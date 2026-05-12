TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、【覚悟】をテーマにした新規描き下ろしイラストグッズのPOP UP SHOP(渋谷)＆web販売での同時開催が決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、新規描き下ろしイラストを使用した新グッズのPOP UP SHOPを開催いたします。同日よりweb販売サイト『Aniqueショップ』でも取り扱いを予定しています。

POP UP 特設サイト

http://go.anique.jp/reborn-kakugo-lp

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/261_1_da1a4dfa024bfd05be4cfe4d3ef8db7d.jpg?v=202605120651 ]

【入場制限・個数制限・グッズ在庫情報について】

◇個数制限

【トレーディング商品】

・単品購入：各商品、1会計5BOX相当の最大個数まで

・BOX購入：各商品、1会計5個まで



【オープン商品】

・各商品（各絵柄）、1会計5個まで

※購入制限は予告なく変更される場合がございます。



◇ 入場制限

状況に応じて、入場制限や整理券配布等の対応を行う場合がございます。

最新の入場情報やグッズの在庫状況については下記会場サイト・SNSををご確認ください。

東京アニメセンター公式X (https://x.com/anime_tokyo)

東京アニメセンター公式webサイト (https://tokyoanimecenter.jp)

Aniqueショップ web販売

受注販売期間：2026/5/22(金) 11:00 ～ 6/7(日) 23:59

https://shop.anique.jp/

新規描き下ろしオリジナルグッズ

トレーディンググリッター缶バッジ カラー（全9種）1パック \660 / box \5,940

トレーディンググリッター缶バッジ モノクロ（全9種）1パック \550 / box \4,950

トレーディングアクリルバッジ（全9種）1パック \660 / box \5,940

トレーディングアクリルスタンド（全9種）1パック \990 / box \8,910

トレーディングアクリルキーホルダー（全9種）1パック \770 / box \6,930

トレーディングミニフォトショット（全9種）各 \330

トレーディング箔押しクリアフォト（全9種）1パック \660 / box \5,940

トレーディング証明写真（全9種）各 \440

描き下ろしアクリルスタンド（全8種）各 \1,650

ロゴ アクリルスタンド 各 \1,320

ジオラマアクリルステンド（全2種）各 \3,850

アクリルコースター（全8種）各 \880

メタリッククリアファイル（全8種）各 \660

ポストカード2枚セット（全8種）各 \660

ステッカー（全8種）各 \550

Tシャツ \4,378

AR機能付きTシャツ \4,950

※価格は全て税込

購入特典

イベント会場 ver.web販売 ver.

開催期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとにランダムで購入特典【オリジナルブロマイド (全9種)】を1枚プレゼントいたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※各イベント会場とweb販売で絵柄が異なります

著作権表記

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform