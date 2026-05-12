日本エレクトロセンサリデバイス（NED）、千葉県の大型雨水管にて下水道調査用-高画素展開カメラ「SPIS」の走行テストを実施

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社図1. φ2000管内走行中の様子

2026年2月26日、日本エレクトロセンサリデバイス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：力身 総一郎、以下「NED」）は、株式会社センエー(千葉県千葉市、代表取締役：山本 剛)協力の下、千葉県内の大口径雨水管（直径2,000mm、総延長316m）において、高画素展開カメラ「Smart Pipe Inspection System (SPIS:呼称 スパイス)」のテスト走行を実施しました。本テストでは、多様な条件下での検査画像の精度や管内の走破性を検証。その結果、大口径管路における500万画素展開カメラの極めて高い有効性を確認することができました。

SPIS-DXについて

老朽化が進む下水道インフラの維持管理は、現代社会が直面する喫緊の課題です。NEDは業界初となる500万画素の高解像度センサーを搭載した自走式展開カメラシステム「SPIS」を展開し、この課題解決に挑んでいます。産業用カメラ・画像処理メーカーとしての知見を活かし、膨大な500万画素データを最適に処理。調査員の熟練度に依存せず、「誰が見ても客観的かつ正確な判断」を可能にする鮮明な映像を提供します。

本テスト結果について

今回の千葉県内でのテスト走行（2,000mm管）では、以下の成果が得られました。

- 高精度な再現性の実証： 管内に残されていたチョーク跡を計測したところ、画像上の線幅は約3.7mmと算出されました（管径2,000mm、視野角220°の条件下）。一般的なチョーク幅（3～5mm）と合致しており、大口径管においても極めて正確な寸法再現性を有していることが示唆されました。- 大口径における視認性： 2,000mmという巨大な管内においても、延長全域にわたって鮮明な展開画像を取得することに成功（図4参照）。これにより、従来困難であった大口径管における「欠陥ランク検査」の高精度化に向けた貴重な検証データを得ることができました。

本結果に基づき、今後はさらなる性能の最適化および操作性の向上を図ります。

SPIS-DXで何ができるか？

図2. 広角検査画像 (画質を落とした画像になります)図3. 管壁のチョーク跡 (画質を落とした画像になります)図4. 図2付近の展開画像 (画質を落とした画像になります)

本カメラの導入により、以下の課題解決が可能です。

- 欠陥見落としの解消: 500万画素の高解像度と220°の広視野角により、微細な亀裂まで鮮明に検出します。管全延長の情報を高画質で記録するため、必要に応じていつでも詳細なデータを確認できます。- 作業時間の短縮と人手不足の解消: 展開式により 「現場で止まらない」ため、調査時間を従来の直視カメラと比較して1/10まで短縮。調査・解析に要する工数（日数・人員）を、従来技術から38％削減できると試算しています。- AI技術との連携: 高解像度画像を活かしたAI自動診断への展開が可能です。調査報告書作成などの事務作業を大幅に効率化します。- 定量的な診断の実現: 「管中心の一定姿勢走行」により、欠陥の定量的な測定を実現。精度の高い管状態のランク管理に活用いただけます。日本エレクトロセンサリデバイス株式会社

弊社は1975年創業の産業用カメラメーカーです。大阪に本社を置き、ラインスキャンカメラや画像処理システムの分野で世界的に評価されています。特に“目（カメラ）”と“脳（画像処理）”を核としたマシンビジョン技術に強みを持ち、半導体検査から下水道インフラ調査まで幅広い分野で活躍しております。

会社名：日本エレクトロセンサリデバイス株式会社（通称:NED）

所在地：(本社)大阪府大阪市西区立売堀2-5-12 他 新横浜支社、浜松事業所、相川ラボ

設立：1975年

事業内容：以下製品の開発・製造・販売(ラインスキャンカメラ、画像処理ソフト、下水道調査カメラ)と自動化システムの構築

製品ページ：http://www.ned-sensor.com/in_pipe_inspection_camera/

株式会社センエー

千葉市内を拠点に創業90年を迎える下水道管路管理や廃棄物収集運搬をおこなう会社です。し尿の汲み取りから始まり、社会インフラの変化に合わせ業態を変え、近年では管路管理業に注力し、清掃・調査・改築を自社施工でおこなっています。500万画素展開カメラに早くから着目し、千葉市発注の管路包括委託でも新技術として高画素展開カメラやドローンによる点検を展開しています。

会社名：株式会社センエー

所在地：（本社）千葉県千葉市稲毛区黒砂2-12-11 他 市原支店・成田支店

事業内容：下水道管路管理・下水処理施設維持管理・各種洗浄清掃業務・廃棄物収集運搬など

ホームページ：https://www.sen-e.co.jp