太陽光発電設備「そらべあ発電所」の寄贈を希望する幼稚園・保育園・こども園を募集しています。（応募先：そらべあ基金）

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：鈴木 隆行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、環境保全につながる取組みの一環として、再生可能エネルギーの普及活動や環境教育を行うNPO法人そらべあ基金（代表理事：冨田 秀実氏、所在地：東京都港区、以下「そらべあ基金」）を通じて、全国の幼稚園・保育園・こども園に太陽光発電設備「そらべあ発電所」を寄贈する「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」を、2009年から運営しています。

このたび、同プログラムによる計3基の太陽光発電設備「そらべあ発電所」の寄贈が決まり、2026年5月11日（月）から、そらべあ基金が寄贈先3園の募集を開始しましたのでお知らせします。

「そらべあ発電所」設置を希望される、幼稚園・保育園・こども園の関係者の皆さまからのご応募をお待ちしております。詳しくはそらべあ基金のウェブサイトをご確認ください。

募集概要

■募集期間

2026年5月11日（月）～2026年7月31日（金）※そらべあ基金に応募書類必着

■応募方法

応募書類の提出先はそらべあ基金です。以下のそらべあ基金のウェブサイトをご確認のうえ、所定の方法でご応募ください。（*1）

https://www.solarbear.jp/applications/5551/（そらべあ基金のサイトにリンクします）

■寄贈内容

・太陽光発電設備（5kW相当）一式を3基 （1園につき1基）

※特殊な場合を除いて、無償で寄贈します。

・環境教育活動サポートプログラム「そらべあちゃんの日」

そらべあ基金が、寄贈園における環境教育&エコアクションを3年間サポートします。

プログラムの詳細は、以下のそらべあ基金のウェブサイトをご覧ください。

https://www.solarbear.jp/smileproject/#ecoaction（そらべあ基金のサイトにリンクします）



・寄贈記念品

寄贈の記念品として以下をプレゼントいたします。

- 寄贈記念プレート 1枚（寄贈園）

- そらべあ物語の紙芝居 1冊（寄贈園）

- そらべあ絵本 各1冊（全在園児人数分）



■選考結果の発表

2026年11月（予定）

当選園を決定後、そらべあ基金より、全ての応募園にメールで結果をご連絡します。

■設置時期

2026年12月以降（予定）

太陽光発電設備「そらべあ発電所」設置イメージ「そらべあ発電所」これまでの寄贈実績

ソニー損保では、これまでに合計43基の「そらべあ発電所」を全国の幼稚園・保育園・こども園に寄贈しました。（*2）

今回の募集による3基の寄贈で、ソニー損保が寄贈する「そらべあ発電所」は計46基となります。今後も「そらべあ発電所」を幼稚園・保育園・こども園に寄贈していくことで、子どもたちの環境に対する関心を高めるためのサポートを続けます。

ソニー損保が過去に寄贈した「そらべあ発電所」については、「寄贈記念式典レポート」をご参照ください。

（*1）「そらべあ発電所」寄贈先は、そらべあ基金が選定します。なお、同基金では、賛同企業からの寄付をもとに「そらべあ発電所」を全国の幼稚園や保育園に寄贈する取組みを「そらべあスマイルプロジェクト」と称しているため、リンク先ページのタイトルは「そらべあスマイルプロジェクト」となっています。

（*2）寄贈が決定した寄贈記念式典開催前の施設も含んだ数値となります。