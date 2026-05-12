5月28日(木)開催「トラック適正化二法で変わる運送会社の人材戦略セミナー（主催：GOジョブ株式会社様）」に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年5月28日(木)に開催される、GOジョブ株式会社様の主催セミナーに登壇いたします。
■ セミナーのお申込みはこちら
https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/news/20260528-gojob/
■ セミナー概要
セミナータイトル：
トラック適正化二法で変わる運送会社の人材戦略セミナー
日時： 2026年5月28日（木） 16:00 - 16:45
開催方法：オンライン（Zoom）配信
対象：運送・物流企業の経営者、役員、人事責任者の皆様
参加費用： 無料
■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント
玉川 豪史（ https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/t-tamagawa/ ）
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
組織開発グループ 組織開発チームリーダー
チーフコンサルタント
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/