LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ、代表取締役社長：樋口 博之、所在地：岐阜県揖斐郡池田町)が展開するベビー用品ブランド「Pittoresk(ピトレスク)」は、使いやすさと快適性にこだわった日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」を2026年5月29日(金)から全国のアカチャンホンポで販売開始します。





BABY CARRIER ON Pittoresk









■BABY CARRIER ON Pittoreskとは

「日々の抱っこを上質で心地よい時間に」赤ちゃんとの抱っこの時間にそっと寄り添い上質な使い心地を追求しました。

迷わず装着できる洗練された構造と赤ちゃんの快適を追求したオリジナル生地が毎日の抱っこをより穏やかなひとときへ導きます。









■はじめてでも使いやすい構造

「ヒップオンシート」が赤ちゃんをしっかりと支えて安定させ、さらに「マグネットバックル」により片手でもスムーズに留められるため、はじめての方でも扱いやすい構造です。





はじめてでも使いやすい構造









■赤ちゃんを守るやさしい抱き心地

新生児の頭を、やさしく包み込みながらしっかり支えます。また、しなやかな生地が赤ちゃんを心地よく支えます。





赤ちゃんを守るやさしい抱き心地









■オリジナル開発の日本製メッシュ生地

赤ちゃんの快適性を考えて開発した抱っこひも専用メッシュ生地。TECMATELIA(テクマテリア)を使用した、クッション性と耐久性に優れた日本製生地です。





オリジナル開発の日本製メッシュ生地









■赤ちゃんも快適な、通気性に優れた生地

汗をすばやく吸収し、通気性にも優れた、UVカット(UPF50+)機能付きの生地です。赤ちゃんをムレや日差しから守り、快適な抱っこ時間をサポートします。





赤ちゃんも快適な、通気性に優れた生地









■BABY CARRIER ON Pittoreskの概要

対象月齢： 生後14日(体重3.2kg以上／身長51cm以上)～36ヵ月(体重15kg)まで

仕様 ： 対面抱っこ、おんぶ、前向き抱っこ、チェアベルト

カラー ： ベージュ、グレージュ、ミスティブルー、ダークグレー

価格 ： 税込34,100円

発売日 ： 2026年5月29日(金)

販売場所： 「アカチャンホンポ」全国各店舗

「アカチャンホンポオンラインショップ」

「LUCKY BABY STORE JIYUGAOKA」

「ラッキーベイビーストア」

「ラッキーベイビーストア 楽天市場店」

URL ： https://pittoresk.jp

＊掲載情報は全て予定です。内容が変更になる可能性があります。





ベージュ

グレージュ

ミスティブルー

ダークグレー









■Pittoresk(ピトレスク)について

LUCKY industriesが展開するブランド。ハイスペック機能素材を使用し、ファッション性を取り入れた全く新しいベビー用品を提案するブランドです。





Pittoresk









■LUCKY industriesについて

商号：ラッキー工業株式会社、通称：LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ)。1934年岐阜で創業、日本で一番長い歴史を持つ抱っこひもメーカー。JCCS(日本抱っこひも安全協議会)の代表幹事企業。やさしさのある技術(テクニカル)を開発することで、赤ちゃんの成長サポートやママ・パパの快適さを追求してきました。





“Amazing Life With Baby”





LUCKY industriesは、これからも抱っこひもを通じて、もっと楽しい、新しい、赤ちゃんとのライフスタイルを提案します。





公式サイト ： https://lucky-industries.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/lucky_industries_official/?hl=ja

育児サポートコラム： https://lucky-industries.jp/column/





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