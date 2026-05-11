「中小企業にもアートの力を。」200社以上のオフィスアート導入実績を持つNOMALがアート通販サイト『WASABI』をリニューアル。

株式会社NOMAL

概要

株式会社NOMALは、運営するアート通販サイト『WASABI』を2026年5月10日にリニューアルしました。200社超のオフィスアートディレクション実績と300名以上のアーティストネットワークを活かし、中小企業のアート導入を阻む、「知識・予算・手配」の3つの障壁を取り除いた法人向けアート導入プランを新設。採用力強化・社員の出社意欲向上・企業ブランディングを、空間デザインの観点からワンストップで支援します。

背景 : 中小企業におけるアート導入の課題

リモートワークの定着により「出社したくなるオフィスづくり」への関心が高まる一方、中小企業がアートを導入する際には以下の3つの壁が存在します。

・ 知識の壁：何を選べばいいか分からない

・ 予算の壁：高価すぎる・費用感が掴めない

・ 手配の壁：額装・設置・管理が面倒

これらの課題を解決するため、NOMALはWASABIのリニューアルを通じて、予算・目的別に選べる3つの法人向けプランを新設しました。

新設 : 選べる3つの導入プラン

企業の状況や予算に合わせて、以下の3つの窓口を分かりやすく新設しました。

・既存作品の導入： 最短納期で、プロが選定した本物のアートをオフィスへ。

・セミオーダー： 既存作品をベースに、空間や予算に合わせてサイズや色味を調整。

・フルオーダー： 企業のビジョンや理念をゼロから形にする、世界に一点だけのオリジナル作品。

今回のリニューアルで進化した3つのポイント

１.法人専用「アート導入の相談窓口」を新設： 「何から相談すればいいか」というニーズに応えるため、導入ステップや解決できる課題を整理した専用窓口を設置しました。

２.理想を具体化する「オーダーメイド事例」の拡充： オフィスやホテルなど、多様な導入事例を詳しく紹介。検討段階での不安を解消し、新しいアート活用のアイデアを提供します。

３.作家の「熱量」が伝わるアーティストページの一新： 作品の背景にある物語を可視化することで、企業文化にフィットするアーティスト選びをサポートします。

NOMALの実績と信頼：200社以上の空間を彩ってきた専門性

WASABIを運営するNOMALは、これまで200社を超える現場でアートディレクションを行ってきました 。300名以上の所属アーティストとのネットワークを活かし 、単に作品を配置するのではなく、企業のミッションや想いを可視化する「最適な一枚」を導き出します。

WASABIのビジョン

WASABIにとって、アーティストは共に歩む大切なパートナーです。若手作家のデビューから実力派作家のさらなる飛躍まで、アーティストの情熱が確かな糧となる環境を整備し、生涯を通じて表現活動を続けられる未来をともに創ります。ビジネスの最前線に立つ中小企業にとって、アートは企業の誇りを語り、人々の感性をひらく力を持っています。NOMALは今回のリニューアルを機に、単なるアート通販サイトを超え、企業と作家をつなぐ共創プラットフォームとしての役割をさらに強化してまいります。

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-nomal.com/pages/for-business?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=newsletter0507