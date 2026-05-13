「おひとりさま」も、支える人も。未来を共に考える「終活フェア2026」を5月16日(土)に目黒・羅漢会館で開催！映画の世界を再現した「納棺の儀」実演や、専門家による10の無料セミナーも実施。

NPO法人都民シルバーサポートセンター

NPO法人都民シルバーサポートセンター（所在地：東京都世田谷区）は、2026年5月16日（土）に目黒区の羅漢会館にて、終活に関する企業が一堂に集結する「終活フェア2026」を開催いたします 。

本イベントは「おひとりさまも、支える人も、みんなで考える未来」をテーマに、自分自身のこれからや、大切な家族のために今できる備えを、体験や相談を通じて前向きに考えるための場です 。参加は無料で、ご予約不要・入退場自由となっております 。

■ 注目の見どころ

1. 「納棺の儀」特別実演会

映画『ほどなく、お別れです』の世界観を再現し、普段は立ち会うことのできない「納棺の儀」を、プロの解説付きで特別に公開します 。故人を美しく整える聖域の所作を間近でご覧いただけます 。

開催時間：1回目 11:00～ / 2回目 13:30～（各回約1時間）

2. 全10講座！プロが教える終活セミナー

介護保険のポイント、相続対策の基本、納得の老人ホーム選び、遺言の必要性など、多彩なテーマのミニセミナーを計10回開催します 。

3. 体験エリア

自分を知る第一歩 大好評の「老後リスク診断」をはじめ、「認知症診断」や「エンディングゲーム」など、今の自分に必要な備えを可視化できる体験コーナーをご用意しています 。

4. 専門家による個別相談エリア

弁護士、税理士、介護、葬儀、施設紹介など、各分野のプロに直接相談が可能です 。終活のあらゆる悩みにワンストップでお答えします 。

■ 来場特典：スタンプラリー開催！

会場内でスタンプを集めた方には、東京都指定有形文化財「五百羅漢像」を安置する羅漢寺の拝観料（通常大人500円）が無料になる特典を進呈いたします 。

【開催概要】

イベント名：終活フェア2026

開催日時 ：2026年5月16日（土） 10:00～15:00

会場 ：目黒区 羅漢会館（東京都目黒区下目黒3丁目19-1）

JR目黒駅 徒歩12分、東急目黒線 不動前駅 徒歩8分

入場料 ：無料（予約不要・入退場自由）

主催 ：NPO法人 都民シルバーサポートセンター

後援 ：東京都

(一社)日本医療介護事業連合会、(一社)終活カウンセラー協会、(公社)東京共同住宅協会

公式URL：https://tsugusapo.com/20260516/