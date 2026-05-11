BEYOND FREE雑穀うどん試食イベント 2日間で延べ3,213人が来場！「雑穀は、ご飯だけじゃない」 雑穀の楽しみ方の広がりを感じる場に

テーブルマーク株式会社

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田 要輔）の植物由来の冷凍ミールブランド「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」は、新商品「雑穀うどん」の発売を記念し、2026年4月18日(土)、19日(日) の2日間、神奈川県横浜市・JR桜木町駅前広場にて無料試食イベント「雑穀うどん～雑穀は、ご飯だけじゃない。」を開催いたしました。雑穀に興味がある人をはじめとして、手軽に健康に気を遣いたい女性を中心に、試食ブースには終日多くの方が立ち寄り、2日間で延べ3,213人にご来場いただきました。会場では、出来立ての商品をその場で味わう様子が見られたほか、試食をきっかけにその場で公式オンラインショップにて購入する来場者も多くみられました。「雑穀を、冷凍うどんで」という新たな楽しみ方の広がりを、試食体験を通じて実感していただくだけでなく、雑穀を日常に取り入れる新たなきっかけを創出する機会となりました。

雑穀うどんをお召し上がりいただいた来場者のお声

※イベントにご参加いただいたお客様より当日直接いただいたお声をもとに作成しております。※スペースの都合上、一部コメントを抜粋しております。

「雑穀を、冷凍うどんで」 取り入れるという点に、意外性と新しさを感じる声が聞かれました。

「冷凍うどんだからこそ」 普段は雑穀にハードルを感じている方からも、「日常に取り入れやすい」との声が上がりました。

商品情報

雑穀うどん キヌア・赤米・黒米入り（3食入り）

小麦粉をベースに3種の雑穀※を使用した風味豊かなうどんです。

見た目からも雑穀の風合いが感じられる麺は、噛むと雑穀のほのかな香りが感じられクセになるおいしさ。もちっとした食感、のどごしが楽しめます。麺でも雑穀を楽しみたい方、気軽に雑穀を生活に取り入れたい方におすすめです。

うれしい食物繊維 6.8g入り〔1食（180g）当たり〕。

※いずれも粉末を使用

当日はBEYOND FREEの人気商品・玄米ブレッドもご提供。

玄米のほのかな甘みと香りを堪能できる本商品に、「おいしい」との声が寄せられました。

詳細を見る :https://beyond-free.jp/collections/all/products/ud-0013-001

本イベントでは、参加者の皆様に玄米ブレッド ブルーベリーもご提供。

熊本県産玄米をまるごとペースト化して、ふんわり・しっとり・もっちりと丁寧に焼き上げた本商品を、多くのお客様にお試しいただきました。

「BEYOND FREE（ビヨンドフリー）」とは

がんばりたくないけど、自分にやさしくしたい日は、温めるだけでおいしい、植物由来の冷凍ミール。BEYOND FREEは「おいしいものを我慢せず、でもちゃんとした食生活を送りたい」そんな等身大のきもちに寄り添います。

植物由来なのにおいしくて、お腹いっぱい食べられて満足。そんな食事を目指してメニューごとに植物素材を厳選しました。

味や見た目はもちろん、香りや食感までこだわり新しいおいしさを届けていきます。

・オンラインショップ： https://beyond-free.jp/

・公式Instagram ： https://www.instagram.com/beyondfree_jp/

テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/

※本資料に記載されている情報は発表日現在のものです。

時間の経過等により内容が予告なしに変わる可能性がありますのでご了承ください。