『SCS評価制度まであと1年。「説明できる対策」を用意できていますか？』というテーマのウェビナーを開催

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■SCS評価制度で変わる「サプライチェーン-サイバー対策の新基準」

SCS評価制度への対応は、サプライチェーン全体でサイバー対策の水準が問われる時代において、避けて通れないテーマになっています。制度の実施まで残り時間が限られる中で、「何をどこまで準備しておくべきか」「説明できる形で整備できているか」が、現場だけでなく経営課題としても重くなりつつあります。

一方で、対策を積み上げるほど運用は複雑化し、現場の負担は増えがちです。特に、インシデント対応や検知・防御の体制を強化しようとすると、導入だけでなく継続的な運用まで含めた設計が必要になります。制度対応を“書類上の整備”で終わらせず、事業停止を防ぐ実効性のあるリスク管理につなげることが求められています。



■EDRやSOCは高額で、運用コストも課題に

しかし、SCS評価制度に向けてEDRやSOCなどの対策を検討すると、コスト面・運用面のハードルが一気に上がることが少なくありません。ライセンス費用だけでなく、監視・アラート対応、ルール調整、運用手順の整備など、継続的な工数がかかるためです。

また、複数拠点やグループ会社、委託先を含むサプライチェーン全体を視野に入れると、「投資対効果の説明」「優先順位付け」「体制の維持」が難しくなります。結果として、必要性は理解していても判断が進まず、対策が後手に回るケースもあります。限られた予算と人員の中で、制度対応として説明できる対策を、無理なく回せる形で設計することが課題です。



■制度対応に向けた最短ルートを提示

本セミナーでは、SCS評価制度対応に向けて「説明できる対策」を整備するための考え方と、事業停止を防ぐためのリスク管理の進め方を整理します。

あわせて、EDRやSOCといった対策を検討する際に、コストと運用負荷を踏まえながら投資を最適化していくための観点（優先順位付け、運用体制、継続的な改善の回し方など）を解説します。そのうえで、制度対応に向けて何をどの順番で整備すべきかを“最短ルート”として分解し、限られた期間でも実行に移せる進め方を紹介します。

SCS評価制度対応をこれから本格化させる方、限られた体制で実効性ある対策を前に進めたい方は、ぜひご参加ください。



■主催・共催

株式会社ハイパー

アクロニス・ジャパン株式会社



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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