Biodance(バイオダンス)が@cosme OSAKAでポップアップイベント開催

BEAUTY SELECTION

株式会社BEAUTY SELECTION(本社：ソウル特別市江南区、代表取締役：パク ジェビン)が展開する韓国発グローバルビューティーブランド Biodance(バイオダンス)は、2026年5月13日（水）から5月19日（火）までの期間、@cosme OSAKAにてポップアップイベントを開催します。

本ポップアップイベントでは、世界累計出荷2億枚*¹を突破した「リアルディープマスク」をはじめとする人気製品を展開。

また、ハイドロゲルマスクのノウハウを凝縮した「ゼリーセラムミスト」が新登場。ゼリー状のテクスチャーが肌に触れた瞬間、微細に密着する革新的な使い心地を、ぜひ会場でご体感ください。

今回のポップアップストアでは、新商品の魅力をいち早く体験できる多彩な体験型イベントや、ハズレなしのラッキードローなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意しております。

さらに新アンバサダーに就任した俳優・岡田将生さんが体現するBiodanceの世界観に包まれた特別な空間で、新しいスキンケア習慣をぜひ見つけてみてください。

実施概要

■開催日程 ：2026年5月13日（水）～5月19日（火）

■開催場所 ：@cosme OSAKA

(530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア イーレ 3F)

■営業時間 ：10:30～20:30

実施内容

＜EVENT１.｜参加型イベント＞

条件達成でノベルティをプレゼント

以下すべての条件を達成いただいた方に、ゼリーセラムミスト モチーフのキーホルダーをプレゼントいたします。

・SNSアカウント（Instagram／X／LINEのいずれか1つ）をフォロー

・ミスト体験（専用リーフレットに噴射すると文字が浮かび上がる特殊仕様）

・リーフレットと共にポップアップ会場の様子をストーリー投稿

ゼリーセラムミスト キーホルダー



＜EVENT２.｜購入者限定イベント＞

税込4,400円以上ご購入で、ガチャに1回ご参加！

A賞：ゼリーセラムミスト（ランダム1種）

B賞：バイオコラーゲンリアルディープマスク またはキャビアPDRNリアルディープマスク（1枚・ランダム）

C賞：テリーポーチ（ランダム）

D賞：PVCバッグ（ランダム）

さらに、ミスト2種ご購入の方にはPDRNマスク1枚をプレゼントいたします。

※すべて数量限定・なくなり次第終了となります。

＜イベントに関する注意事項＞

・画像はイメージです。

・詳しい参加方法はポップアップスペースのスタッフまでお問い合わせください。

・購入特典は購入当日のレシートのみ対象となります。

・特典はなくなり次第終了となります。

・イベント内容は予告もなく変更となる可能性がございます。

・ノベルティの返品・交換は対応致しません。

・期間中お一人様１回限りとなります。

主な取り扱い製品

累計出荷2億枚*¹を突破！Biodanceの代表製品”透明に変わる”ハイドロゲルマスク

・バイオコラーゲン リアルディープマスク

・ハイドロセラノール リアルディープマスク

・リフレッシングシーケルプ リアルディープマスク

・ビタ ナイアシンアミド リアルディープマスク

・キャビアPDRN リアルディープマスク（5/1新発売）

各 715円(税込) / 1枚 (34g)

各 2,640円(税込) / 4枚入り (34g×4枚)

ワンプッシュで叶う、ゲルマスク級のうるおい。”スプレーするゲルマスク”

ゼリーセラムミスト

スキンケアの仕上げとしてはもちろん、メイク前のブースターや、日中のうるおいチャージにも。

ワンプッシュして、たった3秒*²で完成する、新発想の“スプレーするゲルマスク”が、毎日の肌管理をアップデートします。

・コラーゲン ペプチド ゼリーセラムミスト（5/1新発売）

・キャビアPDRN ゼリーセラムミスト（5/1新発売）

各 2,090円(税込) / 50ml

ゲルマスクの良さをそのまま活かした100％ゲル加工のトナーパッド

・コラーゲンゲルトナーパッド

・セラノールゲルトナーパッド

・ビタナイアシンアミドゲルトナーパッド

各 3,300円(税込) / 60枚入り 140g



コラーゲンといえばBiodance！毛穴*⁴・弾力をケアするセラム＆クリーム

・ポアコラーゲンペプチドセラム 2,860円(税込) / 30mL

78％コラーゲン水*³配合。こっくり濃厚セラムで毛穴*⁴を引き締め、ハリ肌管理

【POINT 1】10種のペプチド*⁵＋コラーゲン成分*³でもっちりハリ肌ケア

配合バランスを考えて厳選した10種のペプチドがコラーゲン*³とともにハリ肌管理。

【POINT 2】こっくり濃厚セラムがベタつかず肌に溶け込む

コラーゲン成分*³の濃度を高めた、原液のようなコラーゲンセラムが肌にスーッとなじみ、べたつかずサッパリとした使い心地です。

- ポアコラーゲンペプチドクリーム 3,520円(税込) / 50mL

コラーゲンベール設計でうるおい膜を作り、なめらか肌へ

【POINT 1】もっちり伸びるピンククリーム

糸引く独自のテクスチャが、隙間なく肌にピタッと密着。

シットリするのにベタつかないからメイク前にも使いやすい◎

人工着色料不使用のピンククリーム

【POINT 2】200時間保湿持続テスト済み

コラーゲンベールの膜でうるおいを長時間キープ。

なめらか肌に整え、メイクノリUP！

デイリー使いしやすい低刺激処方*⁶

ブランドコンセプト

UNMASK YOUR OWN GLOW

肌の奥に眠る、あなた本来の輝き。

Biodance(バイオダンス)は、ひとりひとりが自分だけの“輝き（Glow）”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にするスキンケアブランドです。

肌と心にそっと寄り添い、毎日のなかでふと訪れる“きれい”の瞬間を、あなたのもとへ届けます。

[Biodance 日本公式SNS]

Instagram（@biodance_japan）https://www.instagram.com/biodance_japan/

X (@biodance_japan) https://x.com/biodance_japan

[Biodance 日本公式販売ショップ]

Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/Biodance

楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.co.jp/biodance/

Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/biodance

*¹ 発売後累計出荷量集計基準

*² 使用時間のこと

*³ 整肌成分

*⁴ 肌を引き締め、乾燥による毛穴をうるおいで目立たなくする

*⁵ 整肌成分:トリペプチド-1、アセチルヘキサペプチド-8、トリペプチド-1銅、パルミトイルトリペプチド-5、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ペンタペプチド-4、パルミトイルトリペプチド-38、ヘキサペプチド-9、ヘキサペプチド-12、パルミトイルペンタペプチド-4

*⁶ 全ての方に刺激が起こらないというわけではございません。