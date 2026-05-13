武蔵野大学アントレプレナーシップ学部で年間導入、学生の自己理解を支える「出前保健室 for SCHOOL」

株式会社ココロの保健室

株式会社ココロの保健室（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役：高橋智世）は、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部において、寮生活を送る１年生を対象に、学生支援の一環として

「出前保健室 for SCHOOL」が 2026 年度より年間導入されることをお知らせいたします。

当社はこれまで、学校・企業・地域に向けて、こころの健康や自己理解、コミュニケーションを支える実践型プログラムを提供してまいりました。

このたび武蔵野大学アントレプレナーシップ学部では、2025 年度のお試し導入を経て、その取り組みや意義をご評価いただき、2026 年度は年間契約として本導入いただくこととなりました。

本取り組みは、学生が自分自身の状態を理解し、安心して相談できる機会を持ちながら自分らしく学びや挑戦を進めていくための環境づくりを目的としています。

変化の大きい時代において、学生一人ひとりが自分の心と向き合い、必要なタイミングで支援に繋がれる場の重要性は、ますます高まっています。

本サービスは、学生が日常の悩みを早い段階で相談し、自己理解及びセルフケアをできる教

育の機会として機能します。必要に応じて学部と情報共有を行い、継続的・専門的な支援が

必要な場合は健康管理センター（学生相談室）へつなぎます。夜間など既存窓口が利用しに

くい時間帯にも相談しやすいことが特長です。

導入の背景

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部では、学生が主体的に学び、行動し、挑戦していく教育を実践されています。挑戦の過程には、不安、迷い、人間関係、進路への葛藤など、目に見えにくい心理的負荷が伴うこともあります。特に、同学部では１年次に全員が教育寮に入寮するため、大学入学とともに生活環境が大きく変わることになり、常に刺激を受けながら学びあう環境の中で、心身にストレスがかかることも少なくありません。

株式会社ココロの保健室は、学校現場や心理支援の実績をもとに、「評価されず、安心して話せる場」としての保健室の価値を、教育現場の中にひらく取り組みを行ってきました。今回の年間導入は、そうした 相談で終わらない支援 を、学生の学びの環境の中に継続的に実装していくものです。

「出前保健室 for SCHOOL」について

「出前保健室 for SCHOOL」は、教育機関向けに提供する、こころの健康と自己理解を支える実践型支援プログラムです。

公認心理師・元養護教諭・スクールカウンセラーとしての知見を活かし、学生・生徒が安心して自分の状態を整理し、次の一歩を考えられるようサポートします。主な支援内容は以下の通りです。

● 学生向け講義・ワークショップの実施

● オンラインでの相談機会の提供

● 自己理解やストレスマネジメントに関する支援

● 必要に応じた振り返り・フィードバックの実施

※実際の実施内容は、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部との取り決めに基づき運用されます。

https://hidamaristation.com/hokenshithu_forschool/

今回の本導入について

2025 年の学生向けワークショップ実施時の様子です。

2025 年度のお試し導入では、【講義／相談支援／オンライン面談等】を通じて、学生が自分の考えや状態を整理する機会づくりを行ってきました。その実践を踏まえ、2026 年度は年間を通した支援体制として本導入いただくこととなりました。

年間導入により、単発の機会提供にとどまらず、継続的な関わりを通して、学生一人ひとりの変化やタイミングに応じた支援が可能になります。

また、教育機関側にとっても、学生支援の選択肢を広げる取り組みとして活用いただけます。

コメント

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長 伊藤羊一

学生が挑戦するほど、迷いや不安、人間関係の揺らぎは増えます。だからこそ、評価されずに立ち止まり、自分の状態を言語化して整えられる 保健室 の仕組みは重要です。年間導入により、必要なタイミングで支援につながり、自己理解を土台に自分らしく学び続けられる環境が育つことを強く期待します。

株式会社ココロの保健室代表取締役社長 高橋智世

挑戦には、成長の喜びだけでなく、迷いや不安、立ち止まりたくなる瞬間もあります。

だからこそ私たちは、評価されずに安心して自分の状態を見つめられる 保健室の価値を、今の学びの場に届けたいと考えています。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の皆さまと年間を通じてご一緒できることに感謝しながら、学生一人ひとりが自分らしく前に進める環境

づくりに取り組んでまいります。

今後の展望

株式会社ココロの保健室では、今回の導入を一つの実践事例として、大学・専門学校・通信制高校をはじめとする教育機関に向けて、「出前保健室 for SCHOOL」の展開を進めてまいります。

不登校支援、自己理解支援、ストレスマネジメント、対人関係支援など、教育現場で求められるテーマは多様化しています。

当社は、現場に合わせた柔軟な設計と、心理・教育の専門性に基づく支援を通じて、学ぶ人の安心と挑戦を支える仕組みづくりに貢献してまいります。

【アントレプレナーシップ学部について】

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部は、日本で唯一のアントレプレナーシップ学部として 2021 年に開設しました。以来、『世界の幸せをカタチにする。』という武蔵野大学のブランドステートメントに基づき、高い志と倫理観を持ち、失敗を恐れずに挑戦し、新たな価値を見出し、創造していくアントレプレナーシップを持つ人材を育成しています。

https://emc.musashino-u.ac.jp/

【武蔵野大学について】

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003 年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、14大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019 年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021 年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI 活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野 INITIAL」をスタートさせる。2023 年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024 年に創立 100 周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設し、2026 年には通信教育の新たな学びの形を提案する通信教育部国際データサイエンス学部を開設した。

2050 年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学 HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【株式会社ココロの保健室について】

株式会社ココロの保健室は、「こんな時代だから、日本中に保健室を。」を掲げ、企業・学校 ・地 域に 向けて、こころの健康と自己理解を支えるサービスを提供しています。

公認心理師、元養護教諭、スクールカウンセラーとしての知見を活かし、相談支援、研修、講義、プログラム開発などを通じて、一人ひとりが自分らしく未来に向かえる社会づくりを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ココロの保健室

代表者：代表取締役 高橋智世

所在地：千葉県千葉市美浜区若葉３丁目 1－１８ 幕張ベイパーク クロスレジデンス S2-1

公式サイト：https://hidamaristation.com/

事業内容：教育機関向け支援、企業向け研修、メンタルヘルス事業 ほか