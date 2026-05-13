サステナブルなライフスタイルを目指すPOPUPイベント【Well Green Lab】第12弾が5月12日(火)～5月25日(月)に渋谷フクラスで開催！

株式会社MOTHEREARTH※こちらの画像は今年の3月にラゾーナ川崎プラザにて開催した時の展開写真です。

株式会社MOTHER EARTH（本社：東京都港区、代表取締役：廣岡 輝、プロジェクトマネージャー：水嶋 茂尭）は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルを目指す、POPUPイベント

「 第12回 Well Green Lab」を渋谷フクラスで開催いたします。

「Well Green Lab」のコンセプト

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルをより身近なものにし、

地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるポップアップイベント.

生活を彩るアート、コスメ、雑貨、アパレルに至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/wellgreenlab

「第12回 Well Green Lab」開催概要

■場所：渋谷フクラス（東急プラザ渋谷）2F イベントスペース（GMOデジタル美術館前）

■会期：2026.5.12（火）～5.25（月）

■POPUPスペース営業時間：11:00～20:00

※館の営業時間に準ずる

■出店ブランド

&Rest、abSalon、Aetās、H.T/L、hitoha、It Beaute TEA、JADE Natural、Kamenoko Tasashi The Body、-Kaninchen-、komame、MORAZ、niconeru、NINE SOILS、NIVI PEN、otte c.（オッテシー）、sobolon、TOME JEWELRY、TOP WAVE、

ココパーム、染兎、辻和製作所、ハッピーエレファント、ハピネス、廣岡京染工芸

（※アルファベット、五十音順）

※出店者の都合により変更になる場合がございます。

出店ブランド（一部紹介）

染兎

「染兎」のコンセプト

染兎は、現代の感性で“過去から今までの日本”を再編集し、

様々な体験を通じて“楽しい記憶”を持ち帰れる和の体験型セレクトショップ。

伝統工芸や文化的背景を持つプロダクトを、アート・コスメ・食品・ウェア・アクセサリー・

日用品など、現代のライフスタイルに寄り添うかたちで再構築。

多様なジャンルを横断しながら、日本の美意識や手仕事の魅力を日常の中へと取り入れる提案を行っています。

また、商品を“購入する場”にとどまらず、体験を通じて“楽しい記憶”を持ち帰ることができる場として、自社店舗やPOPUPやイベントを中心に展開。

訪れる人それぞれの感性に触れ、新たな気づきや余白を生む時間を創出します。

染兎は、日本の文化や技術を未来へとつなぎながら、

今の時代にふさわしいかたちで再解釈し続ける存在でありたいと考えています。

今回は、「染兎 ORIGINAL」より「Botanical T-shirt」や「漢字（Kanji）T-shirt」などの新商品を、

本POPUPにて先行販売いたします。

その他にもアートや雑貨など様々な商品を用意してお待ちしております。

ぜひ店頭へお越しください。

about｜染兎 ORIGINAL

現代の感性で“過去から今までの日本”を

再編集し、 様々な体験を通じて“楽しい記憶”を

持ち帰れる和の体験型セレクトショップから

生まれたオリジナルブランド。

伝統工芸や日本の美意識に着想を得ながら、

金彩友禅をはじめとする手仕事の技法を

現代のプロダクトへと落とし込み、

ウェアや雑貨として再構築。



一つひとつの工程に人の手を介すことで生まれる揺らぎや個体差を価値とし、

量産品にはない表情を持つ一点ものの魅力を提案しています。

また、日常の中で使い続けることで変化していく風合いや経年の美しさも大切にし、

“使うこと”そのものが体験となるプロダクトを目指しています。

染兎は、日本の伝統と現代の感性をつなぎながら、身にまとうことで文化を感じられる、

新しい工芸のあり方を提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/some_usagi

MORAZ

植物学者である創始者が、娘の肌のコンディションをサポートしたいという想いから生まれたコスメ。

創業から40年以上、自社ファームで原料植物を栽培し、エキスを抽出して製造するまで、すべてを自分たちの手で行う徹底した品質志向を追求し、3つのISO認証を取得。

様々なハーブから独自の方法で高濃度に抽出された濃密なハーブエキスが、健やかな肌へ導きます。

MORAZ ブランドサイト：https://moraz-jp.com/

MORAZ 公式Instagram：https://instagram.com/morazjp_official

hitoha

京都下鴨発のスキンケアブランド。

「手間レスコスメ」をコンセプトに、様々なケアコスメをお届けします。

日々のスキンケアを楽しめるよう、お肌に不要な成分を配合せず、京都産をはじめとする天然由来成分を使用しています。

Instagram：https://www.instagram.com/hitoha_kyoto/

廣岡京染工芸

「廣岡京染工芸」は、日本の京都を拠点に、60年にわたり活動を続けている金彩工房で、

日本の伝統工芸である金彩技法を活かしたデザインハウスです。

伝統技術と地球環境を次世代へとつなげていくことを使命に、

「友禅の金彩技法をサステナブルなアートに。イノベーティブに世界へ。」をテーマとして掲げ、

アート作品から雑貨まで、さまざまなプロダクトを手がけています。

Instagram：https://www.instagram.com/hirooka_kyozomekougei/

林檎トマト \2160It Beaute

「つづく、と美しく」をテーマに、美容と健康が調和するライフスタイルを提案するブランド。大人気「まるごと茶実」シリーズの”林檎トマト”は、ドライのトマトが入った栄養素満点の食べられるフルーツティー。甘い香りが広がりながらもさわやかな味わいで、お茶としてはもちろん、ヨーグルトなどへのトッピングとしても◎。

Instagram：https://www.instagram.com/itbeaute_jp/

Kamenoko Tawashi The Body

明治40年創業の亀の子束子から、100年を超える歴史の中で培ってきた職人技と天然素材への深い知見を注ぎ込んだ全く新しいボディケアライン《Kamenoko Tawashi The Body》が登場！

「Natural Care」をテーマに、肌が求める天然の心地よさ、環境に配慮した素材選びにこだわったアイテムが揃っています。

Instagram：https://www.instagram.com/kamenokotawashi.official/

お客様からのお問い合わせ先

「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

（問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです）／OPEN 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日）

【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとする

ビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、

さまざな持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。