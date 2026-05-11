FUNDiT、シリーズDの資金調達を実施、累計調達総額はデットを含めて60億円規模を突破～中小型IT事業のM&Aロールアップ戦略・AI投資を加速～

株式会社FUNDiT

中小型IT事業のM&Aとロールアップを行う株式会社FUNDiT（本社：東京都品川区、代表取締役：廣瀬寛、以下「当社」）は、ファンド、法人、およびエンジェル投資家5名に加え、特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）を活用した複数の特定投資家を引受先とする第三者割当増資を実施いたしました。これにより、金融機関からのデットファイナンスを含めた累計調達総額は62億円に到達いたしました。当社は、広告販促領域を中心とする中小型IT事業の買収・集約を行う事業投資会社です。2021年11月の設立以来、すでに100件以上のM&Aを実行し、各事業の運営改善に取り組んでいます。今回調達した資金は、今後の成長を一層加速させるため、M&Aの推進およびAI投資に充当してまいります。

「IT領域での事業投資と経営の最適化から、ステークホルダーと日本の未来に貢献する」というミッションのもと、今後も当社は共創型M&Aとロールアップを推進してまいります。

■シリーズD資金調達概要

調達方法：第三者割当増資

主な引き受け先（順不同）：

MSIVC2025V投資事業有限責任組合、株式会社Hakuhodo DY ONE、やまなしサステナ投資事業有限責任組合、NANKAI NEXT Ventures株式会社、株式会社エフ・コード、株式会社インタースペース、株式会社ココナラ、株式会社タスキホールディングス、株式会社セプテーニ・ホールディングス、ピアラベンチャーズ1号投資事業有限責任組合、株式会社FUNDINNOが提供する「J-Ships」を活用した複数の特定投資家、他個人投資家5名

※本日時点で今回の調達金額は非公開となります。

■引受先からのコメント（順不同）

・三井住友海上キャピタル株式会社 投資部マネージャー 細谷 裕一氏

今回、中小型IT事業のM&Aとロールアップを行う、株式会社FUNDiTに投資させていただきました。

M&Aやロールアップは、成功に導くのが大変難しい事業領域ですが、FUNDiT社は、中小型IT事業領域において豊富な知見を持っており、ソーシングからPMIまでレベル高く完遂出来る、稀有な存在だと考えております。今後の更なる躍進を期待しております。

・株式会社Hakuhodo DY ONE 経営企画本部本部長代理 北村 陽平氏

中小型IT事業のロールアップを通じて急成長を遂げるFUNDiT社へ出資できることを、非常に嬉しく思います。同社のAIを活用した優れたソーシング力と高度なPMI体制は、業界においても稀有な強みであると認識しています。今後は、両社のデータおよびセールス領域での連携を一層深めることで、新たな価値創出を実現し、デジタルマーケティング業界のさらなる活性化に貢献してまいります。

・山梨中銀経営コンサルティング株式会社 代表取締役 入戸野 文謙氏

FUNDiT社は、属人的になりがちな中小型IT事業のM&AとPMI（買収後の運営改善）を、テクノロジーの力で仕組み化している極めて希有な企業です。同社が取り組む『IT事業のロールアップ』は、今後の日本における事業承継問題の解決、ひいてはIT業界全体の流動化を加速させる大きな可能性を秘めていると考えます。廣瀬代表率いる強力なオペレーションチームとともに、IT投資の新たなスタンダードを構築していくことを期待し、今回の出資を決定いたしました。

・NANKAI NEXT Ventures株式会社 投資部 部長 金谷 直紀氏

この度、FUNDiT様への出資を通じて、ご一緒できることを大変嬉しく思います。

同社が展開するデジタルマーケティングのトータルソリューションと、グループの知見で事業の価値を高め合う『共創型M&A・ロールアップ戦略』に、次世代の事業成長モデルとしての強い魅力を感じると同時に、弊社が目指す共創の姿とも共鳴しております。

豊富な経験と実績を持つ廣瀬代表率いるプロフェッショナルなチームが高度な再現性をもって事業拡大を加速されており、今後の更なる飛躍と持続的な価値創造に期待しております。

・株式会社エフ・コード 代表取締役社長 工藤 勉氏

この度、株式会社FUNDiTに投資させていただきました。 得意とされる中小型IT事業におけるM&Aによるロールアップと、弊社が展開するデジタルマーケティング領域を軸としたM&Aによる事業領域の拡大には連携の余地が大いにあるものと考えております。 益々の成長と成功を祈念しております。

