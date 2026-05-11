株式会社マズル

株式会社マズル（本社：東京都千代田区 代表取締役：近内 裕基）は、5月13日(水)より「CHILLA'S COFFEE」from 閉店事件 in 22カレーを開催いたします。

■イベント概要

「CHILLA'S COFFEE」from 閉店事件 in 22カレーが開催決定！

22カレーオリジナルメニューのほか、エコバッグやタンブラーなど実用性の高いアイテムをご用意いたします。

■開催詳細

2026年5月13日(水)～5月24日(日)

22カレー公式X (@22Curry_shop)にて発信の営業日カレンダーをご確認ください。

場所：東京都千代田区外神田一丁目11-6 小暮ビル2F

■カフェメニュー

●Food

CHILLA'S COFFEE お野菜ゴロゴロカレー 1,650円(税込)

呪われたブラックカレー 1,650円(税込)

地獄銭湯 カーリーポテト 990円(税込)

赤マントスティック(ホットチリ味) 990円(税込)

CHILLA'S COFFEE ピスタチオモンブラン 1,320円(税込)

CHILLA'S COFFEE ニューヨークチーズケーキ 1,320円(税込)

●Drink

CHILLA'S COFFEE ブラックベリーソーダ 880円(税込)

CHILLA'S COFFEE アイスコーヒー 880円(税込)

呪われた黒ゴマラテ 880円(税込)

ウミガリソーダ(ブルーハワイソーダ) 880円(税込)

チラリン・ラッシー(マンゴーラッシー) 880円(税込)

【飲食利用特典】

飲食をご利用のお客様に、「ランチョンマット」（全2種）を1枚プレゼントいたします。

※絵柄は期間ごとに異なります。お選びいただくことはできません。

■配布スケジュール

第１弾：5月13日(水)～5月18日(月)

第２弾：5月19日(火)～5月23日(土)

第３弾：5月24日(日)

サイズ：W420×H297mm

【カフェメニュー注文特典】

メニュー１品ご注文につき、「特製コースター」(全5種)をランダムで1枚プレゼント！

サイズ：約Φ90mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

■商品ラインナップ

トレーディンググラスマーカー

全6種 BOX6個入り

1PACK 880円(税込)

1BOX 5,280円(税込)

缶ミラー

全1種

880円(税込)

クリアファイル

全1種

550円(税込)

ラバーコースター

全1種

1,320円(税込)

エコバッグ

全1種

3,080円(税込)

今治製刺繍タオル

全2種

各1,320円(税込)

ステンレスタンブラー

全1種

2,750円(税込)

マグカップ

全1種

2,750円(税込)

ラウンドクッション

全1種

4,400円(税込)

トラックジャケット

全1種

各7,480円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※購入制限を設ける場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、2,500円(税込)お買い上げごとに「特製豆缶バッジ」(全5種)をランダムで1つ配布いたします。

サイズ：約Φ36mm

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

※レシート合算不可となります

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間：2026年5月18日(月)12:00～5月31日(日)23:59まで

お届け予定：2026年7月中旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ：https://www.muzzle.co.jp/chillas-coffee/202605_22curry/

22カレー公式X：https://x.com/22Curry_shop

マズルオンラインショップ：https://shop.muzzle.co.jp

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