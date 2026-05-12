株式会社BIDHIT、事業領域拡大に伴い「OpenProp株式会社」へ社名変更

OpenProp株式会社

株式会社BIDHIT（本社：東京都新宿区、代表取締役：堀口 圭、以下「当社」）は、事業領域の拡大に伴い、2026年5月11日付で社名を「OpenProp株式会社」へ変更することをお知らせいたします。

社名変更の背景

当社は2025年4月の創業以来、不動産取引の効率化、および不動産業界におけるAI活用・DX化支援を中心に事業を展開してまいりました。この度の社名変更は、既存事業に加え、不動産、建設、建築領域におけるAI活用・DX化支援をさらに拡大し、業界全体の生産性向上と新たな価値創出に取り組んでいくという、当社の目指す未来と提供価値をより明確に示すために実施するものです。

概要

旧社名：株式会社BIDHIT（読み：ビッドヒット）

新社名：OpenProp株式会社（読み：オープンプロップ）

変更日：2026年5月11日

Mission

不動産の楽しみを、すべての人へ。

Open property. Feel the joy.

私たちは、不動産を「一部の専門家だけのもの」ではなく、誰もが安心してもっと自由に活用できる存在へ変えていきます。

不動産を、もっと自由でオープンな存在へ。

これまでの不動産取引は、「人生において数回しか関わらない、ハードルの高いもの」と捉えられてきました。しかし私たちは、テクノロジーとAIの進化によって、不動産との関わり方が、より自由で、透明性が高く、創造的なものへ変化していくと考えています。不動産をもっと自分らしく選択できる社会を目指し、人・街・価値のより円滑な循環を実現します。私たちは、不動産業界に新しい体験と流れを生み出し、不動産が持つ価値そのものを再定義してまいります。

代表コメント

「不動産の楽しみを、すべての人へ。」というミッションを掲げ、当社は「OpenProp株式会社」へと社名を変更し、新たな一歩を踏み出しました。これまで複雑で心理的なハードルの高かった不動産取引を、AIなどの最先端テクノロジーで障壁を極限まで低くし、誰もが安心して不動産を楽しめる世界を創造します。不動産が人々の生活を豊かに変える未来を実現するため、不動産業界・建設領域の新しいスタンダードをOpenProp株式会社が創り上げてまいります。

会社概要

AIをはじめとする最先端テクノロジーを活用し、不動産・建設業界の“あたりまえ”を刷新するテックカンパニーです。売主と買主が直接つながる市場の構築をはじめ、不動産取引の透明性・流動性を向上。AIとテクノロジーで、不動産・建設業界の新たなインフラ創出を目指しています。

OpenProp株式会社 HP :https://openprop.co.jp/

コーポレートサイトおよび各種媒体における社名変更につきましても、本リリースの公開後順次反映いたします。

会社名：OpenProp株式会社（読み：オープンプロップ）

所在地：東京都新宿区四谷三栄町9-6 四谷三栄町スクエア 4階

代表者：代表取締役 堀口 圭

設立：2025年4月16日

事業内容：不動産売買CtoCプラットフォームの開発・運営/ 不動産業界向けSaaSの開発・販売

URL: https://openprop.co.jp/