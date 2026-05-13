『腸内フローラ通知表』 提供開始。腸内環境がひと目でわかる！家族やSNSへのシェアも手軽に。

株式会社KEAN Health

株式会社KEAN Health（本社：東京都港区、代表取締役：山路 恵多）は、腸内フローラ検査サービス「chatFLORA G」において、検査結果をカテゴリ別に一覧化し、画像レポートとして保存できる新機能「腸内フローラ通知表」を、2026年5月13日より提供開始します。

「腸内フローラ通知表」は、chatFLORA Gの検査結果をカテゴリ別にわかりやすく整理したレポートです。ユーザーはマイページ上から無料で通知表をダウンロードでき、腸内タイプや菌の豊富さ、バランスをはじめ、ダイエット・美容・睡眠・メンタルなど複数のカテゴリのスコアを一覧で把握できます。すでに検査を受けたユーザーも追加料金なしで利用可能です。

「腸内フローラ通知表」提供の背景：検査結果をひと目で把握し共有できる形へ

腸内フローラ検査では、菌の多様性やバランス、ダイエットや美容、睡眠、メンタルなどに関連する菌など多くの項目を確認できます。この充実した情報をさらに楽しんでいただけるよう、ユーザーの皆様から寄せられた「自分の腸内の状態をより手軽に、ひと目で見渡したい」「家族や知人、SNSにも楽しく共有できる形で残したい」といったお声にお応えしました。

今回提供を開始する「腸内フローラ通知表」では、こうしたニーズを受けて追加した機能です。



検査結果を通知表のような形式でまとめることで、全体の傾向をひと目で把握できるため、自分の腸内の状態を振り返りやすくなります。今の腸内環境をいつでも見返せるように画像として保存したり、家族や友人、SNSの腸活仲間と楽しくシェアするなど、幅広くご活用いただけます。

「腸内フローラ通知表」の特長

開発者のコメント

- マイページから無料で手軽にダウンロード可能chatFLORA Gの検査結果が反映された通知表をマイページからダウンロードできます。既に検査を受けたユーザーも追加料金なしで利用できます。- 自分の結果を一覧で確認できる腸内タイプ、菌の豊富さ、バランス、ダイエット、エクオール、メンタル、睡眠など、複数の検査項目を一覧で確認できます。- 共有しやすい画像レポート形式検査結果を画像・レポートとして見やすくまとめているため、家族や友人への共有、SNSでのシェアなどにも活用しやすくなります。- 39項目の詳細結果にも対応クリステンセネラ菌、アッカーマンシア菌、ブラウティア菌などの菌種に関する項目や、食欲、活力、セロトニン、ビタミン、炎症性腸疾患、糖尿病、睡眠の質など、カテゴリ別の検査結果も確認できます。

腸内フローラ検査の結果は、単に数値を見るだけでなく、生活習慣を見直すヒントとして活用していただくことが大切だと考えています。今回の「腸内フローラ通知表」では、まず全体像がつかめるように、複数カテゴリの結果を一目で俯瞰できる構成にこだわりました。保存・共有がしやすくなることで、ご自身の振り返りはもちろん、家族や友人、SNSの腸活仲間との会話のきっかけとしても役立てていただければ幸いです。

腸内フローラ検査「chatFLORA G」概要

第3世代解析技術により、従来法（※）では検出が難しかった希少な菌種まで解析可能。現在の食生活と検査結果に基づき、一人ひとりの腸内環境に合わせた腸活を提案します。

※従来：第2世代シーケンサーを用いた16S rRNA遺伝子の一部領域のみを対象とする解析手法。

購入サイトはこちら： https://keanhealth.jp/lp?u=chatflora-g-pr

通常価格19,800円のところ、今なら特別価格13,800円で購入可能です。

さらに、本サービス公開を記念して2026年5月31日までの期間限定で、クーポンを利用すると、通常価格の半額となる9,900円で購入できるキャンペーンを実施いたします。

・クーポン利用期限：2026年5月31日

・クーポンコード FGNEW01（購入画面でコードを入力）

※クーポンは1会計につき1点に適用されます。複数点をご購入の場合は、1点ずつお会計ください。

※クーポンは有効期間内であれば何度でも利用可能です。

株式会社KEAN Healthについて

人間の全遺伝子（ゲノム）を解読するヒトゲノム計画が完了し20年超。バイオテクノロジーの進化が、社会課題の解決や持続可能な経済成長に貢献し、社会の在り方そのものを大きく変革させるバイオトランスフォーメーションという概念が注目されつつある今。研究者など専門家を中心に利用されることの多かったゲノムや遺伝子が、生活者にとってより身近になる社会を創っていくことをビジョンに事業を展開。

【会社概要】

社名：株式会社KEAN Health（キーンヘルス）

本社所在地：東京都港区芝浦3丁目14番18号 キャナルスクエア芝浦4階

代表取締役：山路 恵多

ホームページ：https://keanhealth.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

担当部署：広報担当

Email：press@keanhealth.co.jp