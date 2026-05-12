【ゆず庵】大切なひとときを、より華やかに。平日ランチ限定！乾杯ドリンク付きの「お祝い御膳」が登場

株式会社物語コーポレーション

物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国115店舗を展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2026年6月9日(火)より、平日ランチ限定で、お祝いサイダー＆お祝いグラスでの乾杯が付いた「お祝い御膳(乾杯ドリンク付き)」が登場いたします。

「お祝い御膳(乾杯ドリンク付き)」について

前日までのご予約で、誕生日や記念日、日常のちょっとしたお祝いにもご利用いただける、ハレの席にぴったりな、平日ランチ限定の御膳です。まずはお祝いサイダーで乾杯し、黒毛牛や熟成牛のしゃぶしゃぶ、季節の上寿司などを一度に味わえる、贅沢なお食事もお楽しみいただけます。思い出を記録に残すことができる、ゆず庵オリジナルフレームを使った記念撮影もおすすめです。

ご家族や大切な人のお祝いにぴったりな御膳、ぜひご予約ください。

◼️販売時間：平日15時まで

◼️販売価格：税込2,500円

◼️商品内容：

熟成牛しゃぶしゃぶ/黒毛牛しゃぶしゃぶ/野菜盛合せ/すき焼きだし/ゆず庵名物茶碗蒸し/天ぷら/上寿司(まぐろ、中とろ、大とろびんちょう、炙り鰻、いか、炙りとろあじ、特大炙り上穴子、とろサーモン)/デザート、ドリンク付

お祝いサイダーお祝いグラス

◼️注意事項

・写真はイメージです

・前日までのご予約が必要です

ご予約はこちらから：https://www.shabu-yuzuan.jp/lp/oiwai/

※なお、「ゆず庵公式アプリ」からもご予約いただけます

・季節により商品の内容が変わります

・予告なく商品内容および価格を変更させていただく場合がございます

・黒毛牛は交雑種を使用しています

・「すき焼きだし」は「ゆず庵昆布だし」に変更可能です

・お祝いサイダーは6名様につき1本のご提供です。7名様以上で2本、以降6名様ごとに1本追加でご提供いたします

・ゆず庵オリジナルフレームを使った記念撮影は、お客様のスマートフォンでの撮影となります

・同一グループのお客様は、皆様「お祝い御膳(乾杯ドリンク付き)」のご注文をお願いいたします(小学生以下を除く)

・他の割引券・特典・宴会プランとの併用はできません

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式Twitter：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内794店舗(うち直営535店舗、FC259店舗)、海外101店舗(2026年3月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/