この夏、京都にいながらアジアを旅する「アジアン サマーディナービュッフェ」と夏限定コース料理の提供開始

ダブルツリーbyヒルトン京都駅

ダブルツリーbyヒルトン京都駅（住所：京都市南区東九条、総支配人：脇田裕美）では、夏を彩る2つのスタイルの食体験として、7月4日（土）から9月27日（水）期間の週末、一部祝日やお盆期間、香ばしくライブキッチンで焼き上げる韓国風サムギョプサルや自由に組み合わせて作ることのできるベトナムサンドイッチのバインミーなど、アジア各国の味覚を楽しめる「アジアン サマーディナービュッフェ」を提供いたします。

また、6月1日（月）から8月31日（月）まで、ピスタチオソースを絡めた冷製カッペリーニや牛フィレ肉のローストなど、季節の食材を取り入れたコース料理「2026 サマーコース」もご用意しております。

ご家族やご友人とにぎやかに楽しむビュッフェ、記念日や大切な方とのひとときにふさわしいコース料理まで、多彩な“夏の味覚の選択肢”をご提案します。

【1. 夏の夜を盛り上げる「アジアン サマーディナービュッフェ」】

今回は「この夏、京都にいながらアジアを旅する」をコンセプトに、多様な食文化を持つアジア各国の料理を一堂に集めた夏限定のディナービュッフェをご用意いたしました。

韓国、中国、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、そして日本。それぞれの国・地域ならではの味わいやスパイス使いを活かしながら、ホテルダイニングならではの上質さと食べやすさを兼ね備えたメニューに仕上げています。冷菜には爽やかな酸味やハーブを効かせた一皿を、温菜には食欲を刺激するスパイスや香ばしさをまとった料理をご用意。盛夏のディナータイムでも心地よくお楽しみいただける構成で、世代を問わずご満足いただけます。また、ご好評をいただいている「大人1名様につき12歳までのお子様1名様まで無料」の特典も引き続き実施いたします。

出来たてを味わうライブステーション

会場内のライブステーションではシェフがお客様の目前で仕上げる出来立ての料理を、期間ごとに異なる内容でご提供いたします。

サムギョプサル（7月4日～8月9日）：香ばしく焼き上げた韓国風豚バラ肉に、サンチュや薬味、コンディメントを合わせ、お好みのスタイルで楽しめる人気メニュー。国産牛の鉄板すき焼き 九条葱と半兵衛麩 温泉卵（8月13日～9月27日）：旨みの詰まった国産牛を鉄板で焼き上げ、甘辛い割下を絡めた一品。九条葱や半兵衛麩など京都らしい食材を取り入れ、夏でも食べやすい軽やかな味わいに仕上げています。

その他メニュー例

京風おばんざい：万願寺と焼き京揚げの生姜醤油和え、茄子と牛蒡の味噌煮、おくらとひじきの和え物等、京都の家庭の味をお楽しみいただけます。ヤムウンセン 海鮮タイ風春雨サラダ：海老やイカを合わせたタイの定番春雨サラダ。爽やかな酸味とハーブの香りが夏にぴったり。葱香蒸鶏の冷菜仕立て：しっとり蒸し上げた鶏肉に、きざみ葱と胡麻の香り豊かなソースを添えてさっぱりと楽しめる冷菜です。京厚揚げのガドガドサラダ：インドネシアの定番サラダを京厚揚げでアレンジ。ピーナッツソースのコクと野菜の食感が絶妙。ココナッツと夏野菜のグリーンカレー：ココナッツミルクのまろやかさと青唐辛子の香りが広がる、夏野菜たっぷりのグリーンカレー。バインミーステーション：ベトナムの定番サンドイッチをお好みの具材で。香ばしいパンと多彩なトッピングで自分だけのオリジナルサンドを。韓国冷麺：じっくり煮込んだ牛・鶏のうまみとさっぱりした果物の酸味が効いた牛だしスープともっちり麺。肉料理との相性も抜群な、韓国の夏定番。ヤンニョムチキン：甘辛いヤンニョムソースを絡めた韓国風フライドチキン。お子様から大人まで楽しめる人気メニュー。串カツと揚げたこ焼き 京都燕ソース：関西の定番をビュッフェスタイルで。京都燕ソースを添えて、どこか懐かしい味わいに。セブ風 ガーリックポークアドボ：セブ島伝統の調理法で仕上げた、にんにく香るポークアドボ。酸味を抑え、豚肉の旨味とガーリックのコクを引き立てた一品。上海焼きそば：醤油ベースで香ばしく仕上げた上海風焼きそば。具材の旨味が詰まった、食べ応えのある一皿。デザートセレクション：クロッフルやごまだんご、エッグタルトなど、アジアンスイーツを中心に取り揃えました。

