【毎日サウナ東京 幕張】が採用　エステック製 次世代ラグジュアリーサウナマット

株式会社エステック

株式会社エステック（埼玉県和光市／代表取締役：坂本 学）の「STEC LUXURY SAUNA MAT(エステック ラグジュアリー サウナマット）」を、2026年5月8日に千葉・幕張エリアでグランドオープンした「毎日サウナ東京 幕張」様が、「サウナ東京」様（東京・赤坂）につづいて採用。

毎日サウナ東京仕様 エステック製 ラグジュアリーサウナマット（毎日サウナ東京 薪火サウナ 使用イメージ）

■ "超進化"を掲げる、新ブランド第1号店

「毎日サウナ東京 幕張店」は、テーマパークのような体験を提供するサウナ東京と、毎日気軽に通えるホームサウナを目指す毎日サウナ。この2つのブランドの魅力を掛け合わせた新ブランドの第1号店です。

5つのサウナ室、特濃炭酸泉・ジェットバス・美泡の湯などを擁する温浴設備、休憩スペースに至るまで、施設全体で体験価値を高める設計となっています。

(写真右)毎日サウナ東京 幕張 支配人 力石達也様 /（写真左）株式会社エステック CSO 大村凌

「サウナだけが主役ではなく、水風呂も、お風呂も、休憩スペースも含めて、全部が主役になれる施設を目指しています。」

毎日サウナ東京 幕張店 支配人 力石（ちからいし）様

■サウナマットは、「ただの備品」ではない。

正直な話、サウナマットは、施設の中では備品のひとつ。しかし、肌に直接触れ、腰を支え、何度も使われるものです。

つまり、サウナ時間の中で、お客様と施設をつなぐ身近な接点でもあります。

サウナの満足度は、温度・湿度・水風呂・外気浴だけで決まるものではありません。腰を下ろしたときの感触、肌に触れるものの清潔感、空間に置かれている備品の色や見え方。

そうした小さな要素の積み重ねが、施設で過ごす時間の印象をつくっていきます。

■ 「業界最高峰」のSTEC LUXURY SAUNA MAT (エステック ラグジュアリーサウナマット)の特徴

数百種類の素材と数万通りの組み合わせを検証し、たどり着いた日本製サウナマット

STEC LUXURY SAUNA MAT (エステック ラグジュアリーサウナマット)

１. 二層構造の座り心地

1.5cmの厚みのクッション素材を2枚貼り合わせ、長時間でもストレスの少ない座り心地を実現

２.衛生的で扱いやすい

抗菌・防カビ性能を備え、水分を含みにくい。

３.ゴム臭くない

サウナ室内で熱が加わっても、臭いが出ない。エステック独自の特注構成素材を使用。

４.施設運用の負担を軽減

タオル交換の頻度を抑え、回収・洗濯・補充の手間を削減。軽量なので持ち運びも楽。

５.カスタマイズに対応

サイズ・形状・カラー・ロゴ入れ加工に対応し、施設専用仕様で製作可能

６.素材も加工も日本製

素材選びから加工まで、すべて国内で完結。妥協を一切しない、MADE IN JAPANの品質。

■毎日サウナ東京 支配人 力石（ちからいし）様 コメント

「まず、座り心地が最高ですね。 クッション性がしっかりあって、長く座ってもストレスが少ないです。サウナマットはお客様が直接触れるものなので、すごく大事だと思っています。サウナだけでなく、備品でも施設の価値を上げていきたいです。」

「ロゴ入り仕様も最高ですね。バランスも完璧でした。 ロゴが入ることで、ちゃんと施設の備品になりますし、専用感も出る。見え方としてもすごくいいと思いました。」

■「全部が主役」だから、細部の備品までこだわる

毎日サウナ東京様 オリジナルロゴ入り 「STEC LUXURY SAUNA MAT (エステック ラグジュアリーサウナマット)」

毎日サウナ東京 幕張店様が目指すのは、ただ新しいサウナ施設をつくることではなく、温浴体験そのものを"超進化"させること。だからこそ、サウナマットまでこだわられています。

エステックは、素材そのものに加工を施せることが強みのメーカーです。クッション性・抗菌性・耐久性・・・。製品の機能を高めるだけでなく、ロゴ加工や仕上げの質感まで、施設の世界観に合わせてご提案します。

