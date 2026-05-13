株式会社メディコス・エンタテインメント(本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤拓己、以下 メディコス・エンタテインメント)は、荒木飛呂彦による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズより、「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」をフィギュア化。

2026年7月26日(日)開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[夏]」(以下 WF2026夏)における【WF限定特典付き】フィギュアを、当日の会場販売に先駆け2026年5月13日(水)12:00よりメディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPにて先行抽選販売を開始いたしました。









超像可動「ディオ・ブランドー・サード」

「おれは人間をやめるぞ！ジョジョーーッ！！」





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【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』より、「ディオ・ブランドー」がサードカラーで登場ッ!!





ジョースター家因縁の相手「ディオ」！

サードカラーは、赤を基調としたカラーのシックな装いに。





オプションパーツには、作中にてディオが手にした薔薇の花や表情違いの頭部パーツに加え各種ハンドパーツが付属！

さらに、顔パーツを組み合わせることにより首だけの状態となったディオを再現可能なパーツも付属！





【商品情報】

商品名 ：超像可動「ディオ・ブランドー・サード」

作品名 ：『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』

発売月 ：2026年8月上旬予定(先行抽選販売分)

(※別途2026年7月26日(日)開催のWF2026夏にて

数量限定で会場販売いたします)

先行抽選販売価格(税抜)：9,000円

先行抽選販売価格(税込)：9,900円

WF会場販売価格(税込) ：9,500円

材質 ：PVC&ABS&ナイロン

仕様 ：塗装済み可動フィギュア

セット内容 ：本体、オプションパーツ、台座

サイズ ：全高約170mm

造形プロデュース ：匠工房

原型制作 ：PROGRESS

企画・製造・発売元 ：株式会社メディコス・エンタテインメント





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。





(C)荒木飛呂彦／集英社





【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/38867









超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」

「WRYYYYYYYYYYYYYY」(ウリイイイイイイイイイイイイイイ)





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【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、「ディエゴ・ブランドー」がサードカラーで登場ッ!!





ジョニィやジャイロと共にレースを競ったイギリス競馬界の貴公子「ディエゴ・ブランドー」のサードカラー！





差し替え頭部パーツには恐竜顔が付属し、「スケアリー・モンスターズ」の恐竜化も再現可能ッ!!

さらに、先端までDioの文字で埋め尽くされた尻尾パーツは両脚を取り外すことで装着可能！

恐竜顔と合わせてお楽しみいただけます！





【商品情報】

商品名 ：超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」

作品名 ：『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』

発売月 ：2026年8月上旬予定(先行抽選販売分)

(※別途2026年7月26日(日)開催のWF2026夏にて

数量限定で会場販売いたします)

先行抽選販売価格(税抜)：9,000円

先行抽選販売価格(税込)：9,900円

WF会場販売価格(税込) ：9,500円

材質 ：PVC&ABS&POM

仕様 ：塗装済み可動フィギュア

セット内容 ：本体、オプションパーツ、台座

サイズ ：全高約155mm

造形プロデュース ：匠工房

原型制作 ：PROGRESS

企画・製造・発売元 ：株式会社メディコス・エンタテインメント





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。





(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社





【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/38868









超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」





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【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』より、壊れたものに触れると元の形に「直す」能力を持つスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」がクリアバージョンで登場ッ!!





ピンクを基調とした透き通るようなクリア素材！

ゴールドの装飾との対比が美しい仕上がりに！

オプションパーツには、超像可動「東方仗助」用の差し替え顔パーツが付属！

仗助と合わせてお楽しみいただけます！





さらに、差し替え用頭部パーツと充実したハンドパーツも複数付属！





【商品情報】

商品名 ：超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」

作品名 ：ジョジョの奇妙な冒険 第4部

発売月 ：2026年8月上旬予定(先行抽選販売分)

(※別途2026年7月26日(日)開催のWF2026夏にて

数量限定で会場販売いたします)

先行抽選販売価格(税抜)：7,500円

先行抽選販売価格(税込)：8,250円

WF会場販売価格(税込) ：8,000円

材質 ：PVC&ABS&ナイロン

仕様 ：塗装済み可動フィギュア

セット内容 ：本体、オプションパーツ、台座

サイズ ：全高約165mm

企画・製造・発売元 ：株式会社メディコス・エンタテインメント









※超像可動「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」はWF2026夏での数量限定販売商品です。

※販売数が予定数量に達しなかった場合MEDICOS ONLINE SHOP、MEDICOS SHOP等にて事後販売する場合がございます。

※本製品の一部パーツの接合部に「白化現象」が見られる場合がございます。

これは製造工程上避けられない仕様のため、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。





(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社





【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/38869









★WF2026夏定特典！

超像可動「ディオ・ブランドー・サード」

WF2026夏限定特典「セリフプレート」





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超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」

WF2026夏限定特典「セリフプレート」





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※WF限定特典の各セリフプレートは白ベースに黒文字です。

※画像はイメージであり、本体とプレート、パーツのサイズ比率は実物とは異なります。









★超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」には、MEDICOS流通限定特典が付属！





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超像可動「ディオ・ブランドー・サード」

MEDICOS流通限定特典「差し替え頭部パーツ」









【超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」MEDICOS流通限定特典につきまして】

※先行抽選販売およびWF会場販売のどちらでご購入いただきましても付属いたします。

※WF2026夏終了後の一般販売時(MEDICOS ONLINE SHOPおよびMEDICOS SHOPでの販売時に限り)にも付属いたします。

※WF2026夏完全限定特典ではございません。





〈先行抽選販売受付期間〉

2026年5月13日(水)12:00～2026年6月30日(火)18:00

〈当落発表日〉

2026年7月7日(火)12:00より順次発表

〈発売日〉

2026年8月下旬以降順次





※2026年7月26日(日)開催のWF2026夏にて、上記3商品を会場販売いたします。

※MEDICOS ONLINE SHOPでは、お1人様各1個までのご応募となります。

※WF2026冬終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、当社関連イベント等にて販売する可能性がございます。

※後日、WF限定特典が付属していない超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」、超像可動「ディエゴ・ブランドー・サード」を一般販売させていただく予定です。









☆超像可動【クリスタル限定版】がWF2026夏に登場！

WF2026夏会場にて、特製ケース・シリアルナンバーが付いたクリスタル限定版の販売が決定ッ！！

超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』

「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」【クリスタル限定版】を数量限定で先着抽選販売予定ッ！





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超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』

「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」【クリスタル限定版】





※本体は、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」を使用しております。





〈限定版ご購入における注意事項〉

※当商品は、先着順での抽選販売となります。

※メディコス・エンタテインメントの販売待機列にお並びいただきます。

※当商品のシリアルナンバーはご購入の際、ランダムで決定いたします。

※シリアルナンバーの変更、交換はできかねますのでご了承ください。

※販売開始は10：15より、お1人様1個となります。

※一般入場前の待機列は、優先入場券をお持ちの方のみとさせていただきます。





(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社





クリスタル限定版プレゼント企画実施決定!!

会場にて、当日WF会場にて対象商品をご購入された方の中から抽選で各数量限定でプレゼントッ！





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超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』

「シーザー・A・ツェペリ」【クリスタル限定版】





※画像は装飾前のものです。

※本体は、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』「シーザー・A・ツェペリ」を使用しております。





〈限定版プレゼント抽選におけるご注意事項〉

※上記商品につきましては、当日WF会場にて対象商品をご購入された方のみ抽選にご参加いただけます。

※当日WF会場にて会場販売商品のいずれかをご購入いただいたお客様へプレゼント抽選券をお渡しいたします。

※抽選券は1会計につき1枚のお渡しです。

※MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は今回の抽選の対象外となります。

※限定版プレゼントの抽選結果発表は、当日15:00に当社ブース、及び当社Xにて掲示いたします。

※ご当選されましたお客様はお持ちの抽選券をご持参の上、当社ブースまでお越しください。

※限定版プレゼントのお渡しはWF2026夏開催日のみとなっております。イベント終了後のお渡しは一切いたしかねます。

※商品の転売は固くお断りしております。判明した場合、今後当社商品のご購入をお断りさせていただく場合がございます。





(C)荒木飛呂彦／集英社









■ワンダーフェスティバル2026[夏]

【会場】幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール

【日時】2026年7月26日(日) 10:00～17:00





WF2026夏開催当日には、会場にて初公開フィギュアや初公開情報多数公開予定！

当日会場での販売商品・展示情報、ブース番号などの新着情報は随時当社公式サイトおよび公式Xにて更新いたします。

お見逃しなく！









【メディコス・エンタテインメントについて】

株式会社メディコス・エンタテインメントは、主にフィギュア・キャラクターグッズの企画・製造・販売を行っております。納得いくものが出来なければ製品を発売しないという基本方針のもと「超像可動シリーズ」の完成度はフィギュア業界において非常に高い評価を得ております。近年はアニメーション事業やグッズ事業への展開を行いながら多くのお客様にエンターテインメントをご提供すべく運営をしております。





事業内容：映画・テレビ・ビデオ・LD・DVDの企画・製作・販売

フィギュアの企画・制作・販売

キャラクターグッズの企画・制作・販売





最新情報は公式サイトやSNSで随時更新しております。是非ご覧ください。





【公式サイト】

https://www.medicos-e.net/

【メディコスオンラインショップ】

https://medicos-e-shop.net/

【X(ジョジョ)】

https://x.com/medicos_et_j

【X(総合)】

https://x.com/medicos_et_02

【Instagram(ジョジョ)】

https://www.instagram.com/medicos_entertainment_official/?hl=ja