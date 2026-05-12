神奈川県鎌倉市とエムティーアイ、女性の健康管理支援に関する連携協定を締結

株式会社エムティーアイ

神奈川県鎌倉市（市長：松尾 崇）と株式会社エムティーアイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前多 俊宏 以下、エムティーアイ）は、女性の健康管理等に関する支援を行うことを目的に、「女性の健康管理支援に関する連携協定」を5月18日（月）に締結します。

本連携協定により、鎌倉市の住民に対し、エムティーアイが提供する、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』の有料機能である「プレミアムコース」の無償提供を5月18日（月）より開始します。『ルナルナ』では、妊活や不妊治療に関する基礎知識など様々な情報配信を行っており、利用者はライフステージに合わせた健康情報を受け取ることができます。

また、今回の取組を通じて、『ルナルナ』のアプリ提供や情報配信が、妊娠を希望する方へどの程度寄与できるか検証する予定です。

1．連携協定締結の背景

鎌倉市は、こどもたちが安心して鎌倉で生まれ育ち、また、子育て中の方々が安心して鎌倉でこどもを産み、育てられるよう、支援の充実を図りながら「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。

その一環として、女性自身の体のリズムや栄養、心身の状態など、日々の健康に目を向ける機会をつくり、こどもを安心して産み育てやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。

エムティーアイは、2000年より『ルナルナ』のサービス提供を開始しています。『ルナルナ』に蓄積されたビッグデータを活用し、独自の排卵日予測アルゴリズム※1を構築するなど、25年にわたり培ったノウハウや知見を生かして、月経管理をはじめ、妊活、妊娠、出産、育児、更年期などライフステージに合わせた女性の健康をサポートしています。

このような背景のもと、両者が相互に連携しながら女性の健康管理等の支援を行うため、今回の連携協定の締結に至りました。

2．連携・協力事項について

エムティーアイが提供する『ルナルナ』を活用し、下記事項に関して連携、協力を行います。

（1）女性の健康管理に関する正しい知識の普及啓発に関すること

（2）妊娠・出産・不妊・不育に関する正しい知識の普及啓発及び支援に関すること

（3）鎌倉市が実施する妊娠を望む夫婦に対する支援に関すること

（4）エムティーアイが実施する妊娠を望む夫婦に対する支援に関すること

（5）その他、双方が必要と認めること

3．取組内容

■『ルナルナ』の「プレミアムコース」を無償提供

【無償提供期間】

● 2026年5月18日（月）～2028年3月31日（金）

【ルナルナ プレミアムコースの主な機能】

● 生理日予測

● 独自の予測アルゴリズム※によって、

一人ひとりの状況に合わせた排卵日やより妊娠しやすい期間、

仲良し日を予測しお知らせ

※特許取得済み（特許第5998307号）

● 基礎体温仲良し日のお知らせ

● 教えて先生（疑問や不安に監修医師が回答）

● パートナー共有

（生理予定日や仲良し日、体調などをパートナーに共有）

● 生理周期、体調振り返り

● 生理痛やPMSに関するセルフチェック

【利用方法】

『ルナルナ』を初めてご利用される方／過去利用されていて現在はアプリをダウンロードされていない方は１.～５.、現在ご利用中の方は２.～５.の手順でご利用いただけます。

１.『ルナルナ』アプリをダウンロード

２.IDの新規登録／ログインの実施

３.プロフィール情報の登録／更新

都道府県：神奈川県

市区町村：鎌倉市

４.『ルナルナ』アプリホーム画面やメニュー画面などに表示される案内から鎌倉市案内ページへ

５.鎌倉市案内ページ記載の手順に沿って登録

※既に『ルナルナ』をダウンロードされている方でID登録有無・ログイン状況がお分かりにならない場合は、各サービスメニュー＞設定＞ルナルナIDの項目からご確認ください。

※既に有料プランにご加入されている方は、有料プランをご解約の上、次回契約更新日以降に鎌倉市案内ページにアクセスしてください。有料プラン解約方法は、サービスメニュー＞設定＞有料プラン管理／解除からご確認ください。

※今回の「プレミアムコース」の無償提供は、鎌倉市にお住いの方のみ利用可能です。

■妊活に関する基礎知識や女性の健康支援に関する情報発信

『ルナルナ』では、妊活や不妊治療に関する基礎知識など様々な情報配信を行っており、利用者はライフステージに合わせた健康情報を受け取ることができます。

加えて、年齢や妊活歴、過去の生理周期を参照したセルフチェック機能を提供し、適切な妊活のステップアップを提案し、医療機関への受診勧奨を実施しています。

★『ルナルナ』について：https://lnln.jp/

生理日管理をはじめ、初潮前後の心身のサポートから、妊活・妊娠・出産・更年期、ピル服薬や医療機関の受診支援※2まで、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス。アプリの累計ダウンロード数は2,200万以上（2025年6月時点）で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測も可能です。また、女性のカラダとココロの理解浸透プロジェクト「FEMCATION※3」を通して学びの場を創出するなど、社会全体で寄り添いあえる環境づくりに取り組んでいます。

2025年11月にサービス提供開始から25周年を迎え、新ステートメント“世界でいちばん、あなたのことを知っている。”を発表。自治体と協働したプレコンセプションケアの推進や妊活支援に注力するなど、社会と連携しより多くの女性が自分のカラダと向き合えるための取組を推進しています。

※1 排卵日予測に係るニュースリリース：https://www.mti.co.jp/?p=22438

※2 医療機関の受診サポート

「ルナルナ メディコ」https://sp.lnln.jp/brand/services/lnlnmedico_general

『ルナルナ オンライン診療』 https://lp.telemedicine.lnln.jp/p

ピルのオンライン診療『ルナルナ おくすり便』 https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html(https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html)

※3 「FEMCATION」は、FEMALE（女性）とEDUCATION（教育）を掛け合わせた造語です。

※ 『ルナルナ』「FEMCATION」は株式会社エムティーアイの登録商標です。