【2. 2026 サマーコース】

夏の食材を取り入れ、爽やかさと奥行きを大切にした6月1日（月）から8月31日（月）の季節限定で全5品の「醍醐」、そして全6品の「八瀬」の2コースをご用意。ナッツやハーブ、海の幸を織り交ぜ、軽やかながらも満足感のある味わいに構成しています。夏のランチとディナーや、特別なひとときにおすすめの内容です。

八瀬コース

■ 醍醐コース

前菜：冷製ピスタチオのカッペリーニ 帆立貝と海老のタルタル添え

ピスタチオを使った冷製ソースに、極細パスタ・カッペリーニを合わせ、

甘みのある帆立貝と海老のタルタルを添えました。ナッツのまろやかさと海の旨みが調和した、ひんやりとした口当たりの一皿です。

スープ：本日のスープ 日替わりでご地峡する季節素材の甘みを生かした一品です。

メイン：合鴨のコンフィ レンズ豆とマッシュルームのラグー

鴨コンフィの凝縮された旨み、レンズ豆とマッシュルームラグーが織りなす、

大地を思わせる深みのある味わいをお楽しみいただけます

■ 八瀬コース

醍醐コースに1品お魚料理が加わり、メインに牛フィレ肉のローストをお楽しみいただけます。

魚料理：グリルサーモン ソースレモネードヴェール

香ばしく焼き上げたサーモンに、爽やかな酸味とやさしい甘みをもつヨーグルト

ソースを添えてご提供。後味まで軽やかに楽しめる一皿に仕上げました。

メイン：牛フィレ肉のロースト スパイシーレンティルとロースト トマトサルサベルデ

牛フィレ肉のローストに、スパイスの香りが広がるレンズ豆とローストトマトを添え、

爽やかなハーブ香るサルサベルデとともにお楽しみいただく一皿です。

※二つのコースにはシェフセレクションデザート、ブレッドバスケット、コーヒー又は紅茶が付きます。

【夏の夜を盛り上げる『アジアン サマーディナービュッフェ』概要】

開催期間 ：2026年7月4日（土）～2026年9月27日（日）のうち土・日曜及び、お盆期間、一部祝日開催（7 月20日、8月13、14日、9月21、22日）

提供場所 ：オールデイダイニング 「ハーベスト キッチン」

営業時間 ：17:30 - 22:00（最終入店 19:00）17:30～/18:00～/19:00～※ 各回120分の3部制

※8月13日～16日、 9月19日～22日は17:30～/18:00～/19:30～/20:00～ 各回120分の4部制でご案内（最終入店20：00）

料金 ：お一人様 6,800円、お子様 3,400円 （税金・サービス料込）

オプション ：アルコール飲み放題プラン 3,000円、ソフトドリンク飲み放題プラン 800円 ※いずれもお一人様料金

URL ： https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/harvest-kitchen-dinnerbuffet-summer

【夏のコース料理『醍醐、八瀬』概要】

提供開始 ：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

提供場所 ：オールデイダイニング 「ハーベスト キッチン」

提供時間 ：ランチ 11:30 - 15:00（L.O. 14:30）ディナー 17:30 - 22:00（L.O. 21:00）

定休日 ：なし

料金 ：醍醐 全5品コース：5,800円 八瀬 全6品コース：8,800円

URL ：https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch-dinner/harvest-kitchen-course

【ご利用にあたってのご注意】

※写真はイメージです。

※メニュー内容、営業日時などは変更になる場合がございます。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

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ダブルツリーbyヒルトン京都駅について

ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、京都駅八条口より徒歩5分の好立地に位置し、地上9階建て、全266室の客室を有します。館内には、全131席のオールデイダイニング「ハーベスト キッチン」、アフタヌーンティーをはじめとしたスイーツや軽食をお楽しみいただけるカフェラウンジ「グローブ ラウンジ」、さらに国内の「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとして初となるエグゼクティブラウンジなど、充実した施設を備えています。

館内デザインは「A Touch of Kyoto Essence ― 京都の伝統に触れる ―」をコンセプトに、京都の伝統産業や工芸品、装飾品を随所に取り入れ、継承者が文化を発信できる場として、京都の魅力を未来へつないでいくことに貢献します。

公式サイト：https://doubletreekyotostation.jp(https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/)

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://doubletreekyotostation.jp)は、世界62の国と地域で約700軒（155,000室以上）を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたって、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な時間をお届けしています。アイコニックな温かいチョコチップクッキーでお客様を迎え、地域社会にも貢献してきました。コンテンポラリーな宿泊施設、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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