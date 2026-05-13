RYOKI MIYAMA、初の東名阪Zeppツアー完走

株式会社Star Of Wonder.

RYOKI MIYAMAが、2026年5月9日（土）、愛知・Zepp Nagoyaにて、自身初となる東名阪ツアー「RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』」のファイナル公演を開催いたしました。

2026年2月にソロアーティストとして活動をスタートしたRYOKI MIYAMA。大阪・東京を経て迎えたツアーファイナルのMCでは、「最後まで走り切れるか不安になる時もあった。喉や体調に気を付けながら過ごしていた」と、ツアー期間中の胸中を率直に明かしました。

また、「どれだけ今日が最高だったと思わせられるかを考えていた」「また次も行きたいと思わせることを大事にしている」と、ライブへの思いについてもコメント。地元・名古屋での開催については、「幼い頃、お母さんの好きなアーティストを観に来ていたZepp Nagoyaで、自分がライブをできているのがうれしい」と語り、「ファンのみんなより、自分が一番楽しもうとしている」と笑顔を見せる場面もありました。

公演では、『一刀両断』『Stay Right Here』『I'M THE KING』『Tadaima』に加え、本ツアーで初披露となる『Fanfare』をはじめ、『チェイサー』『DOUBLE UP』などを披露。アンコールでは、愛知公演限定の『wiz U』を含む過去最多となる4曲を披露しました。

終盤には大きな歓声が上がり、会場の熱気は最高潮に。最後のMCでは、「さまざまなバックグラウンドを共有できた」とツアーを振り返り、「俺らの戦いはここから始まる」と宣言。ツアーファイナルは、大きな歓声に包まれながら幕を閉じました。

さらに、公演内ではファンネーム募集の開始も発表。RYOKI MIYAMA公式Xにて、募集投稿へのコメント形式で参加を受け付けています。

なお、俳優・三山凌輝としては、今夏上演されるミュージカル『愛の不時着』で主演を務める予定です。今後も音楽活動を軸に、俳優業を含め幅広く活動してまいります。



【セットリスト】

【公演概要】

- 一刀両断- H.S.J.- Original Sin- Stay Right Here- BOOOM- This Is My World- I'M THE KING- I'M ON FIRE- We'd rather hit by the walls- Tadaima- until the morning- Fanfare- チェイサー- DOUBLE UP＝＝＝ENCORE ※愛知公演限定『wiz U』含む4曲披露

公演名：RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』

日 時：2026年5月9日（土）

会 場：Zepp Nagoya（愛知県）

出 演：RYOKI MIYAMA（三山凌輝）

【ファンネーム募集のお知らせ】

ファンネームとは、アーティストのファンを表す公式呼称です。

5月9日（土）に開催されたZepp Nagoyaツアーファイナル公演のMC内にて、RYOKI MIYAMA本人よりファンネーム募集開始が発表されました。現在、RYOKI MIYAMA公式X（@ryokimiyama0426）の対象投稿へのリプライにて応募を受け付けています。

URL：https://x.com/ryokimiyama0426/status/2054204782311837913?s=20



■募集スケジュール

【第一弾】ファンネーム応募

5月12日（火）22:00 ～ 5月17日（日）23:59

応募方法：

RYOKI MIYAMA公式X（@ryokimiyama0426）の募集投稿へコメントにてご参加ください。

【第二弾】ファン投票

5月18日（月）18:00 ～ 5月21日（木）12:00

ご応募いただいた案の中から候補を選出し、ファン投票にて決定いたします。

【正式発表】

5月21日（木）20:00

【今後のスケジュール】

ミュージカル「愛の不時着」

東京公演：2026年7月12日（日）～７月26日（日） THEATER MILANO-Za

大阪公演：2026年7月31日 (金) ～ 8月2日 (日) 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

【RYOKI MIYAMAプロフィール】

2025年までBE:FIRSTのメンバー・RYOKIとして活動後、2026年2月より「RYOKI MIYAMA」としてソロアーティスト活動を開始。音楽ではヒップホップをルーツに、ジャンルにとらわれない表現を展開。歌・ラップ・ダンスを横断するパフォーマンスを強みとする。俳優・三山凌輝としても活動しており、主な出演作に、ドラマ「イグナイト -法の無法者-」（TBS）、連続テレビ小説「虎に翼」（NHK）、「生理のおじさんとその娘」（NHK）、映画『キングダム 魂の決戦』（2026年公開）、『誰よりもつよく抱きしめて』（2025年公開・主演）、『HiGH&LOW THE WORST X』（2022年）などがある。ミュージカル「愛の不時着」では主演を務める。現在はソロとしての音楽活動を本格化させ、自身の言葉と表現で活動の幅を広げている。