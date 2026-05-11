株式会社ゼロフィールド、株式会社食文化とパートナーシップ契約を締結

株式会社ゼロフィールド

株式会社ゼロフィールド（本社：東京都港区、代表取締役：平嶋 遥介、以下「ゼロフィールド」）は、株式会社食文化（本社：東京都港区東麻布一丁目27番1号 東麻布食文化ビル4階、代表取締役 社長：萩原 章史、以下「食文化」）とパートナーシップ契約を締結し、ゼロフィールドが開発・提供する野生動物撃退の異常検知AI「AIDEC（アイデック）」の導入支援を開始することをお知らせいたします。

本パートナーシップにより、「うまいもんドットコム」「豊洲市場ドットコム」「dancyu.com」などを運営する食文化の顧客である全国の農家・生産者に対し、鳥獣被害対策AIの提案から導入、運用フォローまでを一貫して支援し、農作物被害の軽減と収益安定化の同時実現を目指します。

■パートナーシップの背景

近年、シカ・イノシシ・サルなどによる農作物被害は全国で深刻化しており、生産者の収益を大きく圧迫しています。また、農業従事者の高齢化や人手不足が進む中、夜間巡回や物理的防除に依存した従来型の対策には大きな負担が伴っています。

ゼロフィールドは、高性能GPUインフラとAI開発技術を活用し、画像解析による異常検知AIを開発してまいりました。「AIDEC」は、カメラ映像をもとに野生動物の侵入をリアルタイムで検知し、即時通知や撃退装置との連動を可能にすることで、被害の未然防止と作業負担の軽減を両立します。

一方、食文化は、全国の特産品やこだわり食材の流通支援を通じて、生産者の価値向上と安定した産業基盤の構築に取り組んできました。

今回の提携は、ゼロフィールドのテクノロジーと食文化の生産者ネットワークを掛け合わせることで、一次産業の安定生産を支える新たなソリューションを提供する取り組みです。

■パートナーシップ内容

本提携により、ゼロフィールドは、食文化を販売パートナーとして連携し、全国の農家・生産者に対する「AIDEC」の導入支援体制を強化いたします。

具体的には、

- 全国の農家・生産者への「AIDEC」の提案- 導入前のヒアリングおよび最適な設置プランの策定- 導入後の活用フォローおよび効果最大化支援

を通じて、現場に即した実効性の高いソリューション提供を推進してまいります。

また今後は、農業協同組合（JA）や地方自治体をはじめとする関係機関への提案・導入支援も視野に入れ、地域の産業を支えるソリューションとして本サービスの普及を図ってまいります。

これにより、

- 害獣被害の抑制- 農作物盗難リスクの低減- 廃棄ロス削減- 見回り負担の軽減- 安定的な生産体制の構築

を可能にし、一次産業の持続的発展に貢献してまいります。

【パートナーシップに寄せて事業責任者コメント】

AIDECの開発のきっかけは、事業責任者の出身地である北海道で深刻化する野生動物被害を知ったことでした。野生動物の被害に悩まされている農家や地域住民、企業の方々を少しでも助けたいという想いが出発点となり、当社の「自由を創る」「世の中になくてはならないものを創造し続ける」という企業理念のもと、本事業は立ち上がりました。

現場では、人の手だけでは対応しきれない状況や、対策を継続すること自体が大きな負担となっているケースも少なくありません。そうした現場の声に向き合いながら、AI技術を“本当に役立つ形”で届けたい、少しでも負担を減らし、新しい選択肢を増やしたいと考えています。



今後は、地域特性に応じた導入モデルの構築と実証を進めるとともに、「現場に届く価値」を提供し続けるため、AIDECのさらなる開発・高度化を推進してまいります。



株式会社食文化 代表取締役 社長 萩原 章史

株式会社食文化は、全国の生産者と直接向き合いながら、食材の販売・流通にとどまらず、プロデュース支援などを行うことで、一次産業の発展の一助になるべく取り組んでまいりました。

昨今の環境の中で、害獣被害や農作物の盗難といった問題が、生産者の収益を圧迫するだけでなく、産地そのものの存続に関わる重要な課題であると強く認識しております。

今回の株式会社ゼロフィールドとのパートナーシップは、こうした現場の課題に対し、AIというテクノロジーを活用して解決を図る非常に意義のある取り組みであると考えています。

当社がこれまで培ってきた全国の生産者ネットワークと販売・流通の知見に、ゼロフィールド社の高度なAI技術を掛け合わせることで、生産現場の負担軽減と安定した生産体制の構築を支援し、より価値の高い食材を持続的にお客様へ届けてまいります。

今後は、JAや自治体とも連携しながら、本取り組みを全国へと展開し、一次産業の発展と地域社会への貢献を一層推進してまいります。

■株式会社食文化について

【会社名】株式会社食文化

【代表者】代表取締役 社長 萩原 章史

【所在地】東京都港区東麻布一丁目27番1号 東麻布食文化ビル4階

【事業内容】食品EC事業、生産者支援事業 等

【コーポレートサイト】https://www.shokubunka.co.jp/

株式会社ゼロフィールドについて

■会社概要

【会社名】株式会社ゼロフィールド（英名 ZEROFIELD,inc）

【代表者】平嶋 遥介

【所在地】東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー32F

【設立】2017年4月

【事業内容】暗号資産マイニング、AI・データセンター運営 等

【コーポレートサイト】https://zerofield.biz/

【AI受託開発サイト】https://zerofield.biz/lp/ai-development/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ゼロフィールド AIDEC事業部

電話番号:03-6897-5929

メールアドレス：aidec@zerofield.biz

サービスサイト：https://zerofield.biz/lp/aidec/