『セガNET麻雀 MJ』と『革命機ヴァルヴレイヴ』がコラボ！全国大会“革命機ヴァルヴレイヴCUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、『MJ』）シリーズと、『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』（一部Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ3の素材使用）とのコラボイベント、“革命機ヴァルヴレイヴCUP”を2026年5月11日（月）より開始しました。

『革命機ヴァルヴレイヴ』をイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。

■全国大会“革命機ヴァルヴレイヴCUP”概要

アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、『革命機ヴァルヴレイヴ』とのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

アプリ版『MJ』では、大会に参加し条件を満たすことで、『革命機ヴァルヴレイヴ』をイメージした進化型SPキャラ(SSR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。

●『MJアプリ』（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：2026年5月11日（月）～5月17日（日）

受付時間：24時間

（初日は5月11日（月）7:00～、最終日は～5月17日（日）29:59）

【予選B】

開催期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

受付時間：24時間

（初日は5月18日（月）7:00～、最終日は～5月24日（日）29:59）

【決 勝】

開催期間：2026年5月25日（月）～5月31日（日）

受付時間：24時間

（初日は5月25日（月）7:00～、最終日は～5月31日（日）29:59）

◆特典に『革命機ヴァルヴレイヴ』コラボアイテム多数登場！

進化型SPキャラ(SSR)「流木野サキ」やSPキャラ、アガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全1種

▲流木野サキ

≪SPキャラ≫全1種

▲アードライ

≪卓背景≫全5種

「ヴァルヴレイヴの卓背景1」「ヴァルヴレイヴの卓背景3」など、全5種の卓背景が獲得できます。

▲ヴァルヴレイヴの卓背景1 ／ ▲ヴァルヴレイヴの卓背景3

≪EX背景≫全3種

「古都ドルシアナ」「機体熱量666%」など、全3種のEX背景が獲得できます。

▲古都ドルシアナ ／ ▲機体熱量666%

≪アガリボタン≫全2種

「時縞ハルトのボタン」など、全2種のアガリボタンが獲得できます。

▲時縞ハルトのボタン

≪アガリエフェクト≫全1種

▲ドルシア軍エフェクト

◆革命機ヴァルヴレイヴガチャ

進化型SPキャラ(UR) 「時縞ハルト」「エルエルフ」といった『革命機ヴァルヴレイヴ』に登場するキャラクターをはじめ、『革命機ヴァルヴレイヴ』をイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景などコラボアイテム全50種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年5月11日（月）7:00～5月31日（日）29:59

1回：500G

≪進化型SPキャラ(UR)≫全2種

▲時縞ハルト ／ ▲エルエルフ

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全3種

「ピノ」など、全3種の進化型SPキャラ(SSR)が登場します。

▲ピノ

≪SPキャラ≫全8種

「指南ショーコ」「山田ライゾウ」など、全8種のSPキャラが登場します。

▲指南ショーコ ／ ▲山田ライゾウ

≪卓背景≫全17種

「ハラキリドライブの卓背景」「ビーストハイの卓背景」など、全17種の卓背景が登場します。

▲ハラキリドライブの卓背景 ／ ▲ビーストハイの卓背景

≪EX背景≫全12種

「ヴァルヴレイヴI」「ニンゲンヤメマスカ」など、全12種のEX背景が登場します。

▲ヴァルヴレイヴI ／ ▲ニンゲンヤメマスカ

≪EX枠≫全1種

▲ヴァルヴレイヴの枠

≪アガリボタン≫全5種

「連坊小路アキラのボタン」「野火マリエのボタン」など、全5種のアガリボタンが登場します。

▲連坊小路アキラのボタン ／ ▲野火マリエのボタン

≪アガリエフェクト≫全2種

▲ピノとプルーエフェクト ／ ▲エルエルフエフェクト

●『MJAC』（アーケード版）

【予選A】

開催期間：2026年5月11日（月）～5月17日（日）

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

受付時間：10：00～24：00

【決 勝】

開催期間：2026年5月25日（月）～5月31日（日）

受付時間：10：00～24：00

◆特典に『革命機ヴァルヴレイヴ』のコラボアイテム多数登場！

対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、ボイス付SPキャラ、卓背景、背景アイテムなどを獲得できます。

≪ボイス付きSPキャラ≫全3種

「時縞ハルト」「流木野サキ」など、全3種のボイス付きSPキャラが登場します。

▲時縞ハルト ／ ▲流木野サキ

≪卓背景≫全6種

「ヴァルヴレイヴの卓背景1」「ヴァルヴレイヴの卓背景2」など、全6種の卓背景が獲得できます。

▲ヴァルヴレイヴの卓背景1 ／ ▲ヴァルヴレイヴの卓背景2

≪EX背景≫全8種

「ヴァルヴレイヴI」「ヴァルヴレイヴIV」など、全8種のEX背景が登場します。

▲ヴァルヴレイヴI ／ ▲ヴァルヴレイヴIV

≪アガリ点灯SE≫全3種

「時縞ハルトのボタン」「流木野サキのボタン」「連坊小路アキラのボタン」

◆革命機ヴァルヴレイヴ ガチャ

ボイス付きSPキャラ「無名1」など『革命機ヴァルヴレイヴ』に登場するキャラクターをはじめ、SPキャラ、アガリ点灯SE、EX背景などのコラボアイテム全23種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年5月11日（月）～5月31日（日）

1回：600GP

≪ボイス付SPキャラ≫全3種

▲エルエルフ ／ ▲ピノ ／ ▲野火マリエ

≪SPキャラ≫全9種

「指南ショーコ」「二宮タカヒ」など、全9種のSPキャラが登場します。

▲指南ショーコ ／ ▲二宮タカヒ

≪EX枠≫全1種

▲ヴァルヴレイヴの枠

≪EX背景≫全7種

「リーゼロッテステージ」「電脳ステージ」など、全7種のEX背景が登場します。

▲リーゼロッテステージ ／ ▲電脳ステージ

≪アガリ点灯SE≫全3種

「エルエルフのボタン」「ピノのボタン」「野火マリエのボタン」

■『セガNET麻雀 MJ』×『革命機ヴァルヴレイヴ』コラボ記念Xキャンペーン開催！

開催期間：2026年5月11日（月）11:00～5月24日（日）23:59

パチスロ『革命機ヴァルヴレイヴ』とのコラボ開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方から抽選で12名様に「声優サイン色紙」、8名様にパチスロ『革命機ヴァルヴレイヴ』関連グッズをプレゼントします。奮ってご応募ください。

※各日のキャンぺーン開始時刻は11:00～を予定しています。

※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。

◆参加方法

『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜『革命機ヴァルヴレイヴ』とは＞

バンダイナムコフィルムワークス（旧サンライズ）制作による全24話のTVアニメーションで、1st SEASON（1話～12話）は2013年4月から6月、2nd SEASON（13話～24話）は2013年10月～12月に放送され、好評を博した。

著作権表記：

(C) SUNRISE/VVV Committee

(C) SANKYO

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版：2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。