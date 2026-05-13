業務用清掃ロボットWhizシリーズ 3製品を新発売

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀、以下「ソフトバンクロボティクス」）は、業務用清掃ロボット「Whiz」シリーズにおいて、新たに3製品（Whiz P、Whiz B、Whiz V）を発売し、日本企業による開発・設計・品質管理でのフルラインナップを実現します。本日からWhiz P、Whiz Bを販売するとともに、Whiz Vの先行受付を開始します。

ソフトバンクロボティクスは2019年に業務用清掃ロボット「Whiz」を発売して以降、世界で4万台以上「Whiz」シリーズを出荷し、業務用清掃ロボット市場の国内メーカーシェアで3年連続1位(※1)、業務用屋内サービスロボット売上世界1位(※2)を獲得するなど、市場を牽引してきました。市場の成熟にともない、顧客ニーズの多様化が進む中、海外製品も流通するようになりました。

こうした中、日本政府は2026年3月にAIロボティクス戦略を取りまとめ、少子高齢化に伴う構造的な人手不足への対応に向け、AI・ロボット産業を日本の新たな中核産業へと飛躍させる方針を示しました。こうした動向を踏まえ、ソフトバンクロボティクスは、自社が開発・設計・品質管理を行う「Whiz」シリーズに、新たに3製品を投入し、幅広いニーズに対応します。

弊社のロボットは、現場での豊富な運用実績を踏まえ、生産ラインから出荷前検査まで多段階にわたる厳格な品質管理基準を満たしていることが強みです。さらに、「Whiz」シリーズは、弊社が提供する施設管理AIプラットフォーム「SBX Connect」と連携し、稼働状況などの各種データを蓄積・活用することで、施設管理の自動化を実現します。これらのデータは日本国内で管理されている（※3）ため、経済安全保障の観点からも高いセキュリティ水準を確保しています。

今後もソフトバンクロボティクスは、「Whiz」シリーズを通じて清掃業務の課題解決を支援し、より多くのお客さまの生産性向上に貢献していきます。

※1 富士経済「2026年版 国内自律走行ロボット市場分析」（2026年3月19日発刊）業務用清掃ロボット市場の国内メーカーシェアで1位を獲得（2025年実績）

https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=112512918

※2 業務用屋内サービスロボット売上世界第1位に認定。2022年4月現在。（Grand View Research社調べ）

※3 一部製品の連携は開発中

製品ラインナップ

■ Whiz P

中小規模の商業施設、およびオフィスビル向けに設計されたAI搭載型の業務用スマート清掃ロボットです。コンパクトな機体に吸引、掃き掃除、スクラビング、モップがけの4つの清掃モードを搭載。最新のAI技術により清掃ルートを自動生成、全方位を監視するセンサー類により、歩行者をはじめとする障害物を安全に回避します。

発売日：2026年5月13日（水）

■ Whiz B

物流倉庫や工場などの広大な施設に対応した、強力な自律走行型スクエアスイーパーです。微細な粉塵から大きなゴミまで一括回収できる高い吸引力と、一晩で40,000平方メートル 以上を清掃する効率性を誇ります。高度なセンサー群により、人や車両が行き交う環境でも安全に自律走行し、大規模現場の清掃DXを実現します。

発売日：2026年5月13日（水）

■ Whiz V

バキュームを得意とする乾式タイプの清掃ロボットです。バキューム製品では今まで清掃の難しかった壁際も清掃可能になりました。また最小通行幅が60cmとコンパクトなため、小売店の狭い陳列通路やオフィスでもスムーズに稼働します。同じバキューム製品のWhiz iと比較して清掃効率が約2.4倍アップ、バキューム最大稼働時間が約1.4倍伸びたことでより効率的なDX清掃が目指せます。

先行受付開始日：2026年5月13日（水）～

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.softbankrobotics.com/jp/product/cleaning/whiz/

ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。