています。

クリエイティブディレクターには、スタイリストとして活躍する一ツ山佳子氏を迎え、ワコールが蓄積してきた下着の開発技術とファッションのスペシャリストの知見を融合。高い実用性とファッション性の両立を追求しています。

「OUR WACOAL」公式サイト(https://www.wacoal.jp/ourwacoal/index.html)

「OUR WACOAL」ショップリスト(https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20241108.html)

「OUR WACOAL」公式Instagram(https://www.instagram.com/ourwacoal_official/)