持田香織、ライブツアープロジェクト『TOKYO TOUR TRILOGY』第二章へ

株式会社Forko

東京を舞台にした三部作構成のライブツアープロジェクト『TOKYO TOUR TRILOGY』は、第二章へ進みます。

2026年10月11日に開催されるのが、『持田香織 #HIMK TOKYO TOUR TRILOGY Part 2 “PAST”』。会場は、東京キネマ倶楽部。

(C)︎ Forko co., ltd. 2026 持田香織 #HIMK TOKYO TOUR TRILOGY Part 2 "Past"

第一部 "FUTURE"(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000163063.html) が、静寂や緊張感を含んだ構成だったのに対し、第二部 "PAST" では、より熱や身体感覚を伴った空間を構想しています。

本公演で扱う「過去」とは、すこし前の空気感。音の鳴り方、会場の熱、揺れ、距離。日常の延長として時間を過ごす感覚。自然に存在していた音楽空間の感触を、あらためて立ち上げることを試みています。

会場となる東京キネマ倶楽部は、かつてダンスホールとしても使用されていた場所です。本公演では、その空間性も踏まえ、立ち見エリアを中心にすえた、会場全体の熱量を重視した構成を予定しています。一定の場所に留まりながら座って鑑賞するだけではなく、音楽の熱や空気の変化の中に身を置く感覚や、音楽の中にからだごと入っていくような一体的体験が待っています。

第一部アンコールで演奏された楽曲は、第二部「PAST」を想像する上での、一つの手掛かりになっているかもしれません。

演奏は、第一部に引き続き、

- ハタヤテツヤ（Piano / Band Master）- 伊賀航（Bass）- Meg（Chorus / Percussion）- 栗原務（Drums）

のメンバーで行われます。

『持田香織 #HIMK TOKYO TOUR TRILOGY Part 2 “PAST”」は、本日よりオフィシャル先行受付が開始されます(https://l-tike.com/mochidakaori/)。

公演概要

■公演名：持田香織 #HIMK TOKYO TOUR TRILOGY Part 2 “PAST”

■日程：2026年10月11日（日）

■会場：東京キネマ倶楽部

■開場 / 開演：開場 16:00 / 開演 17:00

■主催：Forko

■企画：Forko

■演出：Forko

■制作：NOTE

＜持田香織カード会員限定キャンペーン＞

現在、持田香織公式VISAカードが好評発行中(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000303.000073456.html)です。第一部に引き続き、本公演『持田香織 #HIMK TOKYO TOUR TRILOGY Part 2 “PAST”』でも持田香織カード入会者限定のスペシャルキャンペーンを継続して実施いたします。Mochida Cardで公演チケットをご購入いただいた方の中から、抽選で100人に1人、チケット代金を《全額キャッシュバック》いたします。この機会にぜひ、持田香織カードでのチケット購入をご検討ください。

▼キャンペーン概要

対象：持田香織カード入会者

内容：Mochida Cardで対象公演チケットを購入した方の中から、抽選で100人に1人全額キャッシュバック



▼カード新規入会はこちら

https://nudge.cards/mochidakaori

ライブチケットオフィシャル先行受付

受付期間：2026年5月13日（金）10:00 ～ 2026年5月24日（日）23:59

URL：https://l-tike.com/mochidakaori/

席種に関しましては持田香織公式ウェブサイトもご確認ください。

URL：https://kaorimochi.co/tokyo-tour-trilogy

チケットに関するお問い合わせ

HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077（平日12:00～18:00）

https://www.red-hot.ne.jp/

持田香織について

東京都出身。作詞作曲家。 1996年「Every Little Thing」のヴォーカリストとしてデビューし、数々のミリオンヒットを記録。現在はソロの音楽活動を主軸にし、最新ミニアルバム『qq』をはじめとして、ライブや楽曲制作を精力的に行なっている。演奏環境やサポートミュージシャン等、様々な条件によってスタイルをかえることのできる特異なアーティスト。2021年からは、Forko社を活動母体として音楽制作・作品発表を行っている。

持田香織の所属・マネジメント窓口について(https://kaorimochi.co/management)

(C)︎ Forko co., ltd. 2026 持田香織

株式会社Forkoについて

- 持田香織が所属するアーティストマネージメント会社- 株式会社Forko（読み フォルコ）- 所在地：東京都目黒区- 代表取締役：高安悠佑- 公式ウェブサイト：https://kaorimochi.co/