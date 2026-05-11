株式会社エスエヌシー、「第6回デジタル化・DX推進展」に出展
IT機器のライフサイクル全体をサポートするLCMサービスを展開する株式会社エスエヌシー（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 中近 芳樹、以下「SNC」）は、2026.5.13（水）～15（金）に東京ビッグサイトにて開催される「第6回デジタル化・DX推進展」に出展いたします。
■イベント概要
名称 ：第6回デジタル化・DX推進展
日時 ：2026.5.13（水）～15（金）10：00～17：00
場所 ：東京ビッグサイト
参加費：無料
公式サイト：https://odex-expo.jp/(https://odex-expo.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)
■SNC出展概要について
https://www.sncj.co.jp/service/basket/(https://www.sncj.co.jp/service/basket/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)
IT機器関連の業務をまとめて任せられ、情シス担当者の負担を大幅に軽減できる「情シスバスケット」を出展いたします。当日は以下の内容をご覧いただけます。
- LCMサービスの紹介資料
- IT機器管理システム「キキログ」の資料およびデモ
- SaaS管理システム「ワスレナイ」の資料
デモンストレーションでは、各サービスの機能や操作性を実際に体験いただけます。
- 「キキログ」：社内に点在するパソコン・モニターなどのIT機器を一元管理できるシステム
- 「ワスレナイ」：SaaSアカウントをまとめて管理し、情シス業務の効率化を実現するシステム
LCMサービスについて
- リユースPC販売
- キッティングサービス
- 買取・データ消去
当社は持続可能なIT機器のライフサイクル事業を提供しています。リユースPC販売では、手頃な価格で高品質の再生PCを提供し、購入コストを軽減します。キッティングサービスでは、迅速にお客様の要求に合わせた機器導入をサポート。買取・データ消去サービスを通じて不要機器を適正価格で買い取り、情報を安全に保護します。これにより、企業に安心と効率、そして環境貢献を提供しています。
01.リユースPC販売
リユースPCに対し、3年の保証を無償でお付けしている業者はほとんどありません。技術、品質に自信があるからこそお届けできるサービスです。
02.キッティングサービス
PCのキッティングを代行いたします。ヒアリングに基づき、お客様のご要望に沿った設定を行います。
03.買取・データ消去
使い終わったIT機器のデータを確実に消去し、その後買取させていただくことも可能です。※データ消去証明書を発行可能。
キキログについて
- 初期費用＋利用料 0円
- ラベル管理で資産の紐づけが簡単
- 棚卸作業を大幅に短縮
- 修理・返却依頼もオンラインで完結
https://lp.sncj.co.jp/kikilog/(https://lp.sncj.co.jp/kikilog/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)
社内に溢れるパソコン・モニタなどのIT機器を簡単に管理するためのソリューションです。
管理ラベルを用いた端末の台帳管理や、棚卸機能、修理・リース返却依頼の簡略化などにより、情シス様の業務を大幅に効率化、負担を軽減いたします。初期費用＋利用料0円でご利用いただけます。
ワスレナイについて
- 初期費用＋利用料 0円
- 不要アカウントを自動検知しコスト削減
- 情報漏洩リスクを低減
https://lp.wasurenai.jp/(https://lp.wasurenai.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)
SaaSアカウントの一元管理で情シス業務を効率化します。不要なアカウント検知・削除で無駄なコストを削減すると同時に、情報漏洩のリスクを回避します。アカウントの発行・解約・連携忘れなど、SaaSの「ワスレタ」をゼロにするシステムです。初期費用＋利用料0円でご利用いただけます。
株式会社エスエヌシー 会社概要
代表者 ：代表取締役 中近 芳樹
所在地 ：大阪本社：大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル 9F
東京オフィス/LCMサービスセンター/西日本テクニカルセンター/東日本テクニカルセンター
設立 ：1997年7月23日
資本金 ：5,000万円
業務内容 ：
【リユース事業】
パソコン買取/パソコンデータ消去サービス/中古パソコン販売・レンタル/中古パソコン販売Webショップ
【Web事業】
受託システム開発/Webデザイン・スマートフォンサイト制作/CMS構築・制作
ネットショップパッケージソフト
【ITマネージメント事業】
インフラ構築・運用・保守/BPO/ヘルプデスク・テクニカルサービス/人材派遣・受託
システム・ハードウェア保守
会社HP ：https://www.sncj.co.jp/(https://www.sncj.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=prtimes)