関連サービス：本格薪サウナカーレンタル

川辺で、極上のサウナ体験を。

エステックでは、サウナマットなどの温浴施設向け製品に加え、

本格薪サウナカーのレンタルサービスも展開しています。

国産広葉樹の薪を使用し、薪ならではのやわらかな熱と香りを楽しめる移動型サウナとして、イベントやアウトドアシーンでご利用いただけます。

今年の夏は、最高の薪サウナで、理想のサウナをしてみませんか？

サウナカー ご予約はこちらから :https://stec-ps.com/sauna-car

■株式会社エステックについて

株式会社エステック(和光市）事務所

会社名：株式会社エステック

所在地：埼玉県和光市本町27-21

代表者：代表取締役 坂本 学

TEL：048-485-1797

設立：2014年7月

事業内容：プレス加工、抜き加工、貼り合わせ加工、紙製品の開発・製造、サウナ用品の開発・製造、薪サウナカーレンタル等

■ 毎日サウナ東京 幕張 様について

エステック 公式HP :https://stec-ps.com/

施設名： 毎日サウナ東京 幕張

（※特定日を除き、男性専用施設）

所在地： 〒261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西2丁目1-4

TEL：043-239-7733



【営業時間のお知らせ】

AM9:00～翌AM6:00営業

※AM6:00～9:00は、清掃・メンテナンスのため営業外

※「はなれ」オープン後、24時間営業予定。

A4サイズのSTEC LUXURY SAUNA MAT(エステック ラグジュアリー サウナマット)はじめました。

毎日サウナ東京 幕張 公式HP :https://everyday-sauna-tokyo.com/A4サイズで、持ち運びが楽々に。個人用のサウナマットに最適なサイズです。裏面には、オリジナルのロゴ入れ加工が可能。施設限定デザインや、名入れも対応しています。

■ オリジナルのロゴ入れ加工ができる！

■ 《採用事例》さぷらす様（栃木県日光市）

元不動産営業マンが日光で挑んだ“家族移住×薪サウナ経営”

左よりさぷらす/永井様 株式会社エステック代表取締役/坂本 学 株式会社エステックCSO /大村 凌

元不動産営業マンが叶えた“理想のサウナ”

栃木県日光エリアにある薪サウナ施設「さぷらす」は、元不動産営業マンの代表が“いつか自分で理想のサウナをつくりたい”という想いから誕生。

2024年春に家族で日光へ移住。約半年の改装を経て、同年12月7日にオープン。

最大のこだわりは薪サウナ。

使用するのはクヌギやコナラなどの広葉樹を自然乾燥させた薪で、熱の質や香りまで追求しています。

また、地下水かけ流しの天然水風呂（夏：17～18℃ 冬：10℃前後 真冬の夜：シングル近くまで低下）や、サウナ室内からも四季折々の景色、冬にはサウナ室からSLを望めるロケーションも魅力です。

施設は「時間無制限・予約不要・追加料金なし」。ゆったりと本格薪サウナを楽しめる環境を整えています。

＜高湿度ハーブサウナ＞

高湿度のハーブサウナは他ではなかなか味わえない。本日はコーラ香のハーブでした。鬼怒川を見下ろしながらサウナから水風呂、ととのい椅子までの動線が完璧です。女性が薪ストーブサウナに事前予約無し・水着無し・時間制限なし・追加料金無しで入れるのは関東圏で初！ さぷらす/永野様 代表コメント

さらに日光産ブランド豚「ひみつ豚」を使用した生姜焼き定食など、地元食材を活かした食事も人気です。代表は「さぷらすを目的に日光へ訪れてもらえる施設にしたい」と語ります。

サウナ愛と家族の挑戦から生まれたさぷらす。日光の新たな癒やしスポットとして、さらなる進化を続けています。

■さぷらす様について

日光産ブランド豚「ひみつ豚」を使った生姜焼き定食春の新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の澄んだ景色--訪れる季節ごとに違う景観が楽しめます。オプションのデトックスウォーターはスタッフが定期的に巡回し、おかわり対応まで行っていますマスコットのヤギのラブちゃん

名称： さぷらす

本店所在地： 〒321-2525 栃木県日光市小佐越19-5

代表者： 永井孝幸

TEL：090-4942-5217

MAIL： saplus@ymail.ne.jp

さぷらす HP :https://www.saplus1137.com/