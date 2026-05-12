ホテルならではの贅沢な冷やし麺「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）の31階中国料理「驊騮（カリュウ）」では、毎年好評の「特選海鮮盛り 冷やし翡翠（ひすい）麺」を2026年6月3日（水）から9月30日（水）の期間限定で提供いたします。

当ホテルの夏の風物詩である冷やし翡翠麺が、本年は見た目も新たに登場します。

これまでは別皿にてご提供していた具材を、ほうれん草を練り込んだ色鮮やかな翡翠色の麺に彩りよく盛り合わせ、目にも美しい一皿に仕立てました。

具材は、大分・姫島産の有頭海老や柔らかく蒸しあげた鮑、いくら、中華クラゲなどの豪華海鮮を中心に、丁寧に仕込んだ自家製の叉焼や蒸し鶏など11種類がたっぷりと並びます。

麺と具材の美味しさを引き立たせるタレには、爽やかな酸味と紫蘇の香りが食欲をそそるすっきりとした味わいの「紫蘇醤油ダレ」と、コク深く濃厚な自家製胡麻ダレに柚子が上品に香る「柚子胡麻ダレ」の2種をご用意。お好みに合わせてお選びください。

また、ランチタイム限定で、翡翠麺に3種の点心盛り合わせとデザートが付いたセットもご用意しております。デザートにはエッグタルトと季節のフルーツ、メインのグラススイーツは驊騮特製のマンゴープリン、杏仁豆腐、タピオカココナッツミルクからお好きな1品をお選びいただけます。

単品、セットともに驊騮のオリジナル中国茶「美肌彩茶（びはださいちゃ）」が付き、食後には香り高い中国茶をゆっくりと味わう優雅なひとときをお過ごしいただけます。

最上階のメインダイニングで、眼下に広がる青い海と横浜港の雄大な景色を眺めながら、ホテル特製の豪華な冷やし麺をぜひご堪能ください。

■内容：

「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺」

驊騮オリジナル中国茶「美肌彩茶」付き

・翡翠麺

・姫島産有頭海老

・蒸し鮑

・いくら

・中華クラゲ

・叉焼

・蒸し鶏

・椎茸の甘辛煮

・錦糸卵

・きゅうり

・トマト

・炒り胡麻、スプラウト

・タレ（紫蘇醤油または柚子胡麻）

《ランチタイム限定》「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺セット」

驊騮オリジナル中国茶「美肌彩茶」付き

・特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺

・点心三種盛り合わせ

・オリジナルデザート

選べるグラススイーツ（マンゴープリン／杏仁豆腐／タピオカココナッツミルク より1品）、エッグタルト、季節のフルーツ

「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺」概要

■期間：2026年6月3日（水）～9月30日（水）

■場所：中国料理「驊騮（カリュウ）」（31階）

■時間： ランチ 11:30～14:30（L.O.)、土日祝日 11:00～14:30（L.O. ）

ディナー17:30～21:00（L.O.)

■料金（税サ込）：

「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺」

驊騮オリジナル中国茶「美肌彩茶」付き 5,000円

《ランチタイム限定》「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺セット」

点心3種、特製デザート3種、驊騮オリジナル中国茶「美肌彩茶」付き 6,500円

■予約・お問い合わせ： 045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

■Webサイト： https://www.icyokohama-grand.com/offer_restaurant/hisuimen/

中国料理「驊騮（カリュウ）」について

中国語で赤毛の駿馬を表す「驊騮」は、ホテル最上階に位置するシックでモダンなチャイニーズレストラン。9つの個室、約60席のフロア席からなるプライベート感覚を重視した空間で、大きく採られた窓からはベイブリッジをはじめとする横浜港の美しい眺望が一望できます。中国料理の神髄である「医食同源」の考えから創り出される滋味深い味わいの料理の数々を上質なサービスとともにご提供いたします。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。

ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト（https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation）・日本語版ウェブサイト（https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands）、ニュースルーム（https://www.ihgplc.com/en/news-and-media）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)）をご覧ください。IHGワンリワーズについてはhttps://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

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