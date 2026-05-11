一戸建て住まいの約35％が屋根塗装を「実施・検討した経験あり」。検討理由は約74％が「屋根の劣化が気になる」と回答

株式会社NEXER

■屋根塗装の検討に関する意識調査

家を長く快適に保つ上で、屋根のメンテナンスは欠かせません。

なかでも屋根塗装は、見た目を整えるだけでなく、雨風や紫外線から建物を守る大切な役割があります。

一方で「いつ塗り替えるべきか」「費用はどのくらいかかるのか」など、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。

ということで今回はカノウ株式会社と共同で、事前調査で「一戸建ての持ち家に住んでいる」と回答した全国の男女300名を対象に「屋根塗装の検討」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとカノウ株式会社による調査」である旨の記載

・カノウ株式会社（https://www.kanou-tosou.com/）へのリンク設置

「屋根塗装の検討に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月22日 ～ 4月30日

調査対象者：事前調査で「一戸建ての持ち家に住んでいる」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：自宅の屋根塗装を検討したことはありますか？

質問2：屋根塗装を行おうと思う（または検討する）理由は何ですか？（複数選択可）

質問3：屋根塗装を実施するにあたって不安なことはありますか？

質問4：屋根塗装を実施するにあたって特に不安なことを教えてください。

質問5：その理由を教えてください。

質問6：塗装の作業を進める上で業者に求めたいことを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■35.3％が、屋根塗装を「実施・検討した経験あり」と回答

まず、自宅の屋根塗装を検討したことがあるか調査しました。

その結果「すでに実施した」が27.7％、「検討したことがある」が7.7％で、合わせて約35.3％の方が屋根塗装を実施または検討した経験があることが分かりました。

一方で「ない」と回答した方は64.7％となり、一戸建て住まいの3人に1人以上が屋根塗装を一度は身近な選択肢として捉えている結果となりました。住まいの維持に関わる工事の中でも、屋根塗装は決して珍しいものではないようです。

■73.6％が、屋根塗装を行う・検討する理由を「屋根の劣化が気になる」と回答

続いて、屋根塗装を実施または検討したことがある方に、その理由について調査しました。

最も多かったのは「屋根の劣化が気になる（色あせ・コケ・サビ等）」で73.6％でした。

次いで「耐久性を向上させたい」が50.9％、「雨漏りが心配・防水性を高めたい」が41.5％と続きます。

見た目の劣化が引き金になりつつ、その先にある耐久性や防水性といった機能面まで意識している様子がうかがえます。屋根塗装は単なる直しではなく、住まい全体の寿命を見据えた予防的なメンテナンスとして検討されているようです。

■51.9％が、屋根塗装の実施に「不安なことがある」と回答

では、実際に屋根塗装に踏み切る際、どのような不安を抱えているのでしょうか。

屋根塗装を実施または検討したことがある方に、不安なことはあるか聞いてみました。

「ある」と回答した方は51.9％、「ない」が48.1％となり、約半数の方が屋根塗装に何らかの不安を抱えていることが分かりました。屋根塗装を経験あるいは検討した方の半数以上が、不安を感じながら判断していることになります。

■58.2％が、屋根塗装の不安を「費用が適正かわからない」と回答

不安があると回答した方に、特にどのような点に不安を感じているのか調査しました。

最も多かったのは「費用が適正かわからない（相場が不明）」で58.2％と半数を超えました。

次いで「手抜き工事・品質が心配」が18.2％、「追加費用が発生しそう」が7.3％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「費用が適正かわからない」と回答した方

・見積もり以上に費用がかからないか心配だから。（40代・女性）

・費用が本当に見積もりが合ってるのかわからない。（40代・男性）

・あまり良い業者ではなくて失敗した。塗装も雑で料金も高かった。後悔していて思い出したくない。（50代・女性）

「手抜き工事・品質が心配」と回答した方

・なかなか塗装が入手できなくて困ることと手抜き作業にならないか不安です。（40代・女性）

・以前塗装をした時は塗りにムラがあったので不安を感じた。（50代・女性）

・以前、屋根塗装を頼んだら上の方にある屋根から下の方にある屋根への雨のしずくで塗装がはげてしまったことがあり、塗り直してもらったことがある。（60代・男性）

「追加費用が発生しそう」と回答した方

・知識がないので追加費用がありそうだから。（50代・男性）

費用面と品質面、この2つが不安の大きな柱になっていることが分かります。

屋根塗装は数年に一度の大きな出費になりやすく、判断材料が少ないからこそ、適正価格や品質への確信が持ちにくいのかもしれません。

■屋根塗装の作業を進める上で業者に求めたいこと

最後に、屋根塗装を実施または検討したことがある方に、塗装の作業を進める上で業者に求めたいことを調査しました。

塗装の作業を進める上で業者に求めたいことを教えてください。

・安心安全な塗装を施すことをデータで示してほしい。（30代・女性）

・見積もり以上に料金を請求しないこと。（40代・女性）

・進捗の報告をしてほしい。（40代・女性）

・納得のいく写真。（40代・男性）

・技術。素人みたいな若い人たちが作業していて不安だったが思った通りの出来だった。（50代・女性）

・屋根の上面だけではなく、破風まで塗装することやそれに伴う仮設費用の詳細を示してほしいと思います。（70代・男性）

業者に求められているのは、「丁寧さ」と「透明性」です。

料金や工程をきちんと示し、見積もり以上の請求をしない誠実な姿勢が支持を集めていました。

また、進捗を逐一報告してほしい、データや写真で根拠を示してほしいという声も多く、作業を任せきりにできないからこそ、コミュニケーションの密度を求める傾向が読み取れます。

素人にはわかりにくい工事だからこそ、業者側が積極的に説明することが信頼につながるといえそうです。

■まとめ

今回の調査では、一戸建て住まいの約35％が屋根塗装を「実施・検討した経験あり」と回答し、その理由として最も多かったのは「屋根の劣化が気になる」でした。

一方で、屋根塗装の実施にあたっては約52％の方が不安を抱えており、なかでも「費用が適正かわからない」という声が58％を超える結果となりました。

大切な住まいを長く守るためには、見積もりの内容や工事の進め方を含めて丁寧に確認することが重要です。必要に応じて、信頼できる専門業者に相談し、納得できる形で検討を進めましょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとカノウ株式会社による調査」である旨の記載

・カノウ株式会社（https://www.kanou-tosou.com/）へのリンク設置

【カノウ株式会社について】

代表：狩野 雅弘

所在地：〒379-2161 群馬県前橋市富田町1507-5

電話番号：027-268-3330

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作