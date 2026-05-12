子どもたちが“走る力”だけでなく“食べる力”も学ぶ。アスリッシュ陸上スクール、食育プロジェクト「アスリッシュ米」を始動

■ 食と競技をつなぐ新プロジェクト「アスリッシュ米」が始動

一般社団法人Athriche

一般社団法人アスリッシュ（所在地：富山県、代表：西村顕志）が運営するアスリッシュ陸上スクールは、神明地域おこし協議会の協力のもと、2026年5月17日（日）に富山市高田で「アスリッシュ米×神明田植え体験 2026」を開催します。

このイベントは、アスリッシュが新たに始動する食育プロジェクト「アスリッシュ米 走って、育てて、食べて、強くなる。」の第一弾です。子どもたちが自ら田んぼに入り、苗を植え、育て、食べるところまで関わることで、競技力だけでなく人としての成長にもつながる体験を届けます。

■ なぜ今、陸上スクールが田植え体験を行うのか

アスリッシュではこれまで、農業とスポーツを掛け合わせた「アグリスポーツ」イベントを継続的に実施し、子どもたちの食育や地域農業への理解促進に取り組んできました。今回の取り組みは、その活動をさらに一歩進めたものです。単発の体験ではなく、「自分たちが食べるお米を、自分の手で育てる」という継続的な学びのストーリーをつくります。

陸上競技では、足を速くするための練習が注目されがちです。しかし、成長期の子どもたちにとっては、日々何を食べるかも同じくらい大切です。お米をはじめとした炭水化物は、アスリートにとって重要なエネルギー源であり、競技力向上、怪我予防、疲労回復にも深く関わります。アスリッシュは、そうした「食の大切さ」を知識だけで終わらせず、実体験を通して伝えていきたいと考えています。

■ 田植え体験の先にある、地域とつながる学び

近年は学校で田植え体験を行う機会が減っており、富山県内でも子どもたちが実際に水田に入り、農業や自然に触れる経験は少なくなっています。米どころ富山であっても、土に触れ、地域の農と向き合う原体験は以前より貴重なものになっています。

今回のプロジェクトは、スポーツ・食育・地域農業を結びつける新しい学びのモデルとしても位置づけられます。子どもたちが地域農家と関わりながら、食べ物が育つ過程や自然の恵みを体感することで、競技だけでは得られない気づきや感謝を育んでいきます。

■ 当日は田植え体験と試食を実施、現在はキャンセル待ちで受付中

当日は、ウォーミングアップのあと田んぼへ移動し、作業説明を受けたうえで田植え体験を実施します。体験後はおにぎりの配布・試食も予定しており、2026年産米の予約販売に関する案内も行います。

なお、定員40名はすでに充足しており、現在はキャンセル待ちで受付中です。

■ 本イベントを通じて伝えたいこと

アスリッシュは本イベントを通じて、「食事が練習と同じくらい大切であること」「自分の手で育てたものが、やがて自分の力になること」、そして「地域や自然、仲間への感謝」を子どもたちに伝えていきます。

田植えをスタートに、今後は秋の稲刈りや収穫、試食までを含めた一年を通じた食育ストーリーとして展開していく予定です。

■ 代表コメント

一般社団法人アスリッシュ 代表 西村顕志 コメント

「足が速くなるためには、練習はとても大切です。しかし、どんなに良い練習をしても、食べるものが良くないと成長はできません。普段、何気なく食べているご飯がどのようにできているのかを実際に体験することで、『競技＋食』の重要性を理解する機会にしてほしい。アスリッシュ米プロジェクトは、その願いから生まれました。」

■ イベント概要

イベント名：アスリッシュ米×神明田植え体験 2026

日時：2026年5月17日（日）14:00～16:30（受付13:30～）

集合場所：なのはな農協西部支店 倉庫前（富山市高田144）

主催：一般社団法人アスリッシュ

協力：神明地域おこし協議会

後援：日本アグリスポーツ協会

対象：県内の小学生・中学生とそのご家族

定員：40名

※定員到達のため現在キャンセル待ちで受付中

参加費：高校生以上 1,000円／小中学生 500円（おにぎり付）

持ち物：サンダル・タオル・着替え・飲み物

雨天対応：小雨決行・荒天中止

※中止の場合は当日12時までにメールで連絡

申込方法：公式LINEまたは事務局へ連絡

■ 団体概要

団体名：一般社団法人アスリッシュ

代表：西村顕志

所在地：富山県

事業内容：小中学生を中心とした陸上スクールの運営、スポーツイベントの企画・運営、食育・地域連携活動

公式サイト：https://athriche.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人アスリッシュ

アスリッシュ陸上スクール事務局

担当：西村 顕志

E-mail：info@athriche.com