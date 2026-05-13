2026年9月期 第2四半期決算のお知らせ
株式会社ニーズウェル
【決算ハイライト】
決算ハイライト
- ソリューション、システム開発ともに堅調に推移
- クラウド型経費精算、AI、RPAをはじめDXをアシストするソリューション、テストサービス、ITアウトソーシング等の受注が増加
- 営業利益率、経常利益率は10％以上を確保し収益性を維持
- 株主優待費用を除いた営業利益、経常利益は、前年同期比約107%と生産性向上
【売上高・経常利益 年度別・四半期別推移】
売上高・経常利益年度別・四半期別推移
- 2026年9月期第2四半期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2807972/00.pdf
- 2026年9月期第2四半期決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2807974/00.pdf
3. 会社概要
企業の業務効率化やDX推進を支える総合ITパートナーとして成長を続けるSIerのニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、本日2026年9月期 第2四半期決算を発表しました。
【決算ハイライト】
決算ハイライト
前年同期比大幅増となった株主優待費用を吸収し、売上高、利益ともに上期 連結業績計画達成
売上高 5,206百万円（前年同期比3.4％増）
営業利益 608百万円（前年同期比17.1％減、営業利益率11.7％）
※株主優待費用を除いた場合： 781百万円（前年同期比6.4％増、営業利益率15.0％）
経常利益 621百万円（前年同期比16.3％減、経常利益率11.9％）
※株主優待費用を除いた場合： 794百万円（前年同期比7.0％増、経常利益率15.3％）
【主な要因等】
- ソリューション、システム開発ともに堅調に推移
- クラウド型経費精算、AI、RPAをはじめDXをアシストするソリューション、テストサービス、ITアウトソーシング等の受注が増加
- 営業利益率、経常利益率は10％以上を確保し収益性を維持
- 株主優待費用を除いた営業利益、経常利益は、前年同期比約107%と生産性向上
【売上高・経常利益 年度別・四半期別推移】
売上高・経常利益年度別・四半期別推移
詳細はこちらからご覧ください。
- 2026年9月期第2四半期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2807972/00.pdf
- 2026年9月期第2四半期決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2807974/00.pdf
3. 会社概要
【会社概要】
会社名：株式会社ニーズウェル
所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階
代表者：代表取締役社長 松岡 元
設立：1986年10月
URL： https://www.needswell.com/
事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
【報道関係資料】
IRニュース https://www.needswell.com/ir/news
その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index
【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部
ir-contact@needswell.com