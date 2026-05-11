エクセディ子会社Protean Electric、ルノー社と協業し欧州乗用車向けインホイールモータの量産販売を世界で初めて開始

株式会社エクセディ

株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市、代表取締役社長：吉永 徹也）（以下、エクセディ）は、連結子会社であるProtean Electric Ltd. （本社：英国 Farnham, Surrey、CEO：Andrew Whitehead）（以下、プロティアン社）が開発した乗用車向けインホイールモータが、フランスの大手自動車メーカーであるRenault S.A.（本社: Boulogne-Billancourt, France, CEO: Luca de Meo)（以下、ルノー社）が製造する「Renault 5 Turbo 3E」に搭載され、2027年より販売開始されることを発表いたします。



これは、欧州自動車メーカーが製造する量産乗用車にインホイールモータが標準搭載される世界初*の快挙であり、自動車業界の電動化に新たな歴史を刻みます。

Protean社のインホイールモータが搭載される 「Renault 5 Turbo 3E」

「Renault 5 Turbo 3E」への搭載と技術的優位性

「Renault 5 Turbo 3E」は、ルノーの象徴的なモデルを現代に蘇らせた、高性能な電動ミニスーパーカーです。プロティアン社は、その「プロティアン・ドライブ」インホイールモーター（IWM）技術により、この車両が求める高い出力とトルクの要件を満たしました。

わずか2年で開発されたプロティアン社のIWMシステムは、555馬力を発生し、0-62mph（約100km/h）加速を3.5秒未満で達成します。各車輪に直接モーターを配置することで、車両設計の自由度が高まり、優れた走行性能と効率的なエネルギー回生を実現。このIWMは、コンパクトながら高出力・高トルクを発揮し、EVのパフォーマンスを最大限に引き出します。

次世代モビリティを拓く「プロティアン社」のインホイールモータ技術

2026年3月にエクセディの子会社化となったプロティアン社は、駆動用モータをホイールに内蔵するインホイールモータの開発・製造・販売をリードする企業であり、その先進技術は車両制御や運動性能の飛躍的向上、設計自由度の拡大、駆動方式の革新、SDV（Software Defined Vehicle）化における制御統合の課題解決に寄与しています。ルノー社への採用は、プロティアン社の技術的優位性が世界に認められた証と言えます。



プロティアン社のインホイールモータの特長

ドライバーにこれまでにない快適で安全な移動体験を提供し、持続可能な社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141550/table/79_1_49fa3fb19dd7513bdb548b97ee64b8a1.jpg?v=202605120951 ]

プロティアン社CEO Andrew Whitehead氏のコメント

プロティアンのインホイールモーター技術が、「Renault 5 Turbo 3E」のような象徴的な車両に組み込まれることを大変嬉しく思います。このコラボレーションは、インホイールモーターに制限がないことを明確に示しており、車両の電動化の未来における重要なマイルストーンとなります。ルノー・グループがインホイールモーターを活用し、顧客により優れた電気自動車を提供しようとしている中、今後もパートナーシップを継続できることを楽しみにしています。

インホイールモータ市場を牽引するエクセディの未来戦略

インホイールモータはその革新性から、「次世代EVの鍵」とも称され、国際会議「International Symposium on In-Wheel Motor 2025（ISIWM2025）」が開催されるなど、業界の注目が集まっています。

エクセディは、「Renault 5 Turbo 3E」への採用を皮切りに、インホイールモータ技術の普及をさらに加速させてまいります。 プロティアン社の先進的な電気・制御開発技術と、エクセディが長年培ってきた駆動系部品のコア技術（摩擦・振動・流体）、品質、顧客基盤やグローバル拠点のノウハウを融合させ、「喜びの創造」という企業理念のもと、「人や物の移動を快適にする製品」の創造・提供を引き続き行ってまいります。



*当社調べ

（2026年5月現在、インターネットサーチによる欧州乗用車向けインホイールモータの量産販売実績において）

Protean Electric Ltd. について

本社所在地：Farnham, Surrey, UK

代表者：Mr. Andrew John Graham Whitehead

業務内容：インホイールモータの開発、生産、販売

設立：2008年

公式ウェブサイト：https://www.proteanelectric.com/

エクセディについて

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界26ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役社長：吉永徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,054人（連結：14,137人）（2026年3月現在）



株式会社エクセディ コーポレートサイト :

https://www.exedy.com/