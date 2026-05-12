5月28日(木)開催「トラック適正化二法で変わる運送会社の人材戦略セミナー（主催：GOジョブ株式会社様）」に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します

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株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング


株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年5月28日(木)に開催される、GOジョブ株式会社様の主催セミナーに登壇いたします。



■ セミナーのお申込みはこちら


https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/news/20260528-gojob/


■ セミナー概要

セミナータイトル：


トラック適正化二法で変わる運送会社の人材戦略セミナー



日時： 2026年5月28日（木） 16:00 - 16:45　


開催方法：オンライン（Zoom）配信


対象：運送・物流企業の経営者、役員、人事責任者の皆様


参加費用： 無料



■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

玉川 豪史（ https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/t-tamagawa/ ）



株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング


組織開発グループ　組織開発チームリーダー


チーフコンサルタント



会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目2番1号


　　　　　 　　　　　　 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 　イノゲート大阪 21階・22階


代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/