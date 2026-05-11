130教室からさらに拡大へ─小中高生の学びをサポートする「ベスト個別」2026年6月に栃木・群馬・岡山・広島へ12教室を新規開校

株式会社ベストコ

株式会社ベストコ（本社：福島県郡山市・東京都渋谷区、代表取締役社長：井関大介）は、130教室を展開する個別指導塾「ベスト個別」において、2026年6月2日(火)、栃木・群馬・岡山・広島の4県に新たに12教室を開校いたします。

「ベスト個別」は、小学生・中学生・高校生を対象に、「“できる”を楽しめ」をコンセプトとした個別指導塾で、山形・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・岡山・広島・香川の9県で展開しています。

地域における多様な学習ニーズの高まりを背景に、今回の開校を通じて、子どもたち一人ひとりが自分のペースで学び、「できる」を実感できる環境を、さらに広げてまいります。

「学び」はこどもたちのベストな未来をつくる土台だと考えています。学びを通じて、こどもたちが「できる」を楽しみ成長していけるように、お子さま一人ひとりにあった学びをつくっていきます。

■2026年6月 「ベスト個別」 新規開校教室（12教室）

【栃木県】

ベスト個別 鶴田教室

住所：〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町840-1 タカオ設計鶴田テナント 102

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class182/

【群馬県】

ベスト個別 貝沢教室

住所：〒370-0042 群馬県高崎市貝沢町836 第二ミズキビル 1階A号室

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class188/

ベスト個別 高崎中居町教室

住所：〒370-0852 群馬県高崎市中居町4丁目12番地2 アオイストーリー102号室

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class189/

ベスト個別 玉村教室

住所：〒370-1132 群馬県佐波郡玉村町大字下新田572-1 下新田店舗A号室

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class190/

ベスト個別 下小出教室

住所：〒371-0031 群馬県前橋市下小出町2丁目50番地9 下小出町貸店舗2階

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class194/

ベスト個別 伊勢崎北教室

住所：〒372-0007 群馬県伊勢崎市安堀町1883-5-1 テナント・ピュアI D 号

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class195/

【岡山県】

ベスト個別 岡山高島教室

住所：〒703-8244 岡山県岡山市中区藤原西町2丁目8-26

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class185/

ベスト個別 大多羅教室

住所：〒704-8174 岡山県岡山市東区松新町2-1松新町K店舗1号室

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class186/

【広島県】

ベスト個別 東広島西条教室

住所：〒739-0043 広島県東広島市西条西本町21番35号 プライム西本町 1階1号室店舗

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class184/

ベスト個別 広島府中教室

住所：〒735-0027 広島県安芸郡府中町千代3-17 しおみビル2F

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class187/

ベスト個別 五日市教室

住所：〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央5丁目1-40 山嵜店舗

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class191/

ベスト個別 春日野教室

住所：〒731-0139 広島県広島市安佐南区山本新町2丁目18-9-6 春日野西本ハウステナント1階 北号室

開校日：2026年6月2日(火)

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class193/

■「ベスト個別」とは

「ベスト個別」は、小学生・中学生・高校生の学習をサポートする個別指導塾です。「“できる”を楽しめ」を掲げ、山形・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・岡山・香川・広島で130教室を運営し、約8,000人のお子さまの学習を応援しています。お子さまの学習状況に合わせて、いっしょに計画をたて、一人ひとりの「できる」をサポート。個別指導だからできる、一人ひとりに適したカリキュラム・指導スタイルで、自ら学びたくなる気持ちづくりと、成績アップを実現する、そんな学びの場をつくっています。

https://best-kobetsu.co.jp/

■株式会社ベストコとは

「ベスト個別」を運営する株式会社ベストコは、個別指導塾「ベスト個別」「ベスト個別 motto」、地域に根差した教育、ICTを活用した新しい学習体験の提供、教育・学習方法を研究する「ベストコ教育研究所」を運営しています。

「B with you 君のベストを一緒につくる」を企業理念に掲げ、こどもたちの「学びの場」をつくっています。私たちが「学びの場」を届けたいのは、特に地方に住むこどもたちです。こどもたちが、「できる」を楽しみ、目標を達成する喜びを実感することを通じて、夢や目標を持つことを応援し、教育を通じて地方を元気にすることを目指しています。

https://bestco.jp/

■生徒さま、保護者さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 「ベスト個別」お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-690-016

［受付時間］AM10:00～PM8:00（土日祝対応可能）

URL：https://best-kobetsu.co.jp/inquiry/

専任スタッフが丁寧にお答えします。

■報道機関の皆さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 広報担当

URL：https://bestco.jp/contact/

■会社概要

・会社名 ：株式会社ベストコ

・本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

・設立 ：2009年5月

・代表者 ：代表取締役社長 井関 大介

・事業内容 ：学習塾事業、学習アプリ事業、調査・研究事業

・URL ：https://bestco.jp/