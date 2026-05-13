『東方Project』×「松本能人」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『東方Project』×「松本能人」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『東方Project』×「松本能人」のコラボレーションアイテムの受注を5月7日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/428,538,32?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

松本能人描き起こしイラストの博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットをメインにデザインしました。

▼ウォッチ

▽フランドール・スカーレット モデル

黒色のケースとメタルバンドがシックで落ち着いた印象を与えるデザインです。

高級感のある黒い盤面に、フランドールをイメージした虹色の文字盤を大胆にあしらいました。

▽レミリア・スカーレット モデル

黒色のケースとメタルバンドがシックで落ち着いた印象を与えるデザインです。

赤から黒へと移ろうグラデーションが美しい盤面には、レミリアをイメージした月と羽のモチーフをあしらいました。

▽魂魄妖夢 モデル

シルバーのケースとメタルバンドがシンプルで落ち着いた印象を与えるデザインです。

魂魄妖夢をイメージした緑から黒へと移ろうグラデーションの盤面が高級感を演出し、その上には魂魄たちをイメージしたモチーフを散りばめました。

BOXは黒をベースに作品タイトルを金の箔押しで表現。

時計をそのまま飾っておけるよう、高級感のある仕様となっております。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

各 \7,000(税込)

▽仕様

種類 ：全3種（フランドール・スカーレット、レミリア・スカーレット、魂魄妖夢）

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合金

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.2cm 横：3.2cm

ケース ：縦：3.85cm 横：3.85cm

ベルト幅：1.8cm

手首周り：最小：15cm 最大：19cm

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \800(税込), BOX \9,600(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×80mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 トレーディングアクリルキーホルダー

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \800(税込), BOX \12,800(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（最大約）80×60mm 以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \600(税込), BOX \9,600(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \6,900(税込)

種類 ：全23種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \300(税込), BOX \6,900(税込)

種類 ：全23種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 着用Tee

※画像は「松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 博麗霊夢 着用Tee」を使用しております。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全5種（博麗霊夢、霧雨魔理沙、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし）

サイズ：ユニセックス XL, XXL

素材 ：綿100％

▼松本能人イラスト 現代風ファッションver. vol.2 BIGアクリルスタンド

※画像は「松本能人イラスト 博麗霊夢 現代風ファッションver. vol.2 BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,000(税込)

種類 ：全8種（博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレット）

サイズ：本体：（約）19.9×9.2cm 台座：（約）8×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼イラストレーター「松本能人」について

イラストレーター/デザイナー

株式会社arma bianca所属

イラストレーター、デザイナーとして活動中。

オリジナルデザインシリーズ『Ani-Art』を開発。

『SSSS.GRIDMAN』タワーレコード コラボイラスト

『マイリトルポニー: エクエストリア・ガールズ』描き下ろしイラスト

『LIVEVIL』イラスト

等

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/428,538,32?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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