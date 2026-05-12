【新規オープン】新宿区中落合に介護付有料老人ホーム『癒しの新宿北』が5月1日（金）誕生！薬膳理念に基づいたお食事やロイヤルセラピー(R)※が体験できる無料見学会を5月16日（土）より開催

株式会社リエイ

食と介護の生活サービスを提供するリエイグループの株式会社リエイケア（本社：千葉県浦安市、代表取締役：椛澤 邦親）は、2026年5月1日（金）にオープンした介護付有料老人ホーム『癒しの新宿北』にて、食事付き見学会（参加費無料）を5月16日（土）～18日（月）の3日間、5月20日（水）～21日（木）の2日間、計5日間にわたり開催いたします。

リエイの快護が提唱する“癒食同源(R)※”は、薬膳理念に基づく食事と、独自のリラクゼーションサービス「ロイヤルセラピー(R)」を融合させたものです。当日はこれらを体現する実際のお食事やロイヤルセラピー(R)をご体験いただけます。

介護付有料老人ホーム『癒しの新宿北』

癒しの新宿北

いつまでも「自分らしさ」を大切に。

上質な空間で、ふれあいのある充実の日々をお過ごしいただけます。

新宿区と中野区の境界付近に位置する落合南長崎の閑静な住宅地にオープンした当施設は、大浴場、機械浴、個浴など、安心・快適にご入浴いただける設備を完備しております。また、24時間365日常駐の介護職員と、日中常駐の看護師が入居者様の日々の健康管理をサポートいたします。季節の行事や地域交流、外出・宿泊などのレクリエーションも豊富にご用意し、メリハリのある生活をサポート。お一人おひとりの心に寄り添いながら、温かさに包まれる環境をご提供いたします。

「リエイの快護」とは ～介護を快護へ～

「リエイの快護」は、リエイグループが展開する介護事業ブランドです。「介護を『快護』へ」「癒しと食の介護」をテーマに、国内約50拠点にて介護施設・サービスを展開。利用者様の尊厳や意志を尊重した、安心・安全で快適な生活をサポートしております。

心からの安らぎを添える、リエイ独自の「快護」。私たちは、専門スタッフによる癒しの時間を通じて、利用者様の心に寄り添います。薬膳理念に基づいた食養生や選択制メニューとバラエティ豊かなイベント食をはじめ、管理栄養士による食事ケアなど、美しく、楽しく、安全に配慮した食事を提供します。

五感に働きかけるロイヤルセラピー(R)では、人の手の温もりでやさしく触れることで、深い安心感をお届けします。何気ない会話が弾む温かい時間、そして笑顔があふれる毎日。お一人おひとりが自分らしく、心穏やかに過ごせる快適な暮らしを私たちがサポートいたします。

イベント詳細

■介護付有料老人ホーム『癒しの新宿北』 食事付き見学会

※開催日により内容が異なります（★印参照）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/34_1_7a8062cf4dc927fd30e8079ffa750b89.jpg?v=202605120651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/34_2_2324a9ed3dae6921f43c11c5e0f8f4ca.jpg?v=202605120651 ]

【以下共通】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/34_3_113ea54327ebf81d491ea97734fad0e2.jpg?v=202605120651 ]

※「癒食同源(R)」「ロイヤルセラピー(R)」は、株式会社リエイの登録商標です

【株式会社リエイケアについて】

株式会社リエイケアの前身となる株式会社リエイは、1980年創立の「食と介護の生活サービス」企業です。株式会社リエイケアは、介護を高齢者の方々のための快適な生活サービスと捉え、“介護を快護へ”をテーマに、首都圏を中心に関西・東海・九州エリアに展開中です。

【所在地】 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

【リエイグループ公式URL】 http://www.riei.co.jp/

リエイの快護公式LINEアカウント