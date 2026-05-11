新研究開発施設・多目的厚生施設 竣工のお知らせ

セトラスホールディングス株式会社

セトラスホールディングス株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：木下幸治）は、新たな研究開発拠点（所在地：香川県坂出市）を整備しており、このたび研究開発施設および多目的厚生施設が2026年4月28日に竣工し、同日に竣工式を執り行いましたので、お知らせいたします。

研究開発施設「イノベーションセンター」多目的厚生施設「レストハウス」

本拠点は、当社の研究開発におけるグローバルセンターとして、研究開発施設「イノベーションセンター」と多目的厚生施設「レストハウス」で構成されています。

イノベーションセンターでは、社員同士の融和とオープンイノベーションの実現を目指し、社外機関との連携や異分野との共創も視野に入れながら、電子・環境・ライフサイエンス・農業・食品分野における新材料・新製品の開発を推進してまいります。

レストハウスは、坂出拠点における食堂および休憩スペースの充実を目的として整備された施設です。健康的で美味しい食を提供する場であるとともに、従業員、ビジネスパートナー、学生の皆さまが交流し、共創を育む場としての役割を担います。

今後は、2026年秋の本格稼働に向けた準備を進めるとともに、「地球と共生する」イノベーションの創出を通じて、地域社会の持続的な成長・活性化に貢献してまいります。

■イノベーションセンター概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162743/table/8_1_74c41d83cb25141ef13e2d8d90083ac9.jpg?v=202605110451 ]

■レストハウス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162743/table/8_2_3d2e034ea06579e361e2e3385c1247b6.jpg?v=202605110451 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

セトラスホールディングス株式会社 戦略広報部

TEL：087-826-6606

E-mail：press@setolas.co.jp