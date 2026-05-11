AI CROSS、KDDIと共同でRCS特別カンファレンスを開催

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：原田典子、以下「AI CROSS」）は、KDDI株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：松田浩路、以下「KDDI」）と共同で、2026年5月18日（月）にKDDI本社にて完全招待制のオフラインカンファレンスを開催します。RCSの最新市場動向から成功事例・最新機能まで、クローズドな場だからこそ共有できるリアルな情報を一挙公開するとともに、セミナー後には参加者同士の交流会も予定しています。

■カンファレンスの詳細および位置づけ

本カンファレンスは、RCS公式アカウントを開設済みの企業様およびSMSご利用中の企業様を対象とした招待制イベントです。国内外の市場動向から実際の成果データ・最新機能まで、クローズドな場だからこそ共有できる実践的な情報を軸に、以下の内容を予定しています。

■ 実践的なノウハウの公開

KDDIより、国内外の最新動向に加えてKDDI自社内で実際に配信しているRCS活用実例を公開いただきます。また、ご登壇の企業様より、実際の配信画面や効果データを交えたリアルな成果をご紹介いただくほか、大手クレジットカード会社の郵送DM（ご自宅にお届けするチラシやはがき等）に関する置き換え事例など、明日から実践できる具体的なノウハウをお届けします。

■ 『絶対リーチ！RCS』最新機能と未来の展望

AI CROSSが提供するサービス「絶対リーチ！RCS」の今後の展望と追加予定の最新機能

を、いち早くご紹介します。

■ ユーザー交流会と来場者限定キャンペーン

セミナーパート終了後は、登壇者・参加者が一堂に会する交流会（懇親会）を実施します。軽食・ドリンクを提供しながら、登壇者との直接対話や参加企業様同士の情報交換の場を設けます。また、来場企業様限定の特別キャンペーンも実施予定です。

※ 内容が一部変更になる場合もございます

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21834/table/267_1_c47d5f4ef97cf971935a4911ff82070a.jpg?v=202605110851 ]

■背景：SMSの進化とRCSへの期待

スマートフォンが普及して久しい現在においても、SMSは開封率の高さとアプリ不要の到達性から、企業の重要な顧客通知チャネルとして定着しています。しかし、テキストのみという制約のなかで、企業はより豊かな顧客体験の実現に限界を感じはじめており、次世代のコミュニケーション手段への移行機運が高まっています。

こうした課題に応えるのが、RCS（Rich Communication Services）です。

スマートフォン標準のメッセージアプリ上で、画像・動画・カルーセル・ボタンなどのリッチなコンテンツを届けられるRCSは、欧米・アジアを中心にEC・金融・交通など多業種で本格活用が進んでいます。国内でも通信各社による対応が整備されつつあり、SMSから一段階進んだ顧客接点として、今まさに導入の意思決定が加速している局面にあります。

■今後に向けて

AI CROSSは、KDDIをはじめとする国内通信キャリアとの戦略的パートナーシップを通じて、法人向けメッセージング市場におけるポジションの強化を推進しています。SMSで培った顧客基盤を活かしながらRCSへの移行を促進することで、既存顧客の継続的な利用拡大と新たな収益機会の創出を図ります。

国内RCS市場は本格普及の入口にあり、この成長フェーズを先行者として牽引する立場を確立することで、中長期的な企業価値向上に繋げていきます。本カンファレンスは、その戦略的取り組みの一環として実施するものです。

【AI CROSS株式会社】

会社名：AI CROSS株式会社

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：Smart AI Engagement事業

https://aicross.co.jp/

【KDDI株式会社】

会社名：KDDI株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 松田 浩路

所在地：東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH

設立：1984年6月（前身企業含む）

事業内容：電気通信事業

https://www.kddi.com/corporate/

【本リリースに関するお問い合わせ窓口】

AI CROSS株式会社 広報担当 アブドゥール

E-mail: pr@aicross.co.jp / 電話：050-1745-3057

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。