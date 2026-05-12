『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』のトレーディングアクリルネームプレート、トレーディングミニ色紙などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』の商品の受注を5月1日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/154,326,327,702,1831?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルネームプレート

ルルーシュ、C.C.、カレン、スザク、マリオ、マーヤのスチルイラストをアクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ルルーシュ アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングミニ色紙

ルルーシュ、C.C.、カレン、スザク、マリオ、マーヤのスチルイラストをミニ色紙に仕上げました。

コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。

お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ルルーシュ&スザク ミニ色紙 AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）13.5×12cm

素材 ：紙

▼マルチデスクマット

※画像は「【反逆の一手】ルルーシュ マルチデスクマット」を使用しております。

ルルーシュ、C.C.、カレン、スザク、マリオ、マーヤのスチルイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全6種（【反逆の一手】ルルーシュ、【皇帝の盾】C.C.、【紅蓮舞う】カレン、【帝国の白き死神】スザク、【ただ復讐のために】マリオ、【ただ復讐のために】マーヤ）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「【反逆の一手】ルルーシュ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

ルルーシュ、C.C.、カレン、スザク、マリオ、マーヤのスチルイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全12種（【反逆の一手】ルルーシュ、【夏のナイトバカンス】ルルーシュ、【新たな朝に誓って】ルルーシュ、【皇帝の盾】C.C.、【神秘的な夏の装い】C.C.、【新たな日に盃を】C.C.、【紅蓮舞う】カレン、【帝国の白き死神】スザク、【夏の輝きは海に溶け】スザク、【明くる朝に願って】スザク、【ただ復讐のために】マリオ、【ただ復讐のために】マーヤ）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼A3マット加工ポスター

※画像は「【反逆の一手】ルルーシュ A3マット加工ポスター」を使用しております。

ルルーシュ、C.C.、カレン、スザク、マリオ、マーヤのスチルイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全9種（【反逆の一手】ルルーシュ、【夏のナイトバカンス】ルルーシュ、【皇帝の盾】C.C.、【神秘的な夏の装い】C.C.、【紅蓮舞う】カレン、【帝国の白き死神】スザク、【夏の輝きは海に溶け】スザク、【ただ復讐のために】マリオ、【ただ復讐のために】マーヤ）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/154,326,327,702,1831?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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