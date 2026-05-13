ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『うなぎ』の還元率ランキングを発表します。

【うなぎの還元率1位】鹿児島県大崎町のおおさきうなぎ（鹿児島県産うなぎ長蒲焼）３尾セット

還元率 86.36％ 寄付額 10000円

うなぎの蒲焼きの還元率1位は、鹿児島県大崎町の「おおさきうなぎ（鹿児島県産うなぎ長蒲焼）３尾セット」です。 評価4.5以上を誇る人気商品で、肉厚でふっくらとした食感と、丁寧に仕込まれたタレの香ばしさが絶妙に絡み合っています。1尾・3尾・5尾から選べるので、家族構成や用途に合わせられます。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『うなぎ』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/eel.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/