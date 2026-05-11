新規採用ゼロのまま売上1.6倍。生成AIで現場を回すfavy高梨巧氏登壇の勉強会を5月17日(日)、5月23日（土）に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、株式会社favy 代表取締役社長 高梨 巧氏を講師に迎え、生成AIを活用して新規採用ゼロのまま売上1.6倍を実現した次世代経営モデルを学ぶセミナー「採用ゼロで売上1.6倍！『生成AI』で現場を回すスタートアップの裏側」を、2026年5月17日（日）、5月23日（土）に参謀BAR 新宿にて開催します。

※両日程とも、セミナーの内容は同じです

開催の背景

現在、日本の労働市場では戦後初めて、景気が悪くないにもかかわらず有効求人倍率が低下するという異変が起きています。その最大の要因が「生成AI」の台頭です。業務の自動化により「そもそも人を雇う必要がない」企業が増え始め、生成AIに対応できず従来通りの人海戦術に頼る会社は遠からず淘汰される時代へと突入しました。

「事業拡大には採用が不可欠」というこれまでの常識が崩れ去る中、株式会社favyは売上1.6倍という急成長を遂げながら、新規採用はゼロ。その裏側には、生成AIをフル活用して少人数で運営できる次世代の組織作りがあります。

本セミナーでは、同社代表取締役社長の高梨氏が登壇し、採用ゼロで業績を伸ばす圧倒的な生産性向上のカラクリを大公開します。生成AIに任せるべき業務の切り分け方から、人間がクリエイティブな仕事に専念するための組織づくりまで、次世代の経営モデルを詳しく解説いただきます。

生成AIへの対応に悩む経営者、生き残りを懸けるビジネスリーダー必見のセミナーです。

セミナーの特徴・見どころ

・「景気は悪くないのに有効求人倍率が下がる」戦後初の異変の背景と、生成AI時代に淘汰される会社／生き残る会社の分岐点を解説

・新規採用ゼロで売上1.6倍を実現した株式会社favyの実例を、当事者である高梨社長本人が語る

・生成AIに任せるべき業務の切り分け方と、少人数で回せる次世代の組織設計が学べる

・人間がクリエイティブな仕事に専念できる、採用に頼らない経営モデルのつくり方を持ち帰れる

・セミナー後の交流会で、登壇者および参加経営者と直接ディスカッションできる

開催概要

会場：参謀BAR 新宿

東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

（地図：https://maps.app.goo.gl/7AWUYrTvTqNSgvmp8）

参加費：5,000円（飲み放題＋軽食付き）

対象：人材不足・採用課題に悩む経営者、生成AIを業務に実装したい経営者・経営幹部

日程：（※両日程ともに、同じ内容です）

（１）日時：2026年5月17日（日）16:45 開場 / 17:00～19:00

お申し込みはこちら https://luma.com/hmwjsxef(https://luma.com/hmwjsxef?utm_source=prtimes)

（２）日時：2026年5月23日（土）12:45 開場 / 13:00～15:00

お申し込みはこちら https://luma.com/5u2ffzkh(https://luma.com/5u2ffzkh?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

高梨 巧（たかなし たくみ）

株式会社favy 代表取締役社長

19歳でWeb制作会社を起業し、その後SEM/SEO事業の立ち上げなど、黎明期からデジタルマーケティング業界を牽引。上場企業からスタートアップまで延べ1,000社以上の事業構築やデジタル化を支援してきた実績を持つ。

自身も元々はスモールビジネス・中小企業の経営者としてキャリアをスタートさせたが、「飲食店が簡単に潰れない世界を創る」というビジョンを掲げ、2015年にスタートアップとして株式会社favyを設立。大きな挑戦へと舵を切る。

現在はOMO（オンラインとオフラインの融合）ツールやサブスクリプションシステムの開発・提供、シェア型フードホールの運営など、店舗DXを牽引する事業を展開。さらに近年は生成AIのビジネス実装にいち早く着目し、自社において「生成AI」をフル活用した業務の抜本的改革を推進。実践的な生成AI活用のエキスパートとしても最前線を走る。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」主宰

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/