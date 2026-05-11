人手不足と膨大な事務作業の「二重苦」に向き合う福祉・介護現場のためのDX実践書『福祉の仕事のDX化　成功のヒミツ』を発売

特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム

定非営利活動法人バウムカウンセリングルームは、福祉・介護現場における業務効率化とDX推進をテーマとした書籍『福祉現場のDX入門』（著者：笹谷 寛道）の発売を記念し、Google WorkspaceやGeminiを活用した実践セミナーを開催いたします。

書籍購入はこちら :https://amzn.asia/d/0j8Lt50i

2040年問題に向けて超高齢社会が進む中、福祉・介護業界では、深刻な人材不足に加え、記録・報告・請求・勤怠管理などの事務負担が大きな課題となっています。紙ベースの業務や属人的な管理体制が残る現場では、職員の負担が増加し、残業や離職、採用難につながるケースも少なくありません。

本書では、高額な専用システムの導入だけに頼るのではなく、Google WorkspaceやAIツールを活用し、低コストかつ現場に定着しやすい形でDXを進める方法を紹介しています。スマートフォンやクラウドツールを活用することで、日々の記録や情報共有、職員教育、管理業務を効率化し、職員が本来注力すべき支援やケアの時間を確保することを目指します。

本書で紹介する、福祉現場を変える実践的なDXノウハウ

『福祉現場のDX入門』は、単なる理論書ではなく、福祉現場で実際に活用しやすい仕組みづくりを具体的に解説した一冊です。

1. スマホで完結する記録・報告業務のデジタル化

Googleフォームやスプレッドシートを活用し、手書きの記録や紙の帳票をデジタル化する方法を紹介しています。職員が支援の合間にスマートフォンから記録できる仕組みを整えることで、記録作成や転記作業の負担軽減につなげます。

音声入力を活用すれば、文章入力が苦手な職員や外国人職員でも記録を行いやすくなり、現場に定着しやすい運用が可能になります。

2. 請求・シフト・勤怠管理などの事務作業を効率化

月末や月初に集中しやすい請求確認、シフト管理、勤怠集計などの業務について、Googleスプレッドシートの関数やクラウド連携を活用した効率化の考え方を紹介しています。

これにより、管理者が事務作業に追われる時間を減らし、職員へのフォローや現場全体のマネジメントに時間を使いやすくすることを目指します。

3. NotebookLMやAIを活用した職員教育・マニュアル活用

組織内のマニュアルや手順書をAIツールに読み込ませることで、職員が必要な情報をすぐに確認できる仕組みづくりを紹介しています。

「この場合はどう対応すればよいか」「法人のルールではどうなっているか」といった現場の疑問に対して、AIを活用して確認できる環境を整えることで、新人教育の負担軽減や、判断のばらつきの抑制につなげます。

著者の言葉

目の前の利用者様のために、もっと何かできるはずなのに、日々の記録や会議、雑務に追われ、心ならずも時間が奪われていく。多くの志ある職員が、同じようなジレンマを抱えながら、疲弊していく姿を、何度も目の当たりにしてきました。

福祉現場におけるDXの真の目的は、「人間性の回復」にあります。テクノロジーは、人間を非創造的な作業から解放するためにあるのです。

福祉現場におけるDXは、単に新しいシステムを導入することではありません。職員が利用者様と向き合う時間を確保し、現場で働く人が安心して力を発揮できる環境をつくることが、本来の目的です。

笹谷 寛道（ささたに ひろみち）

特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム 理事長

愛知県出身。1981年6月16日生まれ。特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム理事長。愛知大学文学部在学中に心理学に興味を持ち中退。その後夜間の専門学校でカウンセリングを学びつつ、不登校・引きこもりの支援を行う団体に参加。

24歳で独立し、不登校・引きこもり専門の自立支援寮を設立。

現在はNPO法人化し、障がい福祉を中心とした事業を30拠点展開。

前著『社員が辞めない福祉法人の経営術』『「辞めない」「諦めない」福祉組織へ 笑顔と成長を約束する人材育成戦略』も好評を博し、人材育成・組織開発・経営改善を軸としたコンサルティングも多数実施。

書籍について

『福祉現場のDX入門』では、福祉法人や介護事業所がすぐに取り組みやすいDXの方法を、Google WorkspaceやAIツールの活用を中心に解説しています。

属人的な経験や勘に頼るのではなく、誰でも再現しやすい仕組みを整えることで、法人全体の業務品質を高め、持続可能な運営につなげることを目指した内容です。

また、本書をご購入いただいた方には、現場でのDX推進に役立つ読者限定の特典や、具体的な設定・活用方法の実践例もご用意しています。

書籍購入はこちら :https://amzn.asia/d/02KaaVsh

発売記念セミナー開催概要

書籍の発売を記念し、福祉・介護事業所向けの実践DXセミナーを開催いたします。

「DXという言葉は聞くけれど、何から始めればよいかわからない」

「Google Workspaceを導入しているが、十分に活用できていない」

「AIを福祉現場でどのように使えばよいか知りたい」

このようなお悩みを持つ経営者、幹部、施設長、現場リーダーの方に向けて、明日から取り組める具体的な活用方法をお伝えします。

セミナー詳細

タイトル：

福祉現場のDX入門

～Google Workspace＆Geminiで実現する業務効率化～

登壇者：

笹谷 寛道

特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム 理事長／本書著者

開催形式：

オンライン開催

Google Meet

参加費：

無料

所要時間：

60分程度

対象者：

福祉法人の経営者、幹部、施設長、管理者、DX推進担当者、現場リーダーなど

主な内容：

・2040年問題と福祉業界が直面する課題

・福祉現場におけるDXの基本的な考え方

・Google Workspaceが福祉現場で活用しやすい理由

・記録、報告、情報共有、職員教育を効率化する具体例

・GeminiなどのAIツールを活用した業務改善の実践事例

・現場にDXを定着させるための進め方

お申し込み・お問い合わせ

セミナーへのお申し込みは、下記特設サイトまたはお電話にて受け付けております。

セミナーお申し込みフォーム：

https://sites.google.com/baum16.com/dx-firstseminar?usp=sharing

セミナー詳細はこちら :https://sites.google.com/baum16.com/dx-firstseminar?usp=sharing

TEL：052-521-2334

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00

担当：コンサルティング事業部 加藤大稀

■お問い合わせ先：特定非営利活動法人バウムカウンセリングルーム

(営業時間 9:00～18:00 土・日を除く)

本件に関する問い合わせ先：広報・小川佑真

URL： http://baum16.com/

TEL: 052-521-2334

Mail: info@baum16.com