・株式会社インタースペース 代表取締役執行役員社長 河端 伸一郎氏

FUNDiT社は、中小型IT事業のM&Aを通じて自ら事業運営を担い、短期間で成果を創出してきた高い実行力を有する企業です。デジタルマーケティング領域における同社の知見と成長性、当社事業との高い親和性に魅力を感じ、このたび出資をいたしました。

今後は株主として同社の成長を支援するとともに、双方の強みを活かした中長期的な関係構築を進めていけることを楽しみにしております。

・株式会社ココナラ 代表取締役社長CEO 鈴木 歩氏

この度、マーケティング領域で圧倒的な実行力を誇るFUNDiT社へ出資させていただけることを、大変嬉しく思います。

分社が掲げる成長戦略、とりわけM&Aを軸とした事業拡大のスピード感には、マーケットを牽引する強い意志を感じています。今回の出資を機に、ココナラが強みとするプロフェッショナルな『人材』の知見をFUNDiT社の基盤へと繋げ、両社で強固なシナジーを創出していく所存です。

同社が新たなフェーズへと突き進むこのタイミングで、パートナーとして伴走できることを楽しみにしております。FUNDiT社のさらなる飛躍を確信しています。

・株式会社タスキホールディングス 代表取締役社長 柏村 雄氏

FUNDiT社が展開するデジタルマーケティング領域におけるトータルソリューションと、

それを実現する「共創型M&A・ロールアップ」という独自の事業モデルに高い魅力と成長

性を感じております。同社は、AIとビッグデータの活用により提供価値の高度化を実現し

ており、「不動産×テクノロジー」によるDXを推進する当社との高いシナジーが見込める

ことから、この度の出資に至りました。

今後、当社が磨き上げてきたプロダクト価値と、FUNDiT社のデジタルマーケティング知

見を掛け合わせ、顧客価値の最大化を一層推進してまいります。

・株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表取締役 神埜 雄一氏

デジタルマーケティング領域において、連続的なM&Aを通じて多様なアセットを拡充し、独自の事業基盤を築き上げるという株式会社FUNDiTの戦略がもたらす将来性に期待し、この度出資を決定いたしました。また、FUNDiT社の有する豊富なアセットと、セプテーニの強みを掛け合わせ、多様な領域においてシナジーを創出し、顧客企業への提供価値の最大化を実現してまいりたいと考えております。

・株式会社ピアラベンチャーズ 取締役 飛鳥 貴雄氏

FUNDiT社は、代表の廣瀬氏をはじめとする経営陣の卓越した推進力により、設立から短期間で驚異的な数のM&Aとバリューアップを実現しています。国内のIT事業における後継者不足やリソース不足という課題を解決する同社のビジネスモデルに強く共感いたしました。今後は資金面でのサポートだけでなく、ピアラグループのデジタルマーケティング領域におけるアセットを最大限に提供し、FUNDiT社の非連続な成長を支援していきます。

・株式会社FUNDINNO 当社代表取締役CEO 柴原 祐喜氏/代表取締役COO 大浦 学氏

本ラウンドにおいて、J-Shipsの仕組みを通じて、FUNDiTのように力強い成長を遂げる企業を特定投資家の皆様にご紹介できたことを大変嬉しく思います。

シリーズDというレイターステージにおいて特定投資家の皆様にご参画いただいたことは、上場後の持続的な成長を支えるだけでなく、個人を含む幅広い投資家層からの資金調達を促進する「好循環」を生み出す一助になると確信しています。我々は今後も、挑戦を続けるベンチャー企業の成長を支え、日本経済のさらなる活性化に貢献してまいります。

■株式会社FUNDiT 代表取締役CEO/CIO 廣瀬 寛 プロフィール

株式会社FUNDiT 代表取締役 廣瀬寛

京都大学経済学部卒業後、株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ（現 株式会社リクルートホールディングス）に入社、ネット広告関連事業の推進に携わる。

2011年4月、創業期の株式会社ジーニーに入社し、同10月取締役に就任。上場前は広告事業部門の責任者として同社の成長を牽引、上場後はコーポレート部門の責任者として同社のさらなる事業拡大を資本戦略やIRなど、ファイナンスの面から牽引した。並行して個人投資家として複数のIT事業の買収やバリューアップ、エンジェル投資を実行。

2021年に同社役員を退任し、同11月株式会社FUNDiTを創業。これまでのIT事業運営や事業投資の経験を活かし、事業運営に取り組む。

■会社概要

FUNDiT

会社名: 株式会社FUNDiT（ファンディット）（URL： https://fundit.jp/ ）

所在地: 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower22階（受付23階）

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 37億2893万円（資本剰余金含む） 2026年4月30日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

■本PRに関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail: info@fundit.jp