恩賜箱根公園　恒例イベント！「初夏のバラ展」を開催します！

株式会社小田急箱根

県立恩賜箱根公園（指定管理者：神奈川県公園協会・ランドフローラ・小田急箱根グループ）では、２０２６年５月１６日（土）から６月１２日（金）の間、「初夏のバラ展」を開催します。

恩賜箱根公園のバラ展は、２０１０年から開催し今年で１７回目を迎える恒例イベントです。例年、 約１００鉢のバラを展示していますが、今年は「２０２７年国際園芸博覧」PRイベント、「昭和100年」記念イベント、「恩賜箱根公園一般公開８０周年」イベントとして開催するため、約１８０鉢のバラを展示します。湖畔展望館前の中央広場では花の色や大きさ、形が異なる様々な品種のバラがずらりと並びフォトスポットもご用意いたします。

新緑に包まれ、木漏れ日が心地良い、初夏の恩賜箱根公園で美しいバラをお楽しみください。

「初夏のバラ展」の概要は下記のとおりです。

中央広場にずらりと並んだ鉢バラ(昨年の様子)富士山を背景に咲き誇るバラ(昨年の様子)

１ イベント名 初夏のバラ展

２ 開催期間 ２０２６年５月１６日（土）から６月１２日（金） ２８日間

３ 開催場所 恩賜箱根公園 湖畔展望館前 中央広場

４ 観覧料 無料

※入園も無料です。公園駐車場をご利用の場合には駐車料金がかかります。

５ 品種（一例） プリンセスドゥモナコ、プリンセスミチコ、藤娘、アイスバーグなどの人気品種を含む

60種類 全180鉢

※状況により品種が変更となる場合があります。

６ その他 展示したバラの即売会は、２０２６年６月１３日（土）１０時００分から中央広場で

開催予定です。

詳細が決まり次第、恩賜箱根公園公式ホームページでお知らせします。

７ お問合せ先

恩賜箱根公園管理事務所

TEL ： ０４６０-８３-７４８４ （平日休日問わず、９：００～１６：３０）

以 上

県立恩賜箱根公園について

◇住所 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１７１

◇電話 ０４６０-８３-７４８４

（１２月２９日～１月３日を除き、平日休日問わず、湖畔展望館開館時間の９時００分～１６時３０分）

◇公式サイト http://www.kanagawa-park.or.jp/onsisite/

◇休園日 なし（通年、入園自由）

※湖畔展望館は１２月２９日～１月３日のみ休館

◇入園料 無料

◇園内マップ

◇アクセス

【公共交通機関をご利用の場合】

○JR・小田急線 小田原駅から箱根登山バス「箱根町港」行き、もしくは

伊豆箱根バス「箱根関所跡」行きで約５５分、「恩賜公園前」下車すぐ

○JR 三島駅から東海バス「元箱根港」行きで約５５分、「恩賜公園前」下車すぐ

【お車でお越しの場合】

○小田原厚木道路 小田原西ICから箱根新道を通って約４０分

○東名高速道路 御殿場ICから国道１３８号・県道７５号を通って約５０分

○静岡県三島市街地から国道１号を通って約４０分

◇駐車場 利用時間 ７時００分～２１時００分（最終入場は１９時００分まで）

普通車６２台（身障者専用区画３台、軽自動車専用区画１台含む）

平日 500円/回 休日 1,000円/回

大型車９台 2,000円/回 二輪車１０台 無料