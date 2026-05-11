求人ジャーナルネットとIndeedが共同で新サービス「求人ジャーナルPLUS」を2026年4月1日より提供開始

株式会社 求人ジャーナル

株式会社求人ジャーナル（本社：群馬県高崎市、代表取締役：箱田 好男）は、求人検索

サービス「求人ジャーナルPLUS」のサービスを開始しました。本サービスは、Indeedが運

営する求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS（※）」と連携したサイトとなっております。

【求人ジャーナルPLUSとは？】

求人ジャーナル PLUSは、求人ジャーナルネットに掲載されている求人に加え、Indeed

PLUSの求人（Indeed 有料掲載）もまとめて検索できることを目的として作られた、求人

ジャーナルネットの新たな検索ページです 。エリアや職種を問わず、これまで以上に豊富

な求人情報にワンストップでアクセスできます 。

── 特長 ──

1. 掲載求人数が大幅アップ

・Indeed PLUSの求人と従来の求人ジャーナルネットの求人を閲覧できることで"理想のお

仕事"を見つけやすくなることが期待できます。

・２つの検索軸を交互に行き来できるため、希望条件に合う求人が見つけやすくなることが

期待できます。

2. 各画面からワンクリックで切り替え

複雑な操作なく、求人ジャーナルネット(https://www.job-j.net) TOPページから求人ジャー

ナルPLUS検索窓で検索することで、求人ジャーナルPLUSへ遷移します。また、求人

ジャーナルPLUS検索ページ下部にある【求人ジャーナルネット】バナーをクリックすると、

求人ジャーナルネットへ戻ります。ぜひ２つのサイトをそれぞれご利用ください。

3. Indeed社が運営・管理

求人ジャーナルPLUSページ（URLが「https://plus.job-j.net」で始まるページ）はIndeed社

が運営し、応募受付等を行います。応募フォームではリクルートIDでのログインが必要にな

ります。

4. 日本全国・さまざまな雇用形態に対応

正社員・パート／アルバイト・派遣・契約社員など、さまざまな雇用形態・勤務地を横断して

検索可能です。地方求人も大都市圏求人もまとめて表示できます。

「もっと多くの求人を、一度に、手軽に。」

求人ジャーナルPLUSで、あなたにぴったりの仕事探しを体験してください。

※「Indeed PLUS」とは

「Indeed PLUS」は、多様な求職者と多様な求人情報の効果的なマッチングを実現する仕

組みとして、 Indeed が2024年１月より提供開始した、求人配信プラットフォームです。採

用活動に「Indeed PLUS」を活用すると、一度の求人投稿で、「Indeed PLUS連携求人サ

イト」の中から、最適な複数の求人サイトに自動で求人情報が掲載され、より多くの求職者

に向けたアプローチが可能となります。

https://jp.indeed.com/hire/indeedplus-ls

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社求人ジャーナル

所在地 ： 群馬県高崎市上大類町1033

代表者 ： 代表取締役 箱田 好男

設立 ： 1986年7月

事業内容 ： 求人広告事業（求人情報WEBサイト・フリーペーパー・折込チラシの運営・発行）、ライフサービス事業（住宅情報誌・WEBサイトの運営）、採用支援事業、紹介事業、産業医

URL ：https://www.journal.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社求人ジャーナル

担当： 企画課

TEL： 027-360-5021

MAIL：itsenryaku.ml@journal.co.jp