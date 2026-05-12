京セラドキュメントソリューションズ、捺染インクジェット技術を体感できる国内初のショールーム「FOREARTH エクスペリエンス スタジオ ジャパン」を開設

































※ ニュースリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。





京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）は、5月12日（火）本社敷地内（大阪市）にサステナブルな捺染インクジェットプリンター「FOREARTH（フォレアス）」のテキスタイルプリントを実体験できるショールーム「FOREARTH エクスペリエンス スタジオ ジャパン（以下：スタジオ）」を開設したことをお知らせいたします。スタジオの設置は、昨年2025年4月にイタリア ミラノに開設した「FOREARTH エクスペリエンス スタジオ」につづき、世界で２拠点目で、日本では初となるFOREARTH専用のショールームです。■ 国内市場に向けた“体験型”ショールーム本スタジオでは、FOREARTHの実機展示、および実機によるデモンストレーションを通じて、プリント品質や生産性に加え、導入後の運用イメージまで具体的に確認いただけます。また、お客様のニーズに合わせた印刷条件を実機で最適化、検証するプリントサンプル作成サービスも行っております。スタジオ内には、さまざまな生地にプリントされたハンガーサンプルを展示し、テキスタイルプリントの新たな表現や可能性を提案します。■ 工程のシンプル化による省スペースと小ロット、短納期、多品種生産を実現従来の捺染では、広い設置スペースに加え、大量の水を使用する前後処理工程が必要となり、設備投資や立地面で高いハードルがありました。FOREARTHは、前後処理工程を無くし、プリントと乾燥を中心としたシンプルな工程構成を実現しています。これにより、工程数を大幅に削減し、環境負荷低減に加え、短納期での生産を実現します。また、インクを切り替えることなく、多様な生地へのプリントが可能なため、柔軟なロット対応にお応えすることができます。小ロットから多品種生産まで対応でき、省スペースで安定した運用が可能となります。こうした特性により、大阪の中心地に位置する本社敷地内へのスタジオ設置が実現しました。■ 提案活動・共創の中核拠点として本スタジオは、当社が新規事業として取り組む捺染インクジェットプリンター「FOREARTH」の国内初のショールームとして、営業・提案活動、サンプル作成、実機トレーニングの場であると同時に、国内市場からのフィードバックを製品開発や事業戦略に活かす拠点として位置付けています。京セラドキュメントソリューションズは、「FOREARTH エクスペリエンス スタジオ ジャパン」を通じて捺染の可能性を広げるとともに、環境負荷低減と生産性向上の両立を図り、アパレル・テキスタイル業界におけるサステナブルなものづくりの実現に貢献してまいります。■施設概要訪問予約ならびにプリントサンプル作成サービスに関する問い合わせ先はこちらhttp://info.kyoceradocumentsolutions.co.jp/l/564852/2026-04-06/317cxc■捺染インクジェットプリンター 「FOREARTH」についてはこちらhttps